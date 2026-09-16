Colombia

Apareció Alana Castañeda Chávez, la joven desaparecida desde el 12 de septiembre, en un parque de Usme, sur de Bogotá

La joven de 14 años fue vista por última vez en el barrio Clarelandia, en la localidad de Bosa

La Fiscalía localizó a la menor en un espacio público de la localidad de Usme tras activar la Alerta Rosa por la denuncia presentada por sus familiares - crédito Alcaldía de Bogotá
La Fiscalía localizó a la menor en un espacio público de la localidad de Usme tras activar la Alerta Rosa por la denuncia presentada por sus familiares - crédito Alcaldía de Bogotá
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Las autoridades de Bogotá informaron que la joven Alana Sofía Castañeda, de 14 años, fue ubicada este miércoles 16 de septiembre de 2026 en un parque de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, cuatro días después de que su familia denunciara su desaparición.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que la adolescente fue encontrada sin afectaciones a su integridad. De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez el sábado 12 de septiembre en el barrio Clarelandia, en la localidad de Bosa. Desde entonces, sus familiares y las autoridades iniciaron labores para establecer su paradero.

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Antes de que se confirmara el hallazgo, la madre de la menor había relatado a Noticias RCN que la adolescente se encontraba cerca de un parque y que, tras un descuido, salió caminando del lugar. Una cámara de seguridad registró el momento en que abandonó la zona, aunque las imágenes no permitieron determinar hacia dónde se dirigió.

Autoridades de Bogotá confirmaron que la joven de 14 años fue localizada en un parque y señalaron que su estado físico no presenta afectaciones - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Autoridades de Bogotá confirmaron que la joven de 14 años fue localizada en un parque y señalaron que su estado físico no presenta afectaciones - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

La familia recorrió el sector y pidió información a vecinos y habitantes de la zona durante los días posteriores a la desaparición. La denuncia ante las autoridades activó la ruta institucional de búsqueda.

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