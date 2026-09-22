Colombia

Petro rechazó las acusaciones en su contra del testigo de la DEA vinculado a la Junta del Narcotráfico: “No hay un solo rastro de su cercanía a mí”

El expresidente de la República sostuvo que la extinción de dominio sobre los bienes del empresario Juan Fernando Álvarez Meyendorff no está entre sus competencias legales ni constitucionales.

Petro rechazó las acusaciones en su contra del testigo de la DEA vinculado a la Junta del Narcotráfico - crédito Reuters/Colprensa
Petro rechazó las acusaciones en su contra del testigo de la DEA vinculado a la Junta del Narcotráfico - crédito Reuters/Colprensa
Guardar

El expresidente de la República, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones atribuidas al testigo de la DEA Juan Fernando Álvarez Meyendorff, a quien vinculó con la Junta del Narcotráfico, y afirmó que durante los 13 años que estuvo preso en Estados Unidos no existe “un solo rastro de su cercanía a mí”.

La reacción del líder de la oposición ocurrió tras las revelaciones de Semana sobre declaraciones de Álvarez Meyendorff, que habría asegurado que entregó $12.000.000.000 para una campaña de Petro. El presidente cuestionó que no se hubiera precisado si esa supuesta entrega se refería a una campaña presidencial o al Congreso de la República.

PUBLICIDAD

El expresidente de la República sostuvo que la extinción de dominio sobre los bienes del empresario Juan Fernando Álvarez Menderyoff no está entre sus competencias legales ni constitucionales - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República sostuvo que la extinción de dominio sobre los bienes del empresario Juan Fernando Álvarez Menderyoff no está entre sus competencias legales ni constitucionales - crédito @petrogustavo/X

Petro sostuvo que el caso no depende de facultades presidenciales, pues la extinción de dominio sobre los bienes del empresario no está entre sus competencias legales ni constitucionales. También negó haber intervenido en la Fiscalía General de la Nación, entidad que investiga a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos.

El expresidente de la República sostuvo que la extinción de dominio sobre los bienes del empresario Juan Fernando Álvarez Menderyoff no está entre sus competencias legales ni constitucionales - crédito @petrogustavo/X
El exjefe de Estado cuestionó la versión sobre una presión para impedir una declaración en Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario identificó a Álvarez Menderyoff como uno de los “capos invisibles” de Colombia y afirmó que su patrimonio, calculado por él en $2 billones, se habría formado mediante actividades ligadas a la cocaína desde su asociación con integrantes del cartel del Norte del Valle a finales de los años noventa.

PUBLICIDAD

Petro cuestionó la versión sobre una presión para impedir una declaración en Estados Unidos

Gustavo Petro planteó que la hipótesis expuesta por el narcotraficante invierte el sentido de los hechos. Al referirse a la versión según la que la pérdida de los bienes buscaba impedir su testimonio en Estados Unidos, escribió: “Creo que la situación es diferente: En sus trece años de prisión en Estados Unidos no me mencionó nunca ni hay un solo rastro de su cercanía a mí”.

El expresidente colombiano afirmó que Álvarez Menderyoff fue capturado durante la administración del entonces fiscal Eduardo Montealegre y que la incautación de sus propiedades ocurrió 13 años después, en 2025. Según Petro, el hombre pretende recuperar bienes que considera propios pese al origen que les atribuyó.

j
El jefe de Estado señaló que no hay pruebas que lo relacionen con negocios ilicitos - crédito @petrogustavo/X

A la par, cuestionó la denuncia según la que la fiscal general perseguiría esos activos por órdenes de la Presidencia. “El narco cree que tiene derecho a sus bienes por dos billones a pesar de la comisión de sus delitos para obtenerlos”, sostuvo Petro, antes de negar haber pedido favores o cargos en la Fiscalía.

En sus declaraciones, defendió la terna de mujeres que presentó para elegir a la fiscal general y señaló que no las conocía personalmente. Dijo que las seleccionó por su trayectoria en la defensa de derechos humanos, con el propósito de separar a la Fiscalía del poder presidencial y evitar su politización.

La denuncia sobre USD 700 millones abrió preguntas sobre la incautación de activos

La denuncia sobre USD 700 millones abrió preguntas sobre la incautación de activos- crédito @petrogustavo/
La denuncia sobre USD 700 millones abrió preguntas sobre la incautación de activos- crédito @petrogustavo/X

En su extenso mensaje, Gustavo Petro recogió la versión de que los bienes de Álvarez Menderyoff habrían sido entregados a una persona identificada como Chalala, quien presuntamente los vendió e invirtió los recursos en Estados Unidos. El presidente preguntó si la justicia de ese país incautó activos cercanos a USD 700.000.000.

“¿La justicia de los Estados Unidos habrá incautado estos bienes por cerca de USD 700 millones, o la incautación de bienes del narcotráfico solo opera en Colombia y no en los Estados Unidos?”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

De acuerdo con Petro, la legislación colombiana establece que esos bienes debían pasar a custodia y administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Añadió que las haciendas sujetas a extinción de dominio o ya extinguidas debían destinarse al campesinado, mientras que las viviendas debían convertirse en sedes de universidades públicas y cooperativas de producción.

El expresidente aseguró que nunca recibió de la directora de la SAE información sobre la entrada de bienes de esa cuantía procedentes de un solo narcotraficante. También relacionó las acusaciones con su presión para que los activos decomisados al narcotráfico fueran entregados a la población.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDEAJunta del NarcotráficoNegocios ilicitosJuan Fernando Álvarez MeyendorffColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por qué Ricardo Roa está arrendando su lujoso apartamento en el norte Bogotá: estas serían las razones detrás de la decisión del expresidente de Ecopetrol

El apartamento, ubicado en el edificio Entre Parques, en exclusivo sector de El Chicó, cuenta con un área de 400 metros cuadrados y una terraza privada, además de otras adecuaciones que aumentarían su valor en el mercado

Por qué Ricardo Roa está arrendando su lujoso apartamento en el norte Bogotá: estas serían las razones detrás de la decisión del expresidente de Ecopetrol

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

El “Perfume” habló sobre el segundo ciclo de Néstor Lorenzo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que comenzará en la doble fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

En plena playa, capturaron a alias Gonzalito, señalado de secuestrar a una pareja de turistas mexicanos en Cartagena

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2025, cuando las dos víctimas abordaron una lancha en la isla de Tierrabomba con destino a Cartagena. Cuatro hombres las habrían retenido a mitad del recorrido y les exigieron $1.800.000 bajo la amenaza de arrojarlas al mar

En plena playa, capturaron a alias Gonzalito, señalado de secuestrar a una pareja de turistas mexicanos en Cartagena

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Policías simularon detener a un hombre para que sorprendiera a su novia con una propuesta de matrimonio: este es el video

Los dos oficiales se acercaron a un hombre y simularon detenerlo antes de ponerlo de rodillas frente a su pareja y los asistentes al restaurante

Policías simularon detener a un hombre para que sorprendiera a su novia con una propuesta de matrimonio: este es el video
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Manuel Medrano se pronunció sobre polémico comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Ser hombre siempre ha sido un privilegio”

Manuel Medrano se pronunció sobre polémico comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Ser hombre siempre ha sido un privilegio”

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Deportes

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe podría jugar en el estadio Metropolitano de Techo la final de la Liga Femenina: esto fue lo que dijo la Alcaldía de Bogotá

Dimayor aclaró si la empresa de Mauricio Correa fue la seleccionada para competirle a Win Sports en la puja por los derechos de televisión del FPC

Teófilo Gutiérrez confirmó su retiro como futbolista profesional, y agradeció a las personas que lo acompañaron: “No es fácil decir adiós”