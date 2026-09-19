Medicina Legal confirmó que la niña Michel Dahiana Henao fue asesinada

Michel Dahiana Henao Chavarría, de seis años, fue víctima de homicidio tras desaparecer en Buriticá, Antioquia, y ser hallada sin vida una semana después - crédito Redes Sociales

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La niña Michel Dahiana Henao Chavarría, de seis años, fue víctima de homicidio tras desaparecer el 24 de agosto en Buriticá, Antioquia, y ser hallada sin vida una semana después en la vereda La Aguacatala.

El primer dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que un golpe con un objeto contundente le provocó la muerte, por lo que la Fiscalía investiga quiénes participaron en el crimen.

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La desaparición activó un operativo con más de 300 personas, rescatistas de cuatro municipios, drones y perros de búsqueda. Michel fue vista por última vez a las 9:59 a. m. del 24 de agosto, cuando jugaba con una cuerda en el vivero de su familia, en el barrio Cristo Rey.

Según informaron los familiares de la menor, Michel tenía autismo y episodios de epilepsia. Su madre había dicho a la Policía Nacional que no era la primera vez que se extraviaba: en ocasiones desaparecía durante la tarde y regresaba al día siguiente.

Un hallazgo en un peñasco de difícil acceso

La madre de Michel informó a la Policía Nacional que la niña tenía autismo, episodios de epilepsia y antecedentes de extravíos temporales - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

El cuerpo fue encontrado el 31 de agosto, hacia las 1:40 p. m., después de que Diego Castro, mayordomo de la finca La Aguacatala, alertara a los bomberos por aves de rapiña que sobrevolaban un barranco. Los restos estaban en avanzado estado de descomposición y fueron recuperados con arneses y equipos especializados.

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La zona se ubica a más de 40 minutos de la vivienda de la niña y exige atravesar senderos empedrados, vegetación cerrada y sectores cercanos a abismos. El trabajador explicó al Sistema Informativo de Teleantioquia que el acceso era limitado: “Es un camino riesgoso, muy difícil de caminar, uno casi ni puede mantenerse en pie”.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, sostuvo que era improbable que Michel hubiera llegado sola al lugar donde fue localizada. “Es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde la encontraron. Son tres kilómetros y una zona que es bastante agreste. La pudieron haber llevado o pudieron haber trasladado el cuerpo”, afirmó.

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Así mismo, Rubén Orrego, comandante del Cuerpo de Bomberos de Buriticá, también descartó que la menor hubiera caído por sí misma al abismo de más de 500 metros que colinda con el sector. Describió el terreno como una zona “incaminable”.

El dictamen forense y la búsqueda de responsables

Medicina Legal determinó de forma preliminar que un golpe con un objeto contundente causó la muerte de Michel y la Fiscalía investiga el crimen - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los análisis forenses establecieron que el trauma causado por un objeto contundente fue mortal. La Fiscalía recibió los resultados preliminares e inició la investigación judicial por homicidio, mientras continúan los estudios para emitir el resultado definitivo de la necropsia.

Entre tanto, las primeras evaluaciones descartaron indicios de violencia sexual, de acuerdo con un informe de El Colombiano. Sin embargo, Caracol Radio informó que ese aspecto aún no había sido definido de manera concluyente y que los exámenes seguían en curso.

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La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre el asesinato de Michel en Buriticá - crédito @AndresJRendonC/X

Por su parte, los familiares afirmaron que no habían recibido un dictamen oficial definitivo. Medicina Legal explicó al diario que los resultados son manejados directamente entre los médicos forenses y la Fiscalía, y que corresponde al fiscal del caso determinar si los entrega a la familia.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia encabezada por Andrés Julián Rendón ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato. Las autoridades tendrían datos preliminares sobre dos posibles sospechosos, quienes presuntamente habrían arrojado el cuerpo al abismo.

El cuerpo de Michel fue sometido a dos semanas de exámenes en Medicina Legal, en Medellín, y fue sepultado el 11 de septiembre en el cementerio de Buriticá. Cientos de habitantes del municipio asistieron al homenaje con globos y camisetas blancas.

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