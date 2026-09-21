Colombia

Créditos para mejorar o acceder a vivienda en Bogotá: Calendario clave para solicitar subsidios del distrito y bancos

La agenda de la Secretaría del Hábitat iniciará en septiembre con apoyos para arriendo y ahorro, y cerrará en diciembre con la asignación del beneficio número 42.000 a hogares que cumplan los requisitos

Mejora tu Cuota hace parte de la Gran Ruta de la Vivienda, que tendrá jornadas y convocatorias entre septiembre y diciembre de 2026 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Mejora tu Cuota hace parte de la Gran Ruta de la Vivienda, que tendrá jornadas y convocatorias entre septiembre y diciembre de 2026 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Secretaría Distrital del Hábitat lanzó Mejora tu Cuota, un subsidio mensual de entre $231.000 y $291.000 durante 36 meses para hogares bogotanos que accedan a créditos destinados al mejoramiento de vivienda.

La iniciativa hace parte de la Gran Ruta de la Vivienda, que contempla jornadas y convocatorias entre septiembre y diciembre de 2026 para quienes buscan arrendar, ahorrar para comprar casa o financiar obras en sus inmuebles.

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El programa se desarrolla en alianza con Credifamilia, Confiar Cooperativa Financiera y Bancamía. La Secretaría Distrital del Hábitat indicó que el objetivo es facilitar el acceso al crédito formal para familias con capacidad de pago que enfrentan dificultades para obtener financiación destinada a remodelaciones, acabados u otras mejoras de sus viviendas.

“Buscamos aliviar parte de la cuota del crédito de mejoramiento y apoyar a las familias más vulnerables, sumando esfuerzos con el sector financiero”, afirmó Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat.

La medida, de ampliar los cupos de "Reactiva tu compra", permitirá que más familias de Bogotá accedan al subsidio de vivienda, priorizando a quienes ya estaban en lista de espera - crédito Alcaldía de Bogotá
El programa Mejora tu Cuota busca facilitar el acceso al crédito formal para familias con capacidad de pago que necesitan financiar remodelaciones, acabados y mejoras de vivienda - crédito Alcaldía de Bogotá

Subsidio para pagar créditos de mejoramiento de vivienda

Mejora tu Cuota está dirigido a hogares que necesiten solicitar un crédito para intervenir su vivienda. El subsidio no entrega recursos para financiar directamente las obras, sino que reduce temporalmente el valor mensual que deben pagar las familias por el préstamo adquirido con una de las entidades aliadas.

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La ayuda económica será entregada durante tres años, siempre que se mantengan las condiciones del programa y la financiación correspondiente. El valor mensual oscilará entre $231.000 y $291.000, según las condiciones aplicables a cada beneficiario.

El presidente de Credifamilia, Luis Eduardo Cuéllar, señaló que la alianza busca atender a hogares que requieren recursos para ejecutar arreglos pendientes. “Muchos hogares bogotanos necesitan remodelar o hacer los acabados de su vivienda y no necesariamente tienen la capacidad para lograrlo”, afirmó.

El directivo explicó que la entidad pondrá a disposición su línea de crédito de mejoramiento y una red de aliados especializados en remodelación y comercios de materiales.

Los subsidios de vivienda en Bogotá alcanzan hasta 30 smmlv, beneficiando especialmente a hogares en condición de vulnerabilidad - crédito Secretaría de Hábitat
La Secretaría Distrital del Hábitat desarrolla Mejora tu Cuota en alianza con Credifamilia, Confiar Cooperativa Financiera y Bancamía - crédito Secretaría de Hábitat

Fechas de la Gran Ruta de la Vivienda

La Gran Ruta de la Vivienda tendrá actividades en distintas localidades y reunirá programas para hogares que requieren apoyo de arrendamiento, ahorro para comprar vivienda, mejoramiento habitacional y proyectos urbanos asociados con el transporte público.

El primer evento previsto corresponde a Arrendamiento Temporal Solidario. La jornada se desarrollará los días 22 y 23 de septiembre de 2026 en el auditorio de la Secretaría Distrital del Hábitat, ubicado en la calle 52

Entre el 6 y el 8 de octubre se realizará la jornada de Ahorro para mi Casa, una estrategia incluida en el plan Mi Casa en Bogotá. El programa busca apoyar a familias sin vivienda propia para que paguen arriendo durante 12 meses mientras realizan un ahorro programado destinado a adquirir una vivienda nueva.

La Gran Feria de los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, conocidos como Prums, se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre. Finalmente, el 16 de diciembre está programada la celebración de la asignación del subsidio número 42.000 de la Secretaría Distrital del Hábitat.

La Secretaría de Hábitat anuncia la feria "Mi Casa en Bogotá", con 662 viviendas de interés social y subsidios para familias vulnerables - crédito Secretaría de Hábitat
La Gran Ruta de la Vivienda incluirá jornadas de Arrendamiento Temporal Solidario, Ahorro para mi Casa y la feria de los PRUMS vinculados con movilidad sostenible - crédito Secretaría de Hábitat

Apoyo temporal para hogares que viven en arriendo

Arrendamiento Temporal Solidario está dirigido a hogares en condición de vulnerabilidad que requieren una solución habitacional transitoria. El apoyo se entrega una sola vez y puede cubrir de forma parcial o total el canon de una vivienda independiente que cumpla las condiciones fijadas por la entidad.

El subsidio tiene una duración máxima de seis meses y puede llegar hasta 0,62 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría, ese tope equivale en 2026 a hasta $1.085.561 mensuales.

Pueden postularse hogares con jefatura mayor de edad e ingresos de hasta un salario mínimo legal mensual vigente, siempre que pertenezcan a grupos priorizados. Entre ellos están mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, personas afectadas por emergencias o desastres en los cinco años previos, adultos mayores, recuperadores de residuos inscritos en el RURO de la Uaesp y grupos étnicos.

La pertenencia a alguno de estos grupos no garantiza por sí sola la asignación. Los hogares deberán acreditar las demás condiciones previstas en la normativa y en cada convocatoria.

A través de la Oferta Preferente Secretaría del Hábitat de Bogotá separa las mejores unidades de vivienda VIP y VIS en la ciudad de Bogotá y asigna un subsidio a hogares vulnerables con ingresos de hasta 4 smmlv. Cortesía: Secretaría del Hábitat.
Arrendamiento Temporal Solidario entregará un apoyo habitacional transitorio de hasta seis meses y de hasta $1.085.561 mensuales para hogares vulnerables en arriendo - crédito Secretaría del Hábitat.

Ahorro programado para comprar vivienda nueva

Ahorro para mi Casa busca beneficiar cerca de 15.000 hogares durante el cuatrienio de la administración de Carlos Fernando Galán. El programa combina un subsidio para pagar arriendo con la obligación de realizar un ahorro mensual previo para la compra posterior de vivienda nueva.

Según la información de la Secretaría Distrital del Hábitat, las familias seleccionadas reciben el subsidio después de efectuar el aporte de ahorro programado. Si no cumplen esa obligación mensual, no se realiza el giro y el hogar pierde su condición de beneficiario.

Entre los requisitos informados para la primera convocatoria están que la cabeza de hogar sea mayor de edad, que los ingresos conjuntos sean inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y que ningún integrante tenga vivienda en Colombia ni haya recibido subsidios para adquisición de vivienda.

La entidad advirtió que las inscripciones se habilitarán únicamente mediante su página web y que todos los trámites son gratuitos. Ninguna persona u organización está autorizada para cobrar dinero por postular, gestionar o asignar subsidios.

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