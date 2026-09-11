Hay fecha para el inicio de la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: “Esperamos empezar trabajos”

La renovación de todo el complejo de El Campín se entregará en 2030, según proyecciones del Distrito - crédito Sencia

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El nuevo estadio El Campín es uno de los proyectos más ambiciosos en Bogotá de los últimos años, después de que Sencia se quedara con la administración de todo el complejo desde 2024 para iniciar un plan de renovación, tanto de la estructura como la construcción de nuevos espacios deportivos y culturales.

Pese a la expectativa, el inicio de las obras demoró más de lo esperado por los capitalinos, ya que se aplazó en más de una ocasión la fecha inicial para la construcción del escenario deportivo, cuya capacidad será superior a los 50.000 espectadores en el costado nororiental del actual estadio.

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Es por eso que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) informó en qué momento dará inicio el proyecto para ver el nuevo escenario para el fútbol y los conciertos, que se entregará después de lo previsto, pues se dijo que el objetivo era en diciembre de 2027, cuando acabara la administración de Carlos Fernando Galán.

¿Cuándo iniciarán las obras de El Campín?

El proyecto para construir el nuevo estadio El Campín en Bogotá quedó en la recta final de los trámites previos al inicio de obras, según confirmó Daniel García, director del Idrd, que señaló que ya se completan los últimos procesos administrativos para autorizar la construcción.

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El funcionario precisó que el paso pendiente más relevante es el estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad, requisito que debe aprobarse para habilitar el comienzo formal de los trabajos: “Ya estamos a punto de surtir el último trámite, que es el estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad”.

En el estadio El Campincito se hicieron las adecuaciones del terreno donde se construirá el nuevo escenario deportivo - crédito Sencia

García, citado por Caracol Radio, afirmó que la propuesta ya fue presentada y está en revisión por la entidad distrital: “Idrd ya presentó su propuesta, está ya en revisión de la Secretaría de Movilidad”. También dijo que el proceso “va por muy buen camino” y que esperan “muy buenas noticias muy pronto”.

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De acuerdo con el director del Idrd, la expectativa de la administración distrital es iniciar las obras durante septiembre, una vez terminen los procedimientos administrativos y se apruebe el estudio de tránsito, para empezar las excavaciones para las bases de las graderías.

El nuevo estadio El Campín estará ubicado en la zona nororiental del complejo deportivo y cultural - crédito Sencia

De otro lado, la construcción tardará unos 24 meses, por lo que, según el calendario que se tiene en la actualidad, los aficionados al fútbol y los conciertos usarán la estructura solo hasta el segundo semestre de 2028.

Los gastos en el “viejo” El Campín

El estadio El Campín recibió cerca de $14 mil millones en adecuaciones de Sencia para los partidos profesionales y conciertos previstos en 2026, mientras avanza el proyecto de un nuevo escenario contiguo que superará los 50.000 espectadores y buscará integrar actividades deportivas, culturales, económicas y eventos internacionales.

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El césped concentró una de las intervenciones por el desgaste causado por los conciertos y las condiciones climáticas. Durante el receso de eventos de mitad de año se aplicó un tratamiento agronómico integral con nuevas tecnologías y métodos especializados, una inversión de $1.500 millones destinada a recuperar la grama y reducir el impacto del uso intensivo de un estadio multipropósito.

La gramilla de El Campín fue una de las intervenciones más importantes para el concesionario - crédito Sencia

La empresa administradora del complejo señaló que las mejoras apuntan a ampliar el público, aumentar la comodidad en las tribunas y facilitar los accesos. El actual recinto continuará en funcionamiento mientras se desarrolla la construcción de la nueva estructura.

Las adecuaciones dentro del actual escenario incluyeron suites, boxes, renovación de palcos, cambio de silletería en la tribuna norte popular y mejoras en los bancos de jugadores y en el sistema de VAR. Sencia calculó estas intervenciones en $2.755.500.000.

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También hubo trabajos en los parqueaderos, con pintura, iluminación y reparcheo; en las oficinas administrativas; en el recalce de la cubierta occidental; y en baños, puntos de venta de alimentos e infraestructura eléctrica. Estas obras sumaron $2.374.500.000.