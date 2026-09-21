Colombia

Gobierno prepara nuevo plan para los hipopótamos del Magdalena Medio, pese a estrategia vigente desde 2024

La expansión de esta especie invasora mantiene abierto el debate sobre cómo proteger los ecosistemas, la fauna nativa y a las comunidades del Magdalena Medio, mientras autoridades ambientales y entidades científicas vuelven a coordinar criterios sobre su manejo

Los hipopótamos continúan extendiéndose por diferentes zonas del Magdalena Medio, donde su presencia representa un desafío para las autoridades ambientales - crédito Fernando Vergara/AP Foto
Los hipopótamos continúan extendiéndose por diferentes zonas del Magdalena Medio, donde su presencia representa un desafío para las autoridades ambientales - crédito Fernando Vergara/AP Foto
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El manejo de los hipopótamos en el Magdalena Medio volverá a la mesa de las autoridades ambientales. El Gobierno anunció la construcción de un nuevo plan de acción para enfrentar la expansión de esta especie invasora, con una mirada puesta en los ecosistemas, la fauna nativa y las comunidades que conviven con estos animales.

La propuesta surgió después de varias reuniones entre el Ministerio de Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt, Cornare, Corantioquia y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). La intención es coordinar criterios técnicos y definir medidas que respondan a las condiciones de los territorios donde se extendió la población de hipopótamos.

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Fabio Arjona - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El Ministerio de Ambiente trabaja junto con entidades científicas y corporaciones regionales para definir las próximas acciones frente a la especie invasora - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que todavía no están definidas las acciones concretas que integrarán la nueva estrategia. Sin embargo, señaló que el trabajo estará orientado por evidencia científica y tendrá tres prioridades: proteger los cuerpos de agua, conservar la biodiversidad y disminuir los riesgos para las comunidades. “De aquí va a salir un plan de acción respaldado con toda la ciencia disponible para poder llegar a mecanismos que nos permitan disminuir el impacto que está teniendo en las poblaciones nativas de fauna en esta especie invasora”, señaló el ministro.

El anuncio ocurre cuando el país ya cuenta con un Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo, adoptado mediante la Resolución 0774 de 2024. Ese documento fue construido a partir de una investigación científica publicada en 2022, en la que participaron el Instituto Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales y Cornare. Aquel plan estableció diferentes herramientas para enfrentar el crecimiento y la expansión de la especie. Entre ellas están la caza de control, la traslocación, el confinamiento, las alertas tempranas y la intervención social.

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El escenario cambió desde entonces. En abril de 2026 el Ministerio de Ambiente publicó el protocolo para aplicar la eutanasia como una de las medidas de control. La decisión llegó después de explorar opciones para trasladar ejemplares a otros países, entre ellos India, México y Filipinas. El protocolo contempla procedimientos de eutanasia física y química bajo condiciones técnicas y de bienestar animal.

Hipopótamos - Colombia
La protección de los cuerpos de agua y la conservación de la fauna nativa hacen parte de las prioridades planteadas por el Gobierno para el manejo de los hipopótamos - crédito Mongabay

La estrategia anunciada ahora no parte de cero. El propio Ministerio mantiene vigente un plan de manejo que establece acciones de prevención, control y manejo de la especie, mientras las autoridades ambientales avanzan en la aplicación de las medidas previstas. Por eso, el nuevo proceso busca articular el trabajo institucional y establecer qué acciones deberán adoptarse frente a la situación actual en el Magdalena Medio.

El funcionario tampoco precisó si las medidas del plan vigente serán modificadas o complementadas. Esa definición quedará sujeta al trabajo técnico de las entidades participantes en próximas reuniones. La expansión de los hipopótamos ha llevado su presencia a distintos sectores de esta región, donde la especie representa un desafío para la conservación de ecosistemas y fauna nativa.

En ese escenario, la protección del agua ocupa un lugar central dentro de la discusión. El Gobierno plantea que las decisiones deben considerar los efectos sobre los cuerpos de agua y, al mismo tiempo, la conservación de las especies nativas que comparten estos ecosistemas con los hipopótamos.

Las autoridades también buscan que las decisiones sobre el control de los hipopótamos tengan en cuenta a las comunidades que habitan en las zonas donde se encuentra la especie - crédito Cornare
Las autoridades también buscan que las decisiones sobre el control de los hipopótamos tengan en cuenta a las comunidades que habitan en las zonas donde se encuentra la especie - crédito Cornare

La protección de las comunidades constituye el tercer componente señalado por el Ministerio. Aunque Arjona no detalló qué mecanismos podrían incorporarse al nuevo plan, insistió en que las decisiones deberán apoyarse en la información científica disponible y responder a los riesgos asociados con la presencia de la especie. Las autoridades ambientales y las entidades científicas continuarán trabajando en la definición de la estrategia. El propósito es establecer un plan de acción que reúna criterios técnicos y permita orientar las próximas intervenciones frente a una población que sigue extendiéndose por el Magdalena Medio.

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