Colombia

Pico y Placa Villavicencio evita multas este martes 22 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Villavicencio

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
Guardar

Que el Pico y Placa de este martes 22 de septiembre no lo tome por sorpresa; revise si puede conducir su automóvil en Cartagena y evite multas.La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Villavicencio.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Particulares: 5 y 6

Motos: No aplica

Taxis: 8

Transporte público colectivo: Todos

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La autoridad de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la sanciónpor violar los lineamientos del Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 22 de septiembre de 2026

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este martes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 22 de septiembre de 2026

EN VIVO | Continúa la emergencia por incendio forestal en Villa de Leyva: ministro del Interior aseguró que está controlado el 75%

Las llamas siguen avanzando sobre el cerro San Marcos, mientras los organismos de socorro intentan contener el frente activo

EN VIVO | Continúa la emergencia por incendio forestal en Villa de Leyva: ministro del Interior aseguró que está controlado el 75%

Abelardo de la Espriella anuncia plan de choque en salud para destrabar la atención de 1.069.196 pacientes

La primera fase tendrá cobertura nacional y contempla un mecanismo extraordinario de compra de cartera con 0% de interés y un año de periodo de gracia, bajo vigilancia del Ministerio de Salud, la Supersalud y la Adres

Abelardo de la Espriella anuncia plan de choque en salud para destrabar la atención de 1.069.196 pacientes

Entre líos prediales y suspensiones: el panorama del Cable Aéreo Potosí a meses de su reanudación

Una investigación de Infobae Colombia estableció que el Cable Aéreo Potosí tiene los estudios y diseños en 98,03% y registra avances en la adquisición de cerca del 61% del área requerida. Mientras continúan los procesos jurídicos, de saneamiento y titulación de los predios pendientes, 171 inmuebles ya fueron demolidos para dar paso al proyecto

Entre líos prediales y suspensiones: el panorama del Cable Aéreo Potosí a meses de su reanudación

Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre

En plata, el rugby de la mano de Las Tucanes fue una de las consignas que tuvo el país, en la novena jornada de Santa Fe este año

Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Karol G respondió a fan que cuestionó que no tuviera un iPhone 18 Pro Max y reveló cuál es el modelo de su teléfono

Deportes

Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre

Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre

La camiseta de Atlético Nacional bajaría de precio con la desvinculación de Nike: por estas razones la reconocida marca no seguirá vistiendo al equipo

Duván Vergara denunció una deuda pendiente del América de Cali y explicó por qué había archivado en sus redes sociales las fotos con el equipo

Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe, reveló detalles del difícil momento que vivió en Santos Laguna: tenía pensamientos de lastimarse

Nairo Quintana cerrará 17 años como profesional el 27 de septiembre en el Mundial de Montreal, su último reto con Colombia: así se prepara