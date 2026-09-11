Amaranto Perea, DT del Independiente Medellín, habló de cómo se dio el acercamiento con Jackson Martínez para su posible llegada al equipo

Luis Amaranto Perea confesó que la posible llegada de Jackson Martínez al Independiente Medellín se comenzó a forjar desde su llegada al club - crédito DIM/Jackson Martínez

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Amaranto Perea confirmó que habló con Jackson Martínez y avaló la posibilidad de que el delantero regrese al Independiente Medellín, aunque aclaró que el eventual fichaje dependerá de la respuesta de una lesión en el tobillo que lo alejó del alto rendimiento durante los últimos años.

El entrenador del conjunto antioqueño se refirió al tema en una entrevista con Blu Radio, después de que crecieran las versiones sobre una propuesta formal para que el atacante vuelva al club en el que se formó. Perea contó que el primer contacto se produjo tras su nombramiento como director técnico del equipo.

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“Yo hablé con Jackson, porque él me llamó cuando yo fui nombrado como director técnico del equipo. Él tenía la intención de venir a ayudarnos”, expresó Amaranto Perea. El técnico añadió que quisiera contar con el atacante, aunque puso el foco en el proceso físico que debería atravesar antes de volver a competir.

“Cualquiera quisiera contar con él, pero tiene un problema con el tobillo que no lo ha dejado volver. Si se da su regreso, que a mí me encantaría, debe entender que todo depende de cómo se adapte al día a día”, afirmó el entrenador del Independiente Medellín.

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El anuncio de Jackson Martínez como posible jugador del Deportivo Independiente Medellín, según el periodista Tiago Aristi - crédito @tiagoaristi/X

El estado del tobillo será determinante para una eventual contratación

Amaranto Perea explicó que la evaluación no se limita a la voluntad de Jackson Martínez de reintegrarse al fútbol profesional. El delantero, de 39 años, lleva más de seis años sin disputar un partido oficial, por lo que el cuerpo técnico y el club deberán determinar si está en condiciones de responder a las exigencias de los entrenamientos y de la competencia.

En la conversación con Blu Radio, el técnico señaló que una cosa es mantenerse activo por cuenta propia y otra asumir la intensidad cotidiana de un plantel profesional. “Todo depende para que él pueda jugar de la evolución y de la respuesta de su lesión”, sostuvo.

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La última presentación oficial de Martínez se produjo el 27 de julio de 2020, cuando jugaba para Portimonense, de Portugal. Ese antecedente instala una condición central en la negociación: antes de pensar en minutos o en un rol dentro del plantel, el delantero tendría que superar los exámenes médicos y adaptarse al ritmo de trabajo que propone Perea.

Jackson Martínez vistió la camiseta del Independiente Medellín (DIM) como profesional entre los años 2004 y 2009 - crédito Colprensa

El periodista Tiago Aristi había anticipado el avance de las conversaciones en una publicación en X. “Han avanzado muy bien las negociaciones para que JacksonMartínez llegue a DIM. Amaranto Perea ha estado en contacto con Jackson y dio el aval para su llegada. Depende del jugador, que ya recibió una propuesta formal”, escribió.

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Las declaraciones de Perea confirmaron el diálogo con el atacante y el interés deportivo, aunque no implican que exista un acuerdo cerrado. El técnico precisó que el club ha tenido acercamientos con el jugador y dejó la definición en manos de la evolución física del exinternacional colombiano.

Jackson Martínez es mundialista con la selección Colombia, pues estuvo en Brasil 2014 - crédito Juan Antonio Ocampo Sánchez/Colprensa

Jackson Martínez dejó 56 goles en su primera etapa con el DIM

El posible regreso tendría una carga simbólica para el Independiente Medellín. Martínez debutó con el equipo en 2004 y permaneció allí hasta 2009, antes de continuar su carrera en el fútbol mexicano con Jaguares de Chiapas. Disputó 171 partidos y convirtió 56 goles con la camiseta roja.

Su campaña más recordada fue la del segundo semestre de 2009. Ese año, el atacante fue goleador del torneo con 18 tantos y contribuyó al título de Liga que obtuvo el Medellín. Después de su salida del país, tuvo pasos por Jaguares, Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense.

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Perea también aprovechó la entrevista para hacer un balance de su trabajo al frente del equipo. El entrenador consideró que los triunfos le han permitido ajustar su propuesta y aumentar la confianza del grupo, que venía de casi dos años bajo la conducción de Alejandro Restrepo.

“Contento, hemos ido mejorando. Creo que ganar te permite ir ajustando, la confianza es alta”, dijo. También admitió que el cambio de idea táctica ha requerido tiempo: “El grupo que recibí venía casi de dos años con una propuesta clara y cambiarla no ha sido fácil”.