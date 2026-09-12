Los dos destinos colombianos que Lonely Planet recomendó visitar en 2026 por sus playas y paisajes naturales

Providencia y el Parque Tayrona fueron incluidos entre las recomendaciones de Lonely Planet para viajar por Colombia en 2026 - crédito Colprensa

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Providencia y el Parque Nacional Natural Tayrona figuran entre los destinos de Colombia que la guía de viajes Lonely Planet recomienda tener en cuenta durante 2026, con propuestas que combinan playas, arrecifes, senderos, actividades acuáticas y paisajes de la región Caribe.

Ambos lugares aparecen entre las alternativas para viajeros que buscan recorridos vinculados con la naturaleza, aunque ofrecen experiencias distintas por su ubicación, accesibilidad y características ambientales.

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La selección vuelve a poner en el mapa turístico dos puntos del norte colombiano con ecosistemas de alto valor. Mientras Providencia ofrece una experiencia insular marcada por el arrecife, el buceo y las playas de menor afluencia, el Tayrona reúne bahías, caminos de montaña y zonas costeras al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La guía internacional destacó la diversidad ambiental de Providencia y el Tayrona, dos zonas protegidas del norte de Colombia - crédito Emilio Aparicio Rodríguez/Prosperidad Social

La guía internacional destacó a Providencia por sus aguas transparentes, las playas y el ambiente de una isla alejada de los principales circuitos urbanos. El territorio forma parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en el mar Caribe, y se ha convertido en uno de los destinos asociados con el turismo de naturaleza.

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Entre los atractivos de la isla se encuentra el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, un área protegida que resguarda ecosistemas marinos y parte de los arrecifes coralinos de la zona. Allí se encuentra un tramo de la tercera barrera coralina más extensa del mundo, un sistema que concentra especies marinas y ha consolidado la actividad de buceo como una de las principales opciones para visitantes.

Las inmersiones permiten observar peces de arrecife, tortugas, rayas y tiburones de arrecife, de acuerdo con las referencias turísticas sobre el destino. La barrera coralina se extiende a lo largo de cerca de 32 kilómetros y es uno de los elementos que diferencia a Providencia de otros puntos del Caribe colombiano.

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Los arrecifes de la isla permiten observar tortugas, rayas, peces y tiburones de arrecife durante las inmersiones - crédito Pipo Jackman

Quienes buscan actividades fuera del agua cuentan con playas cercanas a restaurantes y sectores de descanso frente al mar. La temperatura promedio del agua ronda los 25 °C, una condición que permite realizar recorridos costeros y actividades recreativas durante buena parte del año.

Uno de los puntos más visitados es Cayo Cangrejo, también conocido como Crab Cay. El pequeño islote está rodeado de agua clara y suele ser elegido para practicar snorkel. Desde su zona más alta, situada a unos 30 metros sobre el nivel del mar, es posible observar la diversidad de tonos azules y verdes que rodean a Providencia y Santa Catalina.

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Otro de los recorridos recomendados conduce a El Pico, la elevación más alta de la isla. El trayecto exige una caminata por senderos y permite llegar a un punto de observación sobre el Caribe. La experiencia se dirige a visitantes interesados en actividades de montaña, además de las propuestas asociadas con la playa y el mar.

Cayo Cangrejo es uno de los puntos elegidos por los visitantes para realizar snorkel y apreciar el paisaje del archipiélago - crédito @explorandocolombiaturismo / IG

El recorrido por Providencia puede incluir una visita a Santa Catalina, isla conectada con el territorio principal por el Puente de los Enamorados. La estructura, construida en el siglo XIX, une ambos sectores y forma parte de los lugares frecuentados por quienes recorren el archipiélago.

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El Tayrona combina playas tropicales, montaña y rutas de caminata

El otro destino colombiano destacado por Lonely Planet es el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado cerca de Santa Marta. El área protegida reúne playas, calas, bosque tropical y sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que permite combinar recorridos de costa con trayectos terrestres.

La guía lo identifica como una de las opciones de Colombia para quienes buscan entornos naturales y actividades de descanso. En el parque hay zonas en las que las palmeras bordean la playa y otras con bahías más resguardadas, con la montaña como fondo del paisaje.

El Parque Tayrona reúne playas, bosque tropical y senderos en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito Colprensa

El acceso principal se realiza desde Santa Marta. Desde la ciudad salen buses hacia la entrada del parque, en un recorrido que puede tomar cerca de 40 minutos, según las condiciones de tránsito y el punto de partida. A partir de allí, los visitantes pueden dirigirse hacia sectores como Cañaveral, Arrecifes, Arenilla, Cabo San Juan y playa Cristal.

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No todas las playas del parque están habilitadas para ingresar al mar. Las autoridades establecen zonas específicas para el baño y otras en las que las corrientes pueden representar un riesgo. Por ese motivo, los visitantes deben consultar las restricciones, atender la señalización y seguir las recomendaciones de guías y funcionarios durante su estadía.

Las actividades acuáticas también tienen presencia en áreas como isla Aguja, Granate y Bahía Neguanje. En algunos puntos se puede realizar buceo, snorkeling o careteo, con acompañamiento de personas autorizadas. Estos recorridos permiten observar corales y especies de peces que habitan en los ecosistemas marinos del parque.

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Desde Santa Marta se puede acceder a zonas como Cañaveral, Arrecifes, Cabo San Juan y playa Cristal - crédito Parques Nacionales de Colombia

El Tayrona ofrece además rutas de caminata que llevan a zonas de interés cultural. Una de ellas conduce a Pueblito Tayrona, antiguo asentamiento indígena al que se llega por senderos de montaña. El trayecto incluye caminos en piedra, escaleras y puentes que dan cuenta de la ocupación histórica de comunidades indígenas en esa región.

La presencia de Providencia y el Tayrona en las recomendaciones para 2026 muestra dos formas de recorrer el Caribe colombiano. En el primer caso, el viaje gira alrededor de un entorno insular, el arrecife y la conexión entre islas. En el segundo, el visitante encuentra playas y actividades acuáticas en un parque en el que la costa se une con la Sierra Nevada de Santa Marta.

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El sendero hacia Pueblito Tayrona permite conocer vestigios de antiguos asentamientos indígenas en la montaña - crédito Parque Tayrona

Antes de organizar un viaje, se recomienda verificar las condiciones de ingreso, las restricciones ambientales, la disponibilidad de transporte y las normas vigentes en cada área protegida. Lonely Planet mantiene a Colombia y sus principales destinos turísticos dentro de su guía actualizada para viajeros.