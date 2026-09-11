Colombia

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta

El mediocampista, capitán de la selección Colombia, volverá después de casi dos décadas al rentado criollo, en lo que será su debut en la primera división y el equipo número 14 en su ya dilatada carrera futbolística

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional
El volante James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, tras llegar a un acuerdo con la dirigencia en pro de reforzar al equipo con miras al segundo semestre de la Liga - crédito @nacionaloficial/X
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A un día del cierre de la inscripción de fichajes para jugadores libres en el fútbol colombiano, Atlético Nacional sacudió el mercado con la llegada del mediocampista James Rodríguez, que tras casi dos décadas de su única experiencia en el balompié rentado, volverá a pisar las canchas del país. Por tal motivo, el ‘Verde’ paisa aprovechó la ‘locura’ que causó el jugador y puso a la venta su camiseta.

“Hay camisetas que se usan. Y hay camisetas hechas para la historia. Ya está disponible la de James Rodríguez”, fue la publicación con la que, en sus redes sociales, el 18 veces campeón de la liga en Colombia y dos veces ganador de la Copa Libertadores (1989 y 2016), actualmente dirigido por el estratega bogotano Lucas González. Y que logró lo que en su momento no pudo Junior.

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Así puso a la venta Atlético Nacional la camiseta de James Rodríguez
A través de sus redes sociales, Atlético Nacional puso a la venta la camiseta del volante James Rodríguez, el flamante refuerzo del 'Rey de Copas' - crédito @nacionaloficial/X

De acuerdo con la tienda oficial del conjunto antioqueño, el precio la prenda que lucirá el astro de la ‘Tricolor’ y que es confeccionada por la firma estadounidense Nike, oscilará entre los $258.713, en su versión para niños, y los $399.950, en su camiseta para hombres. Precios que han causado reacciones en redes sociales, pero que corresponderían a la categoría del futbolista en cuestión.

Es válido destacar que, por ahora, la casaca solo se venderá con el nombre James, pues se está a la espera de definir si podrá llevar o no el número 10 en la espalda, que actualmente tiene el mediocampista Edwin Cardona. De acuerdo con la consulta de la redacción de Infobae Colombia, inicialmente no podría ser trasladado al volante cucuteño, pero el club hace gestiones para lograrlo.

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Las camisetas de James Rodríguez con Atlético Nacional están disponibles en las tres equipaciones del club para la campaña del 2026 - crédito @nacionaloficial/X
Las camisetas de James Rodríguez con Atlético Nacional están disponibles en las tres equipaciones del club para la campaña del 2026 - crédito @nacionaloficial/X

¿Llevará James Rodríguez el número 10 con Atlético Nacional?

En efecto, esta redacción indagó con la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sobre este asunto y la respuesta fue tajante. “No. La numeración del semestre ya está definida, le toca con algún número que tenga libre el equipo”, se expresó desde el ente rector; pese a que el periodista Felipe Sierra expresó que desde la dirigencia se adelantaban diálogos para lograr una excepción.

Y es que uno de los detalles que haría aún más especial el retorno del jugador al fútbol colombiano es que pueda lucir el número que tuvo en los clubes en los que militó, y que en su momento un ídolo del ‘Rey de Copas’ como Macnelly Torres le cedió en la selección Colombia, en ese entonces por petición expresa del entonces entrenador del combinado nacional, el argentino José Pékerman.

Con este video, Atlético Nacional formalizó la incorporación de James Rodríguez como nuevo jugador del equipo. El jugador ya aparece con la camiseta del club - crédito Atlético Nacional

El futbolista, cuya última experiencia fue en el Minnesota United de la Major League Soccer, con el que rescindió en mayo de 2026, vestirá la camiseta número 14 a nivel de clubes, entre las que se destacan las de clubes como Banfield de Argentina, FC Porto de Portugal, Real Madrid de España, Mónaco de la liga de Francia, Bayern Múnich de Alemania y, recientemente, León de México.

“Hincha del verde, ¿cómo están? Aquí, feliz. Espero verlos pronto en el estadio. Vamos a llenar el Atanasio siempre. Abónense. Ya tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos, ¿dale? Un abrazo muy grande", fueron las primeras declaraciones del mediocampista, que a sus 35 años y tras rechazar una oferta del Avellino de la segunda división de Italia aceptó el llamado del ‘Verdolaga’.

Se prevé que la presentación ante los fanáticos se lleve a cabo el domingo 13 de septiembre, a las 4:05 p. m., cuando el cuadro nacionalista reciba en el césped del Atanasio Girardot a Águilas Doradas, en la coincidente fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2, en búsqueda de tres puntos vitales que le permitan escalar en el tablero, en el que tiene 12 unidades en cinco juegos.

Estos son los precios de la camiseta de James Rodríguez:

  • Camiseta local hombre: $399.950
  • Camiseta alterna hombre: $299.963
  • Camiseta tercer kit hombre: $299.963
  • Camiseta oficial local mujer: $399.950
  • Camiseta alterna mujer: $249.963
  • Camiseta oficial niño: $344.950
  • Camiseta alterna niño: $258.713
  • Camiseta tercer kit niño: $258.713

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