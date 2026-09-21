Colombia

Asesinaron a jefe de ventas de Coca-Cola porque no entendió lo que quería el ladrón: le dispararon en la cabeza tras robarle una cadena y un celular

La víctima, que viajaba en un carro con su hermana por una importante vía de Medellín tras salir de un local de comidas rápidas, fue abordado por dos hombres en moto en un semáforo

Primer plano del brazo de un hombre en UCI, con herida, vendajes manchados de sangre y múltiples tubos intravenosos; monitores médicos de fondo.
Esteban Mejía Parra murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un hurto en el barrio Belén Rosales de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Esteban Mejía Parra murió el sábado 19 de septiembre tras recibir un disparo en la cabeza durante un hurto ocurrido en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín.

El hombre fue llevado de urgencia a la Clínica Medellín Occidente, donde lo intervinieron quirúrgicamente y falleció después de las 6:00 p. m. a causa de la herida que sufrió en la parte frontal de su cuerpo.

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Ramírez Parra fue atacado la noche del viernes, cuando regresaba a su casa junto con su hermana después de comer en un establecimiento de comidas rápidas. Los asaltantes huyeron con dos teléfonos celulares y una cadena.

Detalles del robo

El ataque se registró a las 10:22 p. m. del viernes 18 de septiembre en la calle 30 con la carrera 70, dentro de la comuna 16 de Belén. Esteban iba como copiloto en el vehículo que conducía su hermana.

La mujer explicó que el vehículo tuvo que detenerse porque el semáforo estaba en rojo y varias personas cruzaban el sector sobre patines. En ese momento, una motocicleta se ubicó delante del carro.

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Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Dos hombres en motocicleta abordaron el carro en un semáforo de la carrera 30 con calle 70, cerca del Aeroparque Juan Pablo II - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines. Cuando pasamos, a los pocos metros se nos hace una moto delante del carro, toca la ventanilla y, al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”, relató la hermana de Esteban.

El primer delincuente tomó las pertenencias de la conductora a través de la ventana. Luego dirigió sus amenazas contra Ramírez Parra, quien permanecía en el asiento del acompañante.

La hermana contó que el atacante exigió otra cadena que llevaba la víctima. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada. En ese momento le dispararon”, agregó.

Tras el disparo, los ladrones escaparon en la motocicleta con los objetos robados. Esteban quedó inconsciente dentro del vehículo, mientras su hermana buscó asistencia médica.

Clínica Medellín
La hermana de Esteban Mejía Parra lo trasladó a la Clínica Medellín Occidente, donde fue operado y murió horas después - crédito Clínica Medellín

La mujer condujo a alta velocidad hasta la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial ubicado más cerca del lugar en el que ocurrió el asalto. La atención médica no logró revertir las consecuencias de la lesión.

El jefe de ventas había llegado a Medellín pocos días antes para visitar a sus familiares. Su residencia y trabajo estaban en Armenia, y la cena del viernes había sido organizada precisamente por su visita a la ciudad.

El encuentro familiar terminó con el traslado de Ramírez Parra al hospital y con una investigación abierta para identificar a quienes participaron en el crimen.

El exconcejal de Medellín, Sebastián López, expresó su rechazo ante los hechos. “Lo asesinaron para robarle una cadena y unos celulares. Una vida, una familia y unos sueños no pueden terminar así por culpa de unos delincuentes”.

A través de sus redes sociales, López señaló que “como medellinenses no podemos normalizar esto. Le pido a la Policía una reacción inmediata: tenemos que dar con los responsables. Que los investiguen, los capturen y respondan ante la justicia. Esto no puede volver a pasar en nuestra ciudad. Medellín merece seguridad, autoridad y resultados”.

El ataque ocurrió la noche del 18 de septiembre cuando Esteban Mejía Parra se movilizaba en un vehículo junto a su hermana - crédito @sebaslopezv/X
El ataque ocurrió la noche del 18 de septiembre cuando Esteban Mejía Parra se movilizaba en un vehículo junto a su hermana - crédito @sebaslopezv/X

Las cámaras de seguridad registraron la ruta de la motocicleta

Las autoridades revisan los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector para reconstruir la secuencia del hurto. Las grabaciones permitieron obtener imágenes de la motocicleta utilizada por los atacantes y seguir parte de su recorrido posterior.

Con ese material, los investigadores buscan establecer la identidad y el paradero de los responsables. La evidencia también muestra el momento en el que se produjo el robo contra los dos hermanos.

El caso se suma a las muertes violentas registradas este año en Medellín. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, conocido como Sisc, 193 personas fueron asesinadas en la ciudad.

De ese total, 15 homicidios estarían vinculados con hurtos. Además, 12 de los casos ocurrieron en la comuna 16, donde está ubicado el barrio Belén Rosales.

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Hurto MedellínMuerte jefe ventas Coca-ColaBarrio Belén RosalesEsteban Mejía ParraColombia-Noticias

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