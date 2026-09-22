Colombia

Ministro del Interior se refirió a la polémica por reducción del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz: “No queremos eliminar la JEP”

La controversia surgió por propuestas atribuidas al mandatario Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el 7 de agosto de 2026 durante una ceremonia en el Cantón Militar Pichincha, en Cali. Entre las medidas anunciadas figuró la eliminación de la entidad

Declaraciones del ministro del Interior sobre la JEP y la postura del Gobierno - crédito redes sociales
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El ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo afirmó que el Gobierno de Colombia no tiene como objetivo eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque reclamó resultados judiciales y ajustes presupuestarios para ese organismo tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

La controversia surgió por propuestas atribuidas al mandatario Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el 7 de agosto de 2026 durante una ceremonia en el Cantón Militar Pichincha, en Cali. Entre las medidas anunciadas figuró la eliminación de la JEP, junto con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

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Ante las versiones sobre el futuro de esa jurisdicción, Lara Restrepo señaló ante medios de comunicación: “Aquí nadie ha dicho que va a acabar la JEP. La JEP está en la Constitución”.

El ministro indicó que la interlocución con los órganos judiciales corresponde al ministro Cancino. Luego cuestionó el funcionamiento de la entidad: “Lo que queremos es resultados de la JEP, porque son muchos años, es un aparato gigantesco y hemos visto poca justicia, en términos de penas que se cumplan, porque se cometieron delitos muy graves”.

El ministro del Interior Rodrigo Lara figura en una ilustración sobre el trasfondo institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El ministro del Interior Rodrigo Lara figura en una ilustración sobre el trasfondo institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de Interior también pidió revisar los recursos destinados a la jurisdicción: “Tiene que hacer un esfuerzo. Son billones de pesos y hay que recortar entre todos para hacer austeridad”.

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Las iniciativas atribuidas a De la Espriella incluyen eliminar la denominada “ideología de género” de los colegios, revertir el aborto y prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Infobae Colombia consultó a los abogados Douglas Lorduy y Francisco Bernate, docentes de la Universidad del Rosario, sobre los obstáculos constitucionales que enfrentarían esas propuestas.

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