Al menos 17 heridos en el accidente de un bus de pasajeros que cayó a un abismo en la vía a Santa Fe de Antioquia

El accidente de un bus de SotraUrabá en Antioquia dejó un saldo parcial de siete personas heridas - crédito @Devimar_SAS/X

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Un bus de SotraUrabá cayó a un abismo este martes 22 de septiembre en la vía al mar, en un tramo ubicado entre Santa Fe de Antioquia y el sector Manglar, en el municipio de Giraldo.

El accidente dejó un balance parcial de 17 personas heridas. El vehículo cubría la ruta entre la región de Urabá y Medellín cuando se volcó en esa carretera del occidente de Antioquia.

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Las autoridades aún evalúan la situación para establecer cuántos pasajeros resultaron lesionados y cuál es su estado de salud. Los equipos de rescate trabajan en el sitio para extraer a las personas afectadas y trasladarlas en ambulancias.

El personal de Tránsito de Santa Fe de Antioquia mantiene vigilancia sobre la vía con el fin de facilitar el paso de los vehículos de emergencia y de quienes transportan a los heridos.

La concesión vial y otras autoridades también se desplazaron al lugar del siniestro. Las labores se concentran en el rescate de los ocupantes del bus y en la atención de la emergencia.

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La circulación en el sector permanece bajo monitoreo mientras continúan las tareas de rescate y se determina el alcance del accidente.