Colombia

Al menos 17 heridos en el accidente de un bus de pasajeros que cayó a un abismo en la vía a Santa Fe de Antioquia

El siniestro ocurrió entre Santa Fe y el sector Manglar, en Giraldo, donde la concesión vial y los equipos de emergencia iniciaron las labores para extraer a los lesionados

El accidente de un bus de SotraUrabá en Antioquia dejó un saldo parcial de siete personas heridas - crédito @Devimar_SAS/X
El accidente de un bus de SotraUrabá en Antioquia dejó un saldo parcial de siete personas heridas - crédito @Devimar_SAS/X
Guardar

Un bus de SotraUrabá cayó a un abismo este martes 22 de septiembre en la vía al mar, en un tramo ubicado entre Santa Fe de Antioquia y el sector Manglar, en el municipio de Giraldo.

El accidente dejó un balance parcial de 17 personas heridas. El vehículo cubría la ruta entre la región de Urabá y Medellín cuando se volcó en esa carretera del occidente de Antioquia.

PUBLICIDAD

Las autoridades aún evalúan la situación para establecer cuántos pasajeros resultaron lesionados y cuál es su estado de salud. Los equipos de rescate trabajan en el sitio para extraer a las personas afectadas y trasladarlas en ambulancias.

El personal de Tránsito de Santa Fe de Antioquia mantiene vigilancia sobre la vía con el fin de facilitar el paso de los vehículos de emergencia y de quienes transportan a los heridos.

La concesión vial y otras autoridades también se desplazaron al lugar del siniestro. Las labores se concentran en el rescate de los ocupantes del bus y en la atención de la emergencia.

PUBLICIDAD

La circulación en el sector permanece bajo monitoreo mientras continúan las tareas de rescate y se determina el alcance del accidente.

Temas Relacionados

Volcamiento busSanta Fe, AntioquiaHeridos accidenteAntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cámara de Representantes realizará moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Mora a pesar de que ya hay un trámite igual en el Senado

La iniciativa enfrenta un pronóstico desfavorable en ambas cámaras, por lo que se espera que no prospere la iniciativa

Cámara de Representantes realizará moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Mora a pesar de que ya hay un trámite igual en el Senado

Ministro del Interior se refirió a la polémica por reducción del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz: “No queremos eliminar la JEP”

La controversia surgió por propuestas atribuidas al mandatario Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el 7 de agosto de 2026 durante una ceremonia en el Cantón Militar Pichincha, en Cali. Entre las medidas anunciadas figuró la eliminación de la entidad

Ministro del Interior se refirió a la polémica por reducción del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz: “No queremos eliminar la JEP”

Pagos de aportes a seguridad social de trabajadores independientes con varios contratos cambiarán desde abril de 2027: esto explica un experto

El Decreto 514 de 2025 permite que las empresas descuenten de los honorarios los porcentajes destinados a salud, pensión y riesgos laborales, aunque el mecanismo requerirá consentimiento entre las partes

Pagos de aportes a seguridad social de trabajadores independientes con varios contratos cambiarán desde abril de 2027: esto explica un experto

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

El conductor de ‘Día a Día’ relató los cambios que vivió su madre, Teresa Gallego, antes de morir a los 92 años, tras enfrentar un deterioro progresivo

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Manuel Medrano se pronunció sobre polémico comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Ser hombre siempre ha sido un privilegio”

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

Santa Fe podría jugar en el estadio Metropolitano de Techo la final de la Liga Femenina: esto fue lo que dijo la Alcaldía de Bogotá

Dimayor aclaró si la empresa de Mauricio Correa fue la seleccionada para competirle a Win Sports en la puja por los derechos de televisión del FPC

Teófilo Gutiérrez confirmó su retiro como futbolista profesional, y agradeció a las personas que lo acompañaron: “No es fácil decir adiós”