Colombia

9 detenidos del grupo delincuencial Los Popeyes: los señalan de vender droga en Vélez, Santander

Las autoridades señalan que la estructura usaba parques, zonas deportivas y sectores periféricos para la venta de marihuana

Ejército y Policía realizaron allanamientos contra una estructura señalada de vender marihuana en parques y zonas deportivas - crédito Ejercito Nacional
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Nueve personas señaladas de integrar el grupo de delincuencia común organizada Los Popeyes fueron capturadas en Vélez, Santander, durante una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía.

Según las autoridades, la estructura estaría dedicada al tráfico local de estupefacientes y habría usado parques, zonas deportivas y sectores periféricos del municipio para comercializar marihuana.

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El operativo se desarrolló en el casco urbano de Vélez como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con unidades de investigación criminal e inteligencia de la Policía y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, intervinieron varios inmuebles que estaban bajo observación dentro de la investigación.

Operativo contra Los Popeyes dejó nueve capturados por presunto microtráfico en Vélez - crédito Ejercito Nacional
Operativo contra Los Popeyes dejó nueve capturados por presunto microtráfico en Vélez - crédito Ejercito Nacional

El Ejército informó que las capturas se realizaron con órdenes judiciales y que los detenidos deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procedimientos permitieron afectar una red que, de acuerdo con los investigadores, mantenía puntos de distribución en distintos sectores del municipio.

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Entre los capturados están personas conocidas con los alias de Popeye, Rayo McQueen, Chinche, el Negro, Neider, el Menor, Veneco, Eudomar y Murlon. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica dentro del proceso.

La información preliminar presenta diferencias sobre el número de diligencias realizadas. El Ejército informó que fueron ocho allanamientos, mientras que otros reportes de las autoridades señalaron nueve procedimientos simultáneos en diferentes sectores de Vélez. En ambos casos, la operación condujo a la captura de los nueve presuntos integrantes de la estructura.

Nueve presuntos integrantes de Los Popeyes fueron capturados en Vélez, Santander - crédito @COL_EJERCITO/ X
Nueve presuntos integrantes de Los Popeyes fueron capturados en Vélez, Santander - crédito @COL_EJERCITO/ X

Los agentes incautaron dosis de marihuana, siete teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos que, según las autoridades, se utilizaban para dosificar las sustancias antes de su comercialización. El efectivo será sometido a verificación dentro de la investigación para establecer si tiene relación con la venta local de droga.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, indicó que el operativo permitió intervenir inmuebles que presuntamente eran usados para guardar los estupefacientes. “Son delincuencia común organizada, participaban en el tercer eslabón del narcotráfico”, afirmó el oficial al referirse a la estructura desarticulada.

El comandante agregó que el resultado obedeció a una acción coordinada con autoridades del municipio y la Policía. “De forma coordinada con las autoridades del municipio y la Policía se da este golpe al narcotráfico”, señaló.

Las autoridades vinculan a la estructura con la presunta venta de marihuana en sectores públicos - crédito @COL_EJERCITO/ X
Las autoridades vinculan a la estructura con la presunta venta de marihuana en sectores públicos - crédito @COL_EJERCITO/ X

La investigación estableció que Los Popeyes habrían concentrado su actividad en el narcomenudeo, con la distribución de marihuana en varios puntos de Vélez. Las autoridades sostienen que los presuntos integrantes de la banda utilizaban métodos de ocultamiento para almacenar la sustancia y reducir la posibilidad de que fuera detectada durante los controles.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación en la investigación es que parte de la venta presuntamente ocurría en parques y escenarios deportivos. Estos espacios son frecuentados por niños, niñas y adolescentes, por lo que las autoridades incluyeron ese factor dentro de las razones para priorizar las acciones contra la organización.

El Ejército señaló en un comunicado que “las capturas realizadas mediante ocho diligencias de allanamiento permitieron afectar la estructura delictiva señalada del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio de Vélez, Santander”.

Las capturas realizadas mediante ocho diligencias de allanamiento permitieron afectar la estructura delictiva señalada del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio de Vélez, Santander- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las capturas realizadas mediante ocho diligencias de allanamiento permitieron afectar la estructura delictiva señalada del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio de Vélez, Santander- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El grupo fue identificado por las autoridades como un Grupo de Delincuencia Común Organizado, una categoría aplicada a estructuras que actúan de forma coordinada para cometer delitos sin que necesariamente tengan las características de grupos armados organizados. En este caso, la investigación se centró en la presunta distribución y venta de drogas a pequeña escala dentro del municipio.

La operación buscó impactar la cadena de comercialización en el ámbito local. El narcomenudeo suele depender de redes que reciben, almacenan, dosifican y distribuyen sustancias en barrios, parques o zonas con alta circulación de personas. La incautación de teléfonos será clave para establecer posibles contactos, rutas de abastecimiento y otros vínculos de la estructura.

La Fiscalía deberá analizar los elementos decomisados, los informes de inteligencia y el material probatorio obtenido durante las diligencias. A partir de esos elementos, un juez definirá si impone medidas contra los capturados mientras avanza el proceso judicial.

Alias Popeye, Rayo McQueen, Chinche, el Negro y Veneco figuran entre los detenidos - crédito @COL_EJERCITO/ X
Alias Popeye, Rayo McQueen, Chinche, el Negro y Veneco figuran entre los detenidos - crédito @COL_EJERCITO/ X

La Quinta Brigada afirmó que continuará con operaciones en el nororiente colombiano para afectar estructuras relacionadas con delitos que alteran la seguridad de las comunidades. Por ahora, los nueve detenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes y su responsabilidad individual deberá ser determinada por la justicia.

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