Arrestado Samuel Adrián, influencer que denunció supuestas “fábricas de niños trans” en Colombia: Abelardo de la Espriella se pronunció y pidió al Congreso revisar procedimientos de cambio de sexo en menores

Este video fue grabado antes de su arresto en Colombia, el cual anticipaba por negarse a eliminar el documental 'Fábrica de niños trans' - crédito @somosfundamento/Instagram

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El creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre de 2026 en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali.

Según la Policía Nacional de Colombia, el procedimiento responde a una sanción judicial y no a una investigación penal.

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Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, viajó a la capital colombiana pese a que había advertido que podía ser detenido. Antes de abordar, difundió un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que aseguró que una providencia ordenaba 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales e hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella.

Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica

La medida se deriva de un incidente de desacato relacionado con publicaciones en su canal de YouTube. El documental trata sobre supuestos tratamientos y protocolos médicos asociados con la transición de género en niños y adolescentes en Colombia.

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Por este motivo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció en su cuenta oficial de X y señaló que el caso del creador de contenido debe abrir un debate nacional.

“El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional (sic)”, indicó.

Ante esta situación, el presidente Abelardo de la Espriella pidió al Congreso examinar y legislar sobre los límites y las prohibiciones de estos procedimientos en menores de edad.

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“Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores (sic)”, aseveró.

Según el mandatario colombiano, la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben resolverse en el Congreso. El jefe de Estado precisó que el debate debe desarrollarse bajo el principio constitucional de defensa de los derechos de los niños.

“La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños (sic)”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella aseguró que la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben resolverse en el Congreso - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que este tipo de decisiones no pueden quedar en manos de tutelas o criterios jurisprudenciales.

“No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales (sic)”, puntualizó .

El jefe de Estado indico que su administración inicia defendiendo la infancia, la familia y la potestad de los padres.

“La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados(sic)”, aseveró.

Detalles del arresto

Luego de aterrizar en Bogotá, Samuel Adrián fue trasladado a una dependencia policial situada en el aeropuerto Internacional El Dorado. Allí, las autoridades iniciaron el trámite establecido para ejecutar la orden judicial contra el creador de contenido mexicano.

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La Policía Nacional aclaró que el procedimiento no corresponde a una captura por un delito. La medida deriva de un proceso por desacato, figura que los jueces pueden imponer cuando determinan que una persona desatendió una orden emitida dentro de una acción de tutela.

El expediente se relaciona con una acción presentada por el médico Mario Angulo, a quien Adrián menciona en su documental y en publicaciones posteriores. Según la información conocida, el director se negó a retirar el contenido audiovisual, hecho que motivó las sanciones.

La Policía Nacional de Colombia informó que el procedimiento ejecutó una sanción dictada por un juzgado de Cali y que no corresponde a una investigación penal, tras su llegada a Bogotá el domingo 13 de septiembre - crédito @AgustinLaje / X

En un video difundido por Fundamento, productora vinculada al documental, Adrián dijo que recibió la notificación en Panamá. Afirmó que la decisión surgió por declaraciones de ‘Colombia: fábrica de niños trans’ y grabaciones atribuidas a Angulo sobre tratamientos a menores.

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“No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, dijo. Añadió que sus abogados en México y Colombia asumirían su defensa, pidió respaldo al Gobierno mexicano y solicitó a seguidores difundir el mensaje.