La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llegó a Barranquilla para reunirse con Abelardo de la Espriella: “Erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos”

Laura Fernández fue recibida con honores en la base aérea de Malambo tras viajar desde Bogotá en un avión dispuesto por el Gobierno nacional durante la mañana del martes 22 de septiembre - crédito Presidencia Colombia

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Sobre las 10:30 a. m. del martes 22 de septiembre aterrizó el avión dispuesto por el Gobierno nacional para trasladar desde Bogotá hacia Barranquilla a presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

La mandataria tica fue recibida con honores en la pista del Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicada en el municipio de Malambo, en un acto protocolario organizado con la presencia del viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional de Colombia, Pedro Agustín Roa Arboleda, además del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

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A su llegada, la presidenta agradeció la hospitalidad de Colombia desde su arribo al país en la noche del lunes, además de mostrar su positivismo frente al encuentro que mantendrá con su homólogo Abelardo de la Espriella.

La mandataria costarricense se dirigirá hacia el Batallón Paraíso para adelantar el encuentro bilateral con Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia Colombia

“Como presidente de la República de Costa Rica, saludo a todo el pueblo colombiano. Estamos muy agradecidos con la hospitalidad por este recibimiento de honores. Muy agradecidos también con el señor presidente Abelardo de la Espriella, por coordinar con tanta inmediatez este encuentro bilateral, que sin lugar a dudas será de gran provecho para ambas naciones”, señaló Fernández.

La presidenta también señaló que el principal motivo del encuentro se basará en el fortalecimiento de estrategias binacionales para erradicar el narcotráfico y el terrorismo, además de incentivar las alianzas entre Colombia y Costa Rica.

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“El Gobierno colombiano y el Gobierno costarricense somos aliados en un objetivo común, que es erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos. Tanto el pueblo costarricense como el pueblo colombiano somos pueblos hermanos y por eso, ante un desafío de este tamaño, la unión es el camino para la prosperidad compartida. Muchísimas gracias y espero pronto compartir excelentes resultados de este encuentro bilateral”, concluyó Fernández.

Pedro Agustín Roa Arboleda, Alejandro Char y Eduardo Verano de la Rosa participaron en la recepción de Laura Fernández en Barranquilla - crédito Presidencia Colombia

Por su parte, desde la Presidencia de Colombia señalaron que la reunión de seguridad regional incluirá conversaciones sobre la Operación Zeus, la estrategia multinacional Orión y el Escudo de las Américas.

Según el Ejecutivo, el encuentro busca consolidar la cooperación entre Colombia y Costa Rica frente al narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas. Los mandatarios revisarán mecanismos de intercambio de información, inteligencia estratégica y coordinación operativa para responder a amenazas que atraviesan las fronteras de la región.

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“El encuentro presidencial refleja la estrecha relación de amistad, confianza y cooperación que une a Colombia y Costa Rica, así como la voluntad compartida de profundizar los mecanismos de coordinación política e institucional frente a las amenazas derivadas del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas”, indicó la Presidencia de Colombia.

La presidenta de Costa Rica recibió honores en el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, en Malambo - crédito Presidencia Colombia

La cita también incluirá las oportunidades de trabajo conjunto vinculadas al Escudo de las Américas, una iniciativa hemisférica orientada a reforzar la coordinación regional frente al narcotráfico y otras economías ilícitas.

Ambos gobiernos coinciden en la necesidad de establecer mecanismos efectivos para intercambiar información y fortalecer la inteligencia estratégica.

El objetivo es que la cooperación operativa permita identificar y enfrentar de manera conjunta las amenazas que afectan a los Estados de la región

Laura Fernández es la primera presidenta que visita el Atlántico

La reunión de seguridad regional abordará la Operación Zeus, la estrategia multinacional Orión y el Escudo de las Américas - crédito Presidencia Colombia

En medio de los honores hacia la mandataria costarricense, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, agredició a Fernández por convertirse en la primera jefa de Estado que pisa el departamento.

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Según indicó el mandatario regional, la visita diplomática también servirá como precedente para fortalecer las estrategias que permitan conservar la biodiversidad de ambas nacionales, especialmente por la riqueza en fauna flora que poseen Colombia y Costa Rica.

“No solamente valoramos el hecho de que usted es la primera presidente que llega a nuestro territorio, no solamente en calidad de mujer, sino también en calidad de primera autoridad de un país centroamericano, hermano, amigo, sino también queremos decirle que compartimos con usted toda su lucha por el bienestar de los pueblos, pero en especial todo lo que Costa Rica representa en la biodiversidad y en la preservación de la biodiversidad de nuestro país. Yo fui ministro del Medio Ambiente y sé la lucha enorme que se ha hecho en Centroamérica para lograr un desarrollo de una actividad en pro del medio ambiente. Mil gracias, señora presidente, por su presencia en nuestro territorio”, comentó el gobernador.

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