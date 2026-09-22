Pagos de aportes a seguridad social de trabajadores independientes con varios contratos cambiarán desde abril de 2027: esto explica una experta

Los independientes con varios contratos deberán revisar desde abril de 2027 el cálculo y pago de sus aportes a seguridad social - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Los trabajadores independientes que cuenten con varios contratos de prestación de servicios deberán revisar desde abril de 2027 la forma en que calculan y pagan sus aportes, porque la reforma pensional permitirá que los contratantes asuman ese trámite por acuerdo y pondrá el foco sobre la totalidad de los honorarios recibidos cada mes.

La obligación de cotizar sobre todos los ingresos sujetos a aportes no nace con la reforma. Cuando una persona tiene uno o más contratos en un mismo mes y cumple las condiciones previstas, debe sumar sus honorarios, excluir el IVA y calcular un ingreso base de cotización equivalente al 40% del total, según indicó el Ministerio de Salud.

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La directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Sonia Liliana Tejedor, advirtió que el cambio puede tener consecuencias económicas para quienes hoy elaboran su planilla solo a partir del contrato de mayor valor, pese a recibir pagos adicionales de otros clientes.

“La primera aclaración es clave: la reforma pensional no creó la obligación de cotizar sobre todos los ingresos. Esa regla ya existe”, precisó Tejedor.

Por eso, presentar ante los demás contratantes una planilla basada únicamente en el contrato de mayor monto no cubre necesariamente todos los ingresos que deben integrar la cotización.

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La diferencia entre cotizar por un contrato o por todos los honorarios

La obligación de cotizar sobre todos los honorarios sujetos a aportes ya existe y no fue creada por la reforma pensional - crédito VisualesIA

La académica citó como ejemplo el de un consultor que recibe $ 10 millones por un contrato, $3 millones por otro y $2 millones por un tercero obtiene $15 millones mensuales. Si toma como referencia solo el acuerdo de $10 millones, su ingreso base de cotización sería de $4 millones.

Sobre esa base, los aportes a salud y pensión sumarían cerca de $1.140.000, sin incluir los riesgos laborales. Si se consideran los $15 millones percibidos, el ingreso base subiría a $6 millones y el pago de salud y pensión alcanzaría aproximadamente $1.710.000.

Entre tanto, la brecha entre ambos cálculos sería de $570.000 mensuales, a la que se añadiría el aporte correspondiente a riesgos laborales. “El punto, entonces, no es que la reforma esté creando un cobro adicional por tener varios contratos. El impacto puede aparecer para quienes actualmente cotizan solo con base en el contrato más alto, aunque reciben otros honorarios que también deben entrar en el cálculo”, explicó Sonia Liliana Tejedor.

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Los acuerdos con contratantes para pagar los aportes

Los contratistas deben sumar los honorarios mensuales, excluir el IVA y calcular un ingreso base de cotización del 40 %, según el Ministerio de Salud - crédito VisualesIA

El Decreto 514 de 2025 establece que el contratante y el contratista podrán acordar que la empresa o entidad contratante realice el pago de seguridad social. Bajo esa modalidad, la organización descontará de los honorarios los porcentajes de pensión, salud y riesgos laborales, y los transferirá al sistema.

La medida no será automática para todos los trabajadores independientes. Si no existe un acuerdo con el cliente, el contratista seguirá a cargo de efectuar sus propios aportes.

Así mismo, Tejedor explicó que el mecanismo exige coordinación cuando una misma persona trabaja para varios clientes. “Esta situación merece especial cuidado cuando una persona tiene varios clientes y más de uno acuerda hacer el descuento. Cada empresa conoce cuánto paga por su propio contrato, pero no necesariamente cuánto recibe el profesional de las demás”, afirmó Tejedor.

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Un consultor con contratos por 15 millones de pesos mensuales tendría un ingreso base de cotización de 6 millones de pesos al incluir todos sus honorarios - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La falta de información entre los contratantes podría llevar a que el trabajador cotice por debajo de la base que corresponde a sus ingresos o enfrente descuentos superiores.

Del mismo modo, la académica recomendó a llevar un registro mensual de todos los honorarios, verificar el ingreso base de cotización reportado en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y no asumir que el contrato de mayor valor cubre automáticamente los demás pagos.

“La recomendación práctica es sencilla: desde ahora conviene llevar un registro mensual de todos los honorarios, revisar el IBC reportado en la PILA y no asumir que una planilla calculada sobre el contrato más grande cubre automáticamente los demás”, concluyó la directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura.

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