Habló subteniente que cantó con artista callejero en Pereira y reveló si participaría en un ‘reality’: “En representación de la Policía”

El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, confirmó que el uniformado será condecorado - crédito @DirectorPolicia/X

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El subintendente Jefferson Montaño Valencia recibirá un reconocimiento especial de la Dirección General de la Policía Nacional, luego de que un video suyo cantando junto a un artista callejero en Pereira se difundiera en redes sociales. El uniformado es oriundo de La Tebaida, en Quindío, y trabaja en la Policía Comunitaria de la capital risaraldense.

La escena mostró al policía fuera de las tareas habituales del servicio: detuvo su motocicleta al oír al músico, se acercó con el micrófono y terminó en un dueto frente a los transeúntes. Según relató inicialmente quiso sorprender al artista antes de sumarse a la canción.

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El episodio ocurrió cuando Montaño Valencia encontró a un músico que ofrecía una presentación en la vía pública de Pereira. Aunque el artista creyó al comienzo que sería retirado del sitio, el subintendente pidió el micrófono y cantó con él.

La intervención generó reacciones entre las personas presentes y se convirtió en un video de amplia circulación.

La sopresa

Montaño Valencia explicó que su acercamiento comenzó como una pequeña broma. El objetivo era observar la reacción del joven, que en un primer momento creyó que sería retirado del lugar.

Jefferson Montaño Valencia explicó que se acercó al artista callejero con una broma y luego tomó el micrófono para cantar en la vía pública - crédito Redes sociales

“La intención claro que no era quitarlo, sino cantar con él, pero quiero asustarlo un poco”, relató el subintendente Jefferson Montaño Valencia a Blu Radio.

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El uniformado explicó ante la emisora que se aproximó al músico, lo hizo retroceder unos pasos y luego tomó el micrófono para acompañarlo. Según contó, el artista cambió su expresión cuando comprendió lo que ocurría.

Montaño Valencia recordó que el joven había relatado en entrevistas previas que le habían quitado el equipo de sonido en otras ocasiones. “Ya viendo él que me agarro a cantar, dice: ‘No, pues es un policía cantando conmigo, eso se ve solo aquí’”, añadió ante el medio.

El artista callejero, identificado como Avariano Ojeda, confirmó que inicialmente sintió temor cuando vio llegar al policía. Creyó que podía ser apartado del sitio donde realizaba su presentación.

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“Pues la verdad me sentí un poco como que asustado, pues como cualquier persona cuando ve que lo van a retirar del lugar”, dijo Ojeda a Noticias RCN.

Jefferson Montaño Valencia integró la orquesta de la Policía Metropolitana de Manizales y la agrupación Son Café en Pereira antes del video viral - crédito @DirectorPolicia/X

El músico contó que su impresión cambió cuando el funcionario le pidió el micrófono y comenzó a cantar. “Se me acercó con mucha disciplina y me pidió el micrófono y cantó con esa actitud así muy hermoso”, expresó el artista ante el canal.

Trayectoria de Jefferson Montaño Valencia

El dueto en la calle no fue una improvisación aislada para Montaño Valencia. El policía cuenta con trayectoria artística en agrupaciones como la orquesta de la Policía Metropolitana de Manizales y la orquesta Son Café, de Pereira.

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Su participación en el video impulsó mensajes en redes sociales con la etiqueta #invítelo, mediante los cuales usuarios pidieron que reciba una oportunidad para cantar con una orquesta de alcance internacional.

“Qué rico que nos inviten de la orquesta internacional a un evento”, expresó el subintendente a Blu Radio, aunque aclaró que su intención es regresar a sus funciones en Pereira.

Montaño Valencia señaló que le gustaría “cantar una canción con ellos y volver a servir aquí en Pereira”. La posibilidad de participar en una presentación de ese tipo, dijo, sería una forma de representar a la ciudad y a la institución.

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Jefferson Montaño Valencia vinculó su gesto en Pereira con el apoyo a la comunidad tras el terremoto y con la necesidad de acercar la Policía Nacional a los habitantes - crédito Captura de video

El policía volvió sobre esa aspiración en Noticias RCN. “He estado en diferentes orquestas, desde Manizales, desde aquí de Pereira”, recordó durante la entrevista. Para el uniformado, cantar con la Orquesta Internacional de la Policía Nacional sería un orgullo. “Sería un honor ir a visitarlos y cantar un poco con ellos”, afirmó.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, felicitó públicamente al subintendente tras conocer el video. También informó que recibirá un reconocimiento especial en los próximos días.

Según la Dirección General, el gesto mostró una relación de cercanía entre la institución y la comunidad, más allá de las tareas habituales del servicio policial.

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Montaño Valencia también es recordado por su labor comunitaria en Manizales, donde participó en actividades con niños, jóvenes y adultos mayores. Durante su paso por esa ciudad, colaboró en jornadas recreativas y acciones para recuperar espacios y fortalecer la convivencia.

El policía vinculó el gesto con el apoyo a Pereira tras el terremoto

Para el subintendente, la actuación también estuvo relacionada con la situación que atravesaba Pereira después del terremoto mencionado en su testimonio. Montaño Valencia sostuvo que la Policía debía acompañar a los ciudadanos que perdieron sus bienes, tanto desde las tareas de seguridad como desde una atención cercana.

Montaño Valencia sostuvo ante el canal que la ciudad atravesaba un momento de temor entre sus habitantes. “Les decimos que vamos a ayudar a cada uno de los colombianos y a cada uno de los pereiranos que en este momento lo perdieron todo”, señaló.

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El uniformado afirmó que ese respaldo debía alcanzar a vendedores ambulantes y artistas callejeros. “Ayudándolos desde la seguridad, pero ayudándolos también desde lo humano, desde lo servicial”, agregó.

Su mensaje también estuvo dirigido a otros integrantes de la institución. “Yo invito a los policías, a todos los policías de Colombia para que ayudemos a ayudar”, manifestó Montaño Valencia ante Blu Radio.

El subintendente planteó que ese acompañamiento debe respetar la investidura policial y las normas vigentes. “Sin dejar pasar nuestra investidura de policía, sin dejar pasar la ley, pero apoyar a esos artistas que están en la calle”, sostuvo.