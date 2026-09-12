Colombia

Gobierno nacional oficializó extradición a Estados Unidos de Jhon Kerlys González, primo de ‘Chiquito Malo’ máximo cabecilla del Clan del Golfo

Alias Media arepa asumió la coordinación de los envíos de cargamento de droga después de las capturas de alias Pelomono y alias Plástico

Alias Media Arepa fue capturado presuntamente por la extravagancia de su mansión - crédito Policía Nacional
Gobierno nacional oficializó extradición a Estados Unidos de Jhon Kerlys González, primo de ‘Chiquito Malo’ máximo cabecilla del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional
Guardar

El Gobierno nacional confirmó la extradición de Jhon Kerlys González Sepúlveda, alias Media Arepa, primo de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, para que responda en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y concierto para fabricar y distribuir cocaína.

La decisión ocurre después de que el nuevo Ejecutivo revocara las designaciones de los negociadores ante el grupo armado y suspendiera la mesa de diálogo que funcionaba desde julio de 2024. En sus primeros 32 días de administración, el presidente Abelardo de la Espriella reportó 70 extradiciones.

PUBLICIDAD

Ministerio de Justicia solicitó que se le notifique a Jhon Kerlys González la decisión - crédito Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia solicitó que se le notifique a Jhon Kerlys González la decisión - crédito Ministerio de Justicia

“Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 099 del 24 de marzo de 2026, por medio de la cual el Gobierno nacional concedió la extradición del colombiano Jhon Kerlys González Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía número 1045489625, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. Artículo 2°. Notificar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Resolución Ejecutiva número 099 del 24 de marzo de 2026”, puntualiza el documento del Ministerio de Justicia.

La cartera, liderada por Iván Cancino, pidió “notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscal General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a las autoridades judiciales ante las cuales cursan procesos en contra del ciudadano requerido, para lo de sus respectivas competencias y cúmplase”.

PUBLICIDAD

El historial delictivo de alias Media arepa

La captura de alias Media Arepa se dio por las investigaciones de la lujosa mansión donde vivía - crédito montaje Infobae (Nino Rico/Euro Press y Policía Nacional)
La captura de alias Media Arepa se dio por las investigaciones de la lujosa mansión donde vivía - crédito montaje Infobae (Nino Rico/Euro Press y Policía Nacional)

Jhon Kerlys González Sepúlveda, de 38 años, fue capturado en la madrugada del domingo 27 de octubre de 2024 en una vivienda de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Las autoridades lo encontraron junto a otro hombre y una mujer dentro de un vehículo de alta gama.

El operativo fue ejecutado por la Décima Séptima Brigada del Ejército y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, dentro de la operación Agamenón. La captura fue el resultado de varias semanas de seguimientos que permitieron infiltrar uno de sus anillos de seguridad.

Drones utilizados durante la investigación ubicaron la casa de dos pisos en la que “Media Arepa” se refugiaba los fines de semana. La propiedad oculta en la selva del corregimiento El Tres, en Turbo, Antioquia, tenía piscina, una cava sofisticada y discoteca propia.

La compra de vehículos de alta gama y joyas también puso a las autoridades sobre su rastro. El hombre se presentaba como comerciante y utilizaba locales comerciales y automóviles como fachada para lavar recursos procedentes del narcotráfico.

Su estructura logística estaba dedicada al transporte de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas tipo go fast, embarcaciones de alta velocidad, desde las costas del Urabá chocoano hacia Honduras, Panamá y Costa Rica. El destino final de los cargamentos era Estados Unidos.

“Media Arepa” asumió la coordinación de esos envíos después de las capturas de alias Pelomono y alias Plástico. Además, tenía un antecedente por captura en flagrancia el 17 de marzo de 2012, por hurto a personas y tráfico.

La Corte Distrital Este de Texas lo requería por concierto para fabricar y distribuir cocaína y por narcotráfico. Con su traslado, enfrentará formalmente esos cargos en territorio estadounidense.

El fin de las mesas con el Clan del Golfo y el ELN

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, mantuvo durante el gobierno de Gustavo Petro una mesa de “conversación sociojurídica”. La instancia había sido instalada en julio de 2024, mientras “Chiquito Malo” continuaba al mando de la organización criminal.

El proceso quedó bajo cuestionamiento tras la difusión de audios que revelaban presuntas concesiones de la administración Petro al grupo armado: una purga de oficiales de las Fuerzas Militares, el freno a bombardeos y la suspensión de extradiciones. Las grabaciones, divulgadas por Noticias Caracol, involucraron al excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y al exministro de Defensa, Iván Velásquez.

Gobierno de Abelardo de la Espriella desmanteló oficialmente la Paz Total de Gustavo Petro
A través de este documento, el Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el desmantelamiento de la Paz Total de Gustavo Petro - crédito Presidencia

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026 y modificó esa política. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc no recibirían reconocimiento político, porque el Ejecutivo los considera organizaciones narcotraficantes armadas.

La Resolución 390 de 2026 revocó la designación de los negociadores ante el Ejército Gaitanista de Colombia, encabezados por el coordinador Álvaro Jiménez Millán. La medida derogó la resolución de julio de 2024 que había formalizado esos nombramientos.

La Resolución 391 de 2026 también dejó sin efecto la mesa de diálogo con el Ejército de Libración Nacional (ELN). De La Espriella definió el proceso heredado como la “falsa paz total” y cuestionó un gasto superior a los $7.000.000.000 destinado a los negociadores.

Temas Relacionados

Alias Media arepaClan del GolfoExtradicción Estados UnidosGobierno nacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La última ruta de dos estudiantes de aviación que no regresaron a Bogotá: los habrían obligado a trasladar cargamento de coltán, oro y coca a Venezuela

Familiares de Óscar Mauricio Carvajal y Bernardo Antonio Grajales reconstruyeron los mensajes que enviaron antes de perder contacto, luego de un viaje de formación aérea a Vichada, y en el que al parecer estaría relacionado un grupo armado ilegal que los habría forzado a que hicieran lo que les pedían, y con destino a Apure

La última ruta de dos estudiantes de aviación que no regresaron a Bogotá: los habrían obligado a trasladar cargamento de coltán, oro y coca a Venezuela

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El chocoano se consolida como una de las principales figuras en el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña

El corredor bogotano del Bahrain Victorious cerró su participación en la ronda ibérica con uno de los premios más destacados de la carrera, además Harold Tejada del XDS Astana Team regresó al top-10 en la general

Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 12 de septiembre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 12 de septiembre: ganadores del último sorteo

Gobierno De la Espriella denuncia corrupción en contratación del Parque de las Aguas durante administración de Daniel Quintero

Miller Soto, vocero de Presidencia, señaló que el desvío de recursos habría limitado inversiones en mantenimiento y seguridad para los usuarios del espacio

Gobierno De la Espriella denuncia corrupción en contratación del Parque de las Aguas durante administración de Daniel Quintero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Abogada de Epa Colombia cuestionó que su clienta fuera esposada de pies y manos durante el traslado a Ibagué para asistir a una audiencia

Deportes

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña

James Rodríguez jugará con Nacional: este había sido su último partido en el fútbol profesional colombiano antes de irse a brillar al exterior

Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

Jhon Arias entró en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras su buena actuación con Palmeiras