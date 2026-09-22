Multas, licencias, grúas y patios: así cambiarían los cobros para los conductores en Colombia por reforma que prepara el Gobierno

La reforma plantea revisar los costos que actualmente deben asumir los ciudadanos por distintos trámites y servicios relacionados con el tránsito - crédito Colprensa

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Los conductores colombianos podrían enfrentar cambios en varios de los pagos asociados a trámites y sanciones de tránsito. El Gobierno nacional prepara una reforma integral al Código Nacional de Tránsito que plantea reducir los valores de las multas, los cursos pedagógicos, las licencias de conducción y los servicios de patios y grúas.

La propuesta fue presentada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde explicó que la iniciativa responde a una directriz presidencial enfocada en desmontar cobros considerados excesivos y hacer más sencillos los procedimientos para los ciudadanos.

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Elsa Noguera, ministra de Transporte, presentó ante la Comisión Sexta de la Cámara los principales cambios que contempla la reforma al Código Nacional de Tránsito -crédito @elsanoguera/Instagram

El proyecto contempla además revisar la manera en que funcionan algunos registros y herramientas utilizadas por las autoridades y los actores del sector. Entre ellos están el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

“Al final, lo que queremos es aliviar el bolsillo, que ya les conté por qué; simplificar, porque tenemos una cantidad de trámites que alargan los procesos, que dificultan y que encarecen, pero tenemos que también ordenar otras situaciones como fortalecer el control sobre el Runt y el Simit, que fueron herramientas que facilitaron todo este trabajo, pero creadas desde el 2002”, explicó la ministra el 22 de septiembre ante el Congreso.

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La reforma estará organizada alrededor de cuatro líneas de trabajo: aliviar el bolsillo de los ciudadanos, simplificar trámites, ordenar los registros públicos y reforzar la seguridad vial. Dentro de la primera se encuentra la reducción de los cobros asociados a diferentes servicios y obligaciones contemplados actualmente en el Código de Tránsito.

El proyecto contempla cambios en el funcionamiento y control del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Simit - crédito @SectorMovilidad/X

El segundo eje apunta a retirar requisitos que el Gobierno considera innecesarios y revisar la vigencia de las licencias de conducción y de las revisiones técnico-mecánicas. La propuesta también busca ampliar la oferta de establecimientos habilitados para realizar cursos pedagógicos y garantizar que los distintos trámites de tránsito puedan funcionar de manera interoperable en todo el país.

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En el componente institucional, el Ministerio de Transporte plantea fortalecer la vigilancia y la auditoría sobre el Runt y el Simit. El objetivo es establecer reglas operativas claras para los diferentes actores que intervienen en estos sistemas y mejorar su funcionamiento.

La iniciativa contempla además medidas relacionadas con la prevención y la formación vial. En este apartado se incluye una protección técnica dirigida a motociclistas y conductores jóvenes, grupos incluidos dentro de las prioridades señaladas durante la presentación de la reforma. Según la exposición de la cartera de Transporte, la intención es construir “un Código de Tránsito que proteja la vida, alivie el bolsillo y acabe con los abusos”.

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Los motociclistas y los conductores jóvenes aparecen entre los grupos priorizados dentro de las medidas de prevención y seguridad vial -crédito Colprensa

Aunque uno de los principales cambios propuestos está relacionado con la reducción de costos, el proyecto mantendría un régimen sancionatorio estricto para las conductas que representen un riesgo para la integridad física de las personas en las vías. La ministra insistió en que el ajuste de las tarifas administrativas no implicará una flexibilización frente a las infracciones que comprometan la seguridad vial.

La propuesta busca establecer una diferencia entre los cobros asociados a trámites y las consecuencias para quienes incumplan normas consideradas críticas. De acuerdo con Noguera, el propósito es mantener sanciones severas frente a comportamientos que puedan provocar accidentes, mientras se revisan los costos que deben asumir los ciudadanos en procedimientos administrativos.

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“Cuidaremos que sea justo con el ciudadano, pero bien severo con el infractor, porque cuando una persona excede la velocidad no solo pone en riesgo su vida, sino la vida del otro. ¿Cuántas veces no vemos que una persona conduciendo en grado de embriaguez tiene un accidente y mata a otra persona?”, puntualizó la jefa de cartera ante el Legislativo.