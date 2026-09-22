Sobre el salario mínimo de 2027, Consejo Gremial Nacional le envió mensaje al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Abren una cadena de efectos”

El Consejo Gremial Nacional pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella que el ajuste del salario mínimo de 2027 se ciña a los criterios fijados por la ley - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero

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El Consejo Gremial Nacional respaldó el ajuste fiscal que adelanta el Gobierno de Abelardo de la Espriella y pidió que la definición del salario mínimo para 2027 se ciña a los criterios fijados por la ley, ante el riesgo de que un incremento por encima de esas variables eleve costos pensionales, presione la inflación y mantenga altas las tasas de interés. El gremio también advirtió que la apreciación del peso está reduciendo los márgenes de los exportadores y su capacidad para sostener el empleo.

El desbalance de las cuentas públicas pasó de una proyección de -4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, contemplada en el Marco Fiscal, a -9,4% en el presupuesto reformulado. El ajuste de 2,2 puntos porcentuales propuesto por el Ministerio de Hacienda reduciría el déficit a -7,2%, según comunicado oficial.

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Sin esa corrección, la deuda neta alcanzaría el 82% del PIB en 2030, según el Consejo Gremial. Para la organización, un déficit de esa magnitud también aumenta la presión sobre las tasas de interés y encarece la inversión.

El salario mínimo y los efectos sobre las pensiones

El organismo señaló que un alza que exceda los criterios legales podría elevar los costos pensionales en un escenario de estrechez fiscal y trasladar presiones a la inflación del año siguiente - crédito Consejo Gremial Nacional

El gremio sostuvo que comparte el propósito de mejorar los ingresos de los hogares, pero recordó que la decisión sobre el salario mínimo corresponde a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esa instancia debe considerar la inflación, la meta inflacionaria, la productividad y el comportamiento general de la economía.

“El incremento que reconozca plenamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) protege el poder adquisitivo de los trabajadores”, señaló el Consejo Gremial Nacional. Sin embargo, alertó que aumentos superiores a esos parámetros pueden afectar otros componentes de la economía.

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Se espera que el Gobierno nacional no haga un aumento desmesurado del salario mínimo - crédito @colpensiones/Instagram

El salario mínimo funciona como referencia para la pensión mínima y para una parte importante de los aportes. Por esa razón, un alza que exceda los criterios legales podría elevar los costos pensionales en un escenario de estrechez fiscal y trasladar presiones a la inflación del año siguiente.

La organización empresarial añadió que ese efecto puede contribuir a sostener tasas de interés elevadas. El encarecimiento del crédito, a su vez, limita las decisiones de inversión.

La apreciación del peso y la presión exportadora

El Consejo Gremial vinculó la apreciación con el desajuste fiscal, que afecta la formación de precios y las decisiones de ahorro e inversión - crédito Consejo Gremial Nacional

El peso acumula una apreciación de 16,4% desde finales de mayo de 2026, la más alta de América Latina de acuerdo con el texto del gremio. Esa variación cambiaría disminuye los ingresos de los exportadores cuando los convierten a moneda local y reduce sus márgenes.

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El Consejo Gremial vinculó la apreciación con el desajuste fiscal, que afecta la formación de precios y las decisiones de ahorro e inversión. También señaló que el deterioro de las finanzas públicas genera un déficit de cuenta corriente y una mayor oferta de dólares, factores que fortalecen la moneda.

Unas finanzas públicas ordenadas permiten recuperar la confianza, abaratar el crédito y crear condiciones para el crecimiento, sostuvo el gremio. La entidad reiteró su disposición a trabajar con el Gobierno en el ajuste fiscal, aportar elementos técnicos a la discusión salarial y seguir el impacto cambiario sobre el sector exportador.

Salario mínimo 2027: así quedaría con aumentos de 6%, 7% y 8% desde el valor actual

Salario mínimo 2027: así quedaría con aumentos de 6%, 7% y 8% desde el valor actual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un aumento de 6% elevaría el salario mínimo básico desde $ 1.750.905 hasta $ 1.855.959. Con el auxilio de transporte, el ingreso mensual total se aproximaría a $ 2,12 millones.

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Si el ajuste fuera de 7%, el salario básico alcanzaría $ 1.873.468. Los trabajadores que reciben auxilio de transporte tendrían un ingreso mensual cercano a $ 2,14 millones.

El escenario de 8% llevaría el básico a $ 1.890.977. Si el auxilio de transporte creciera en la misma proporción, pasaría de $ 249.095 a aproximadamente $ 269.023, y la suma de ambos componentes dejaría un ingreso mensual cercano a $ 2.160.000.