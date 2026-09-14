Colombia

Andrea Petro se refirió al fracaso de la campaña presidencial de Iván Cepeda y aseguró que Gustavo Petro tuvo que intervenir: “Él no quería ser presidente”

La empresaria aseguró que el equipo del entonces candidato y ahora senador se aisló durante la campaña y sostuvo que respaldó su postulación por razones políticas, no por afinidad personal

La hija de Gustavo Petro apuntó contra el entorno de Iván Cepeda por la derrota electoral - crédito Me Vale/YouTube

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Andrea Petro afirmó que el ahora senador del Pacto Histórico Iván Cepeda “no quería ser presidente” y sostuvo que los votos obtenidos en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 por el dirigente provinieron del respaldo político de su padre, el expresidente colombiano Gustavo Petro. La empresaria hizo dichas declaraciones durante una entrevista con la periodista Eva Rey en el programa digital Me Vale.

La hija del exmandatario colombiano aseguró que el equipo del candidato cometió errores de estrategia, comunicación y apertura hacia sectores que, según relató, buscaban participar en la campaña. También afirmó que intentó establecer contactos con personas cercanas a Cepeda, aunque no obtuvo respuesta.

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“Para mí, en mi punto de vista, Cepeda no quería ser presidente”, expresó Petro al responder una pregunta sobre la figura del dirigente. De acuerdo con su versión, la campaña llegó tarde a la disputa electoral y mantuvo una dinámica cerrada frente a eventuales apoyos externos.

La empresaria vinculó esa falta de apertura con el resultado que describió como una derrota presidencial. “Esta presidencia la perdimos por culpa de ellos”, dijo durante el diálogo.

- crédito @andreapetro91/Instagram - Ivan Cepeda Castro/Facebook
Andrea Petro dijo que Iván Cepeda perdió apoyo en las elecciones presidenciales por una campaña cerrada - crédito @andreapetro91/Instagram - Ivan Cepeda Castro/Facebook

Petro afirmó que su padre intervino ante la falta de impulso de la campaña

En la entrevista, Andrea Petro dijo que el exmandatario Gustavo Petro Urrego tuvo que involucrarse de forma directa ante lo que consideró una ausencia de trabajo político suficiente por parte de la candidatura de Iván Cepeda. “Mi papá tanto fue al desespero que le tocó meterse directamente él en eso”, afirmó.

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La empresaria sostuvo que el caudal electoral de Cepeda no respondía principalmente a una adhesión personal hacia el candidato. “Los votos que ganó Cepeda son los de Petro, no son los de Cepeda”, señaló.

Según su cálculo, el dirigente podría reunir cerca de un millón y medio de votos propios. El resto, insistió, correspondería al electorado que acompaña al expresidente. “El electorado no es de él, es de Petro”, sostuvo al final de la conversación.

Petro cuestionó además la decisión de Cepeda de no asistir a debates. También criticó que leyera sus intervenciones públicas, un aspecto con el que dijo no sentirse representada. “Un candidato que no va a debates, un candidato que lee los discursos, a mí eso no me da”, manifestó.

Una fotografía de Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, causó revuelo en las redes sociales - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro habló de las elecciones presidenciales del 2026 - crédito @andreapetro91/Instagram

Dijo que votó por Cepeda para evitar una continuidad de gobierno

Consultada de forma directa sobre si había votado por Cepeda, la empresaria respondió que sí, aunque diferenció ese respaldo electoral de su valoración sobre el postulante. Explicó que tomó esa decisión por razones políticas y por respeto a quienes respaldaban esa alternativa.

“Obviamente que voté por él, porque teníamos que hacer una continuidad de gobierno”, declaró. A continuación, aclaró que su apoyo no obedeció a una identificación con la candidatura: “¿Por el candidato en sí? No, qué pena, no”.

Para Petro, la presencia de su padre detrás de la campaña resultó determinante. “Era Petro, que estaba detrás de eso”, afirmó. Sus palabras plantearon una diferencia entre el respaldo que atribuye al expresidente y la capacidad de convocatoria que asigna a Cepeda.

La hija del exjefe de Estado también relató que trató de comunicarse con integrantes del entorno político del candidato. Señaló que habló por teléfono con Cepeda y que mantuvo conversaciones con María José Pizarro y otras personas vinculadas al espacio.

Andrea Petro afirmó que la mayoría de votos que sacó Iván Cepeda en las elecciones presidenciales fueron por el expresidente Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/X - suministrada Infobae Colombia
Andrea Petro afirmó que la mayoría de votos que sacó Iván Cepeda en las elecciones presidenciales fueron por el expresidente Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/X - suministrada Infobae Colombia

“No se dejaron ayudar”, dijo sobre el entorno del candidato

La empresaria aseguró que esos contactos no derivaron en una incorporación de nuevas propuestas ni de apoyos a la campaña. “Ellos no se dejaron ayudar”, afirmó, antes de reiterar que el grupo se habría cerrado a la participación de terceros.

“Yo nunca entendí por qué”, agregó. Para Andrea Petro, esa actitud afectó las posibilidades electorales del sector y explica el desenlace que describió durante la entrevista con Me Vale.

Eva Rey le planteó entonces si, bajo esa lectura, tenía sentido que Gustavo Petro asumiera el liderazgo de la oposición en lugar de Cepeda. La empresaria respondió sin matices: “Obviamente”.

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