Colombia

Miguel Polo Polo presumió sus vacaciones en Italia con “aminovios” y yates: reveló por qué no está trabajando con Abelardo de la Espriella

El excongresista reactivó sus perfiles tras el 20 de julio y empezó a publicar escenas de viajes por el Viejo Continente, con paisajes, comidas y paseos frente al mar junto a varias compañías

Miguel Polo Polo reactivó sus redes sociales tras salir del Congreso de la República el 20 de julio y mostró sus vacaciones en Italia - crédito Miguelpolopolo/Instagram
Miguel Polo Polo reactivó sus redes sociales tras salir del Congreso de la República el 20 de julio y mostró sus vacaciones en Italia - crédito Miguelpolopolo/Instagram
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Luego de su salida del Congreso de la República el 20 de julio, el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a reactivar sus cuentas, pero esta vez, mostrando su día día por el viejo continente, tras revelar que tomó unas vacaciones en Italia, lejos de los debates políticos y de la actividad legislativa que marcó buena parte de su exposición pública.

Las publicaciones que compartió en redes sociales lo muestran entre paisajes europeos, comidas, paseos junto al mar y encuentros con distintas personas.

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De hecho, entre los internautas no pasó desapercibido que el excongresista apareció acompañado por varios grupos durante su recorrido, entre ellos algunas mujeres. Las imágenes y los videos difundidos retratan una faceta distendida, alejada de las controversias que suele protagonizar en el ámbito político y digital.

De hecho, el excongresista dio oportunidad a sus seguidores de hacerle preguntas de distintos ámbitos, algo que no fue desaprovechado por quienes se cuestionaron sobre su relación con el presidente Abelardo de la Espriella y su exclusión del Gobierno nacional pese a la fuerte campaña que le hizo para primera y segunda vuelta.

El exrepresentante explicó a sus seguidores que, después de cuatro años de confrontaciones en el Capitolio, eligió tomarse un descanso en el exterior, antes de regresar al país para continuar su actividad pública - crédito Miguelpolopolo/Instagram

Sin embargo, el exrepresentante aseguró que, tras su salida del Congreso, optó por no continuar con su labor en política por unos meses, mientras dedica su tiempo a conocer el Viejo Continente.

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“No es que no me hayan dado trabajo, lo que pasa es que duré cuatro años en el Congreso de la República dándome unas peleas tenaces y pues tengo derecho también descansar, a vacacionar. Entonces decidí tomarme unos meses de descanso y disfrutar la vida, ser una persona libre, un civil más, que tenía rato sin saber qué era eso. Entonces por eso me vine al exterior, a descansar y a disfrutar y pues después volver a Colombia, a seguir dando la batalla, a seguir trabajando duro”, comentó Polo Polo.

Asimismo, los internautas no dudaron en preguntar por su situación sentimental actual, a lo que el exrepresentante respondió en una historia que no hacía falta una pareja cuando podía contar con la compañía de amigos y, por qué no, “aminovios”, un término coloquial para referirse a vínculos sentimentales no formales.

“- Te falta llevar a la novia

-?Para qué novias si hay amigos? ?Aminovios?“, respondió Polo Polo.

El congresista también se dejó ver a bordo de una embarcación en alta mar en compañía de una mujer, mientras interactuaban de manera afectuosa frente a la cámara.

En el clip, la acompañante le ofrece un bocado de comida mientras el representante le dice «mi amor», le da un beso en la mejilla y posteriormente prueba el alimento entre risas.

El video fue compartido en respuesta a una inquietud planteada por uno de sus seguidores en Instagram, quien le preguntó sobre las joyas que lucía: “¿El dije y el anillo son con esmeraldas?.. Si es así lo felicito por tener sentido de pertenencia". Haciendo guiño al comentario, Polo Polo aparece vistiendo una cadena y un anillo con piedras verdes que hacen alusión a las gemas colombianas, acompañado por el texto “Siempre Colombia ❤️“ fijado en la parte inferior de la pantalla.

El excongresista compartió un clip en una embarcación de lujo junto a un hombre y una mujer italianos, al que superpuso un “Nooooo”, tras la consulta directa de un usuario en Instagram

En otra publicación compartida en sus redes sociales, el congresista generó revuelo al aparecer junto a un hombre y una mujer en un lujoso yate. El video se publicó en respuesta a la pregunta de un seguidor que indagaba de manera directa: “¿No ha pensado en abrir Onlyfans?“.

Para responder al interrogante con humor e ironía, el representante sobrepuso un texto de tamaño prominente con la palabra “Nooooo” en la parte inferior de la pantalla, pero en el video se observa dando besos afectuosos en la mejilla a un hombre y una mujer de nacionalidad italiana.

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