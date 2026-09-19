Colombia

Sacerdote que alertó sobre terremoto del 10 de agosto en Colombia habló sobre un nuevo sismo en Bogotá y los estragos que causaría El Niño

A pesar de las palabras del obispo Andrés Tirado, se recordó que la preparación ante un evento sísmico debe basarse en las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo

El obispo Andrés Tirado le hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @obispoandrestirado/IG

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El sacerdote Andrés Tirado volvió a generar comentarios en redes sociales tras referirse a un sueño en el que, según dijo, observó un posible terremoto en Bogotá o sus alrededores, además de escenarios de sequía e inundaciones en distintas zonas de Colombia.

Sus declaraciones se hicieron virales en redes sociales luego de que se difundieron durante una entrevista en La Kalle el viernes 18 de septiembre de 2026, corresponden a experiencias e interpretaciones personales y no constituyen alertas oficiales ni predicciones científicas.

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Tirado aseguró que en ese sueño vio un movimiento telúrico de magnitud cercana a seis, o ligeramente superior, que afectaría a la capital y municipios aledaños.

“Veía que en Bogotá, cerca de Bogotá o en Bogotá, se da un terremoto de seis subiendo un poco. Iba a ser muy fuerte y se iba a mover bastante Bogotá”, afirmó el religioso.

Tirado sostuvo que divulgó el relato con el propósito de invitar a la ciudadanía a prepararse y no de generar temor. Por lo anterior, él recomendó contar con un kit de emergencia y actuar con prudencia ante posibles situaciones de riesgo.

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Tirado armó un debate en redes sociales luego de publicar el video, en el que contó detalles de la visión que tuvo - crédito @obispoandrestirado/IG
Tirado armó un debate en redes sociales luego de publicar el video, en el que contó detalles de la visión que tuvo - crédito @obispoandrestirado/IG

Sin embargo, no existe un método científico que permita anticipar con exactitud la fecha, el lugar y la magnitud de un terremoto.

Los organismos técnicos pueden monitorear la actividad sísmica, identificar zonas de amenaza y emitir información tras un evento, pero no pueden confirmar que ocurrirá un sismo en una ciudad concreta dentro de un plazo determinado.

El sacerdote dijo que el supuesto terremoto podría ocurrir en uno o dos meses

Durante la entrevista, Tirado afirmó que la escena observada en su sueño parecía cercana en el tiempo, aunque reconoció que no puede precisar una fecha.

“No sé, un mes, dos meses. En los sueños a veces no se ve claro cuánto tiempo es”, comento el religioso.

La afirmación no está respaldada por información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de la vigilancia sísmica en el país. Por esa razón, no debe interpretarse como una advertencia oficial sobre un eventual sismo en Bogotá.

Colombia tiene actividad sísmica frecuente por su ubicación geológica. Algunos movimientos son percibidos por la población y otros solo quedan registrados en las estaciones de monitoreo.

El riesgo frente a un terremoto depende de variables como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro, las condiciones del suelo y la vulnerabilidad de las construcciones.

El obispo Andrés Tirado fue entrevistado luego del video que compartió en su perfil de Instagram y que se hizo viral en redes sociales - crédito @obispoandrestirado/IG
El obispo Andrés Tirado fue entrevistado luego del video que compartió en su perfil de Instagram y que se hizo viral en redes sociales - crédito @obispoandrestirado/IG

La preparación ante un movimiento telúrico debe basarse en las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo. Tener un plan familiar, identificar rutas de evacuación, asegurar objetos pesados y disponer de elementos básicos de emergencia son medidas útiles sin necesidad de depender de versiones no verificables.

Religioso también mencionó sequías e inundaciones en varias zonas de Colombia

El sacerdote también habló de fenómenos climáticos que, según su interpretación, podrían presentarse en el país.

“Se vienen fenómenos naturales fuertes para Colombia, una sequía terrible en algunos lugares como nunca se ha visto”, dijo. Luego, el religioso agregó que otras zonas podrían atravesar “inundaciones” y “lluvias terribles”.

Además, hizo referencia a sus tradicionales anuncios del 15 de enero y a la posibilidad de un fenómeno de El Niño de alta intensidad.

Estos planteamientos tampoco reemplazan los pronósticos y boletines emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades locales.

Los eventos asociados a sequías, lluvias extremas e inundaciones requieren seguimiento técnico de variables atmosféricas y oceánicas.

Las entidades oficiales son las encargadas de divulgar alertas, niveles de riesgo y recomendaciones específicas para cada región.

Abelardo de la Espriella lanzó en La Guajira una advertencia contra Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, por su presunta incidencia criminal en San Juan del Cesar - crédito Presidencia de la República/Flickr
El obispo Tirado le hizo la advertencia al presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia de la República

El sismo del 10 de agosto reactivó sus publicaciones en redes sociales

Las declaraciones de Tirado volvieron a circular con fuerza después del sismo registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026. Tras ese evento, el sacerdote publicó mensajes en los que sostuvo que el movimiento correspondía a una predicción que había divulgado antes.

La coincidencia temporal entre una afirmación general y un evento sísmico posterior no valida la posibilidad de anticipar terremotos. La comunidad científica sostiene que todavía no es posible identificar con precisión cuándo y dónde ocurrirá un sismo ni calcular de forma anticipada su magnitud.

Por todo lo anterior, las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para verificar alertas, reportes de actividad sísmica y medidas de autoprotección.

Ante un temblor, se debe conservar la calma, alejarse de vidrios y objetos que puedan caer, ubicarse en un sitio seguro y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

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