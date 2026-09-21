Colombia

Andrea Petro afirmó que el Pacto Histórico no tenía ningún candidato que pudiera enfrentar a Abelardo de la Espriella: “Estábamos en un pase complicado”

La hija del exmandatario Gustavo Petro reconoció que Iván Cepeda tiene trayectoria e influencia política, pero consideró que no logró transmitir la conexión pública necesaria durante la campaña presidencial de 2026

“Para mí no había candidato”, la definición de Andrea Petro sobre el sector de Gustavo Petro - crédito betocoralg/Instagram

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La empresaria Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, reafirmó que el entonces aspirante a la Casa de Nariño y ahora senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no contaba con el carisma necesario para consolidar una candidatura presidencial, aunque lo definió como un político al que respeta y como un intelectual.

Sus declaraciones surgieron durante una entrevista con el activista político Beto Coral, centrada en los nombres que podían representar al sector político de su padre.

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Petro sostuvo que, a su juicio, el escenario carecía de figuras que reunieran las condiciones para asumir esa aspiración. “Para mí no había candidato, estábamos en un pase complicado”, respondió cuando Coral le planteó que Cepeda parecía ser la única alternativa entre los dirigentes mencionados durante la conversación.

La empresaria descartó que su postura partiera de una exigencia de que Cepeda imitara el estilo político de Gustavo Petro. El activista le preguntó si su objeción respondía a la expectativa de que el senador tuviera la misma capacidad discursiva y confrontativa del entonces mandatario.

Andrea Petro descartó a Gustavo Bolívar y Roy Barreras como alternativas presidenciales - crédito betocoralg/Instagram
Andrea Petro descartó a Gustavo Bolívar y Roy Barreras como alternativas presidenciales - crédito betocoralg/Instagram

“No le veo ese carisma”, contestó Andrea Petro, quien señaló que el dirigente tenía reconocimiento por su trayectoria, pero que le faltaba “aura” para conectar con sectores amplios del electorado.

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Petro descartó a Bolívar, Roy Barreras y Camilo Romero

Coral planteó una lista de posibles dirigentes para conocer cuál habría sido la opción de Andrea Petro en una eventual competencia presidencial. El activista mencionó a María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Camilo Romero y Roy Barreras.

Sobre la exsenadora Pizarro, la empresaria consideró que podría ser una buena candidata en otro momento, aunque aclaró que no veía disposición de parte de la senadora para asumir esa responsabilidad durante la campaña a la que hizo referencia. “Ella tiene muchas facilidades”, expresó.

La respuesta fue distinta frente a Bolívar. Andrea Petro señaló que el exfuncionario ya había tenido su oportunidad. “Él ya se quemó hace un momento”, dijo entre risas, después de que Coral le recordara la cercanía política entre ambos.

También descartó al exgobernador Camilo Romero sin profundizar en los motivos. En el caso de Roy Barreras, aseguró que se trataba de otro dirigente que ya había pasado por su momento político. “Roy también es otro personaje que ya se quemó”, afirmó.

La Silla Vacía cuestionó funciones de ONG de Andrea Petro en Europa - crédito Colprensa
Andrea Petro descartó a Bolívar, Roy Barreras y Camilo Romero como opciones presidenciales - crédito Colprensa

Carolina Corcho y María José Pizarro, como opciones para la vicepresidencia

Andrea Petro reservó una valoración distinta para Carolina Corcho y María José Pizarro. Consideró que ambas podían integrar una fórmula electoral desde la vicepresidencia, aunque no las ubicó como las principales alternativas para encabezar una candidatura.

“Tanto María José como Carolina hubieran sido muy buenas fórmulas vicepresidenciales”, señaló. Más adelante, insistió en que una de las dos habría fortalecido una campaña encabezada por Cepeda.

La empresaria mencionó a Aida Quilcué como la persona que finalmente acompañó al candidato. Dijo que tenía una relación cercana con ella, pero consideró que el resultado pudo haber sido mejor con Corcho o Pizarro en esa posición.

“Yo la quiero mucho, yo la conocí, yo hablé mucho con ellas”, sostuvo Andrea Petro. Aun así, agregó que una fórmula con alguna de las dos dirigentes habría ofrecido una combinación política diferente.

Andrea Petro, a sus 31 años, la economista se manifestó como una influencer independiente con miles de seguidores - crédito @andreapetro91/X
Andrea Petro dijo que Carolina Corcho y María José Pizarro habrían fortalecido una fórmula vicepresidencial - crédito @andreapetro91/X

La empresaria recordó su respaldo inicial a Cepeda

Andrea Petro explicó que antes de la campaña había visto en Iván Cepeda una figura con posibilidades. Recordó su actuación en los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe y dijo que, antes de que se definiera su postulación, fue una de las primeras personas en impulsar su nombre.

“Él tiene que ser el candidato”, recordó haber dicho en ese momento. Luego precisó que su percepción cambió durante la campaña, cuando concluyó que el dirigente no tenía la conexión pública que, según su apreciación, requiere una candidatura de alcance nacional.

Usuarios de redes sociales debatieron posibles alternativas para una fórmula presidencial tras las declaraciones de Andrea Petro sobre Iván Cepeda. Varios comentarios respaldaron los nombres de Carolina Corcho, María José Pizarro y Camilo Romero.

Una usuaria señaló que Corcho podría llegar a la Presidencia de Colombia. Otro comentario sostuvo que Pizarro o Corcho debieron integrar la fórmula, mientras que algunos defendieron a Cepeda y afirmaron que habría sido un “buen presidente”.

También hubo cuestionamientos a la campaña del senador. “Cepeda no se movió”, escribió una usuaria. Otro internauta consideró que el dirigente no planeaba postularse y propuso a Corcho o Pizarro como alternativas.

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