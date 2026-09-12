Gobierno nacional oficializó extradición a Estados Unidos de Jhon Kerlys González, primo de ‘Chiquito Malo’ máximo cabecilla del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

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El Gobierno nacional confirmó la extradición de Jhon Kerlys González Sepúlveda, alias Media Arepa, primo de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, para que responda en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y concierto para fabricar y distribuir cocaína.

La decisión ocurre después de que el nuevo Ejecutivo revocara las designaciones de los negociadores ante el grupo armado y suspendiera la mesa de diálogo que funcionaba desde julio de 2024. En sus primeros 32 días de administración, el presidente Abelardo de la Espriella reportó 70 extradiciones.

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Ministerio de Justicia solicitó que se le notifique a Jhon Kerlys González la decisión - crédito Ministerio de Justicia

“Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 099 del 24 de marzo de 2026, por medio de la cual el Gobierno nacional concedió la extradición del colombiano Jhon Kerlys González Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía número 1045489625, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. Artículo 2°. Notificar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Resolución Ejecutiva número 099 del 24 de marzo de 2026”, puntualiza el documento del Ministerio de Justicia.

La cartera, liderada por Iván Cancino, pidió “notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscal General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a las autoridades judiciales ante las cuales cursan procesos en contra del ciudadano requerido, para lo de sus respectivas competencias y cúmplase”.

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El historial delictivo de alias Media arepa

La captura de alias Media Arepa se dio por las investigaciones de la lujosa mansión donde vivía - crédito montaje Infobae (Nino Rico/Euro Press y Policía Nacional)

Jhon Kerlys González Sepúlveda, de 38 años, fue capturado en la madrugada del domingo 27 de octubre de 2024 en una vivienda de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Las autoridades lo encontraron junto a otro hombre y una mujer dentro de un vehículo de alta gama.

El operativo fue ejecutado por la Décima Séptima Brigada del Ejército y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, dentro de la operación Agamenón. La captura fue el resultado de varias semanas de seguimientos que permitieron infiltrar uno de sus anillos de seguridad.

Drones utilizados durante la investigación ubicaron la casa de dos pisos en la que “Media Arepa” se refugiaba los fines de semana. La propiedad oculta en la selva del corregimiento El Tres, en Turbo, Antioquia, tenía piscina, una cava sofisticada y discoteca propia.

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La compra de vehículos de alta gama y joyas también puso a las autoridades sobre su rastro. El hombre se presentaba como comerciante y utilizaba locales comerciales y automóviles como fachada para lavar recursos procedentes del narcotráfico.

Su estructura logística estaba dedicada al transporte de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas tipo go fast, embarcaciones de alta velocidad, desde las costas del Urabá chocoano hacia Honduras, Panamá y Costa Rica. El destino final de los cargamentos era Estados Unidos.

“Media Arepa” asumió la coordinación de esos envíos después de las capturas de alias Pelomono y alias Plástico. Además, tenía un antecedente por captura en flagrancia el 17 de marzo de 2012, por hurto a personas y tráfico.

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La Corte Distrital Este de Texas lo requería por concierto para fabricar y distribuir cocaína y por narcotráfico. Con su traslado, enfrentará formalmente esos cargos en territorio estadounidense.

El fin de las mesas con el Clan del Golfo y el ELN

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, mantuvo durante el gobierno de Gustavo Petro una mesa de “conversación sociojurídica”. La instancia había sido instalada en julio de 2024, mientras “Chiquito Malo” continuaba al mando de la organización criminal.

El proceso quedó bajo cuestionamiento tras la difusión de audios que revelaban presuntas concesiones de la administración Petro al grupo armado: una purga de oficiales de las Fuerzas Militares, el freno a bombardeos y la suspensión de extradiciones. Las grabaciones, divulgadas por Noticias Caracol, involucraron al excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y al exministro de Defensa, Iván Velásquez.

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A través de este documento, el Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el desmantelamiento de la Paz Total de Gustavo Petro - crédito Presidencia

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026 y modificó esa política. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc no recibirían reconocimiento político, porque el Ejecutivo los considera organizaciones narcotraficantes armadas.

La Resolución 390 de 2026 revocó la designación de los negociadores ante el Ejército Gaitanista de Colombia, encabezados por el coordinador Álvaro Jiménez Millán. La medida derogó la resolución de julio de 2024 que había formalizado esos nombramientos.

La Resolución 391 de 2026 también dejó sin efecto la mesa de diálogo con el Ejército de Libración Nacional (ELN). De La Espriella definió el proceso heredado como la “falsa paz total” y cuestionó un gasto superior a los $7.000.000.000 destinado a los negociadores.

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