James Rodríguez no enfrentaría en Atlético Nacional el obstáculo que complicó la continuidad de Falcao en Millonarios

James Rodríguez volvió al fútbol colombiano después de 18 años, para firmar con Atlético Nacional en 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

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Atlético Nacional dio un golpe en el mercado de fichajes del fútbol internacional por la llegada de James Rodríguez, volante que se encontraba libre y, ante la falta de mejores ofertas, aceptó la opción de la Liga BetPlay y en un club que le brindará todas las condiciones para ser figura.

Uno de los puntos que se tuvo en cuenta fue el impuesto al patrimonio, la tasa que se debe pagar dependiendo de la riqueza y, debido a que el futbolista cuenta con muchos negocios, generó debate entre los aficionados por lo que le tocaría pagar al deportista y cómo el club resolvería el caso.

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Otro tema a considerar con el fichaje de James es la condición física, pues lleva dos meses sin pisar un campo de juego y los verdes tienen una plantilla consolidada en el segundo semestre de 2026, por lo que el técnico Lucas González tendrá la última palabra de cuándo lo colocará para jugar.

¿Cómo se manejó el impuesto al patrimonio?

En junio de 2024, cuando Millonarios anunció a Falcao García como fichaje, el principal problema para la permanencia del jugador era el impuesto al patrimonio, por el que tenía que pagar una tasa por toda su fortuna, lo que provocó que no firmara renovación con el club en su segundo ciclo en 2026.

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Sin embargo, pese a la preocupación, tal parece que James Rodríguez no tuvo problemas de impuestos para firmar con Atlético Nacional, según lo dicho por la periodista Melissa Martínez en el canal deportivo Espn, sobre la situación fiscal del volante de la selección Colombia.

James Rodríguez recientemente estuvo entrenando con la selección Colombia en la sede de Atlético Nacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Atlético Nacional

Según la comunicadora, el mediocampista no sufriría por el caso porque tiene su residencia en el país, además de que se encontraría al día con el tema de renta, aunque no se tiene confirmación clara del caso por parte del deportista o de la institución antioqueña.

“No tiene el mismo inconveniente de Falcao del impuesto al patrimonio porque es residente fiscal, con sus obligaciones, y paga el impuesto en Colombia, eso facilitó el fichaje de James”, mencionó Martínez en la emisión del 10 de septiembre en el canal deportivo.

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El impuesto al patrimonio en Colombia se determina dependiendo de la fortuna de la persona natural o empresa - crédito @DFinanciero/X

Cabe recordar que James vive en Antioquia, tiene negocios en Colombia y, a sus 35 años, ha logrado una fortuna considerable gracias al fútbol y sus proyectos afuera del deporte, que lo mantienen tranquilo en medio de la espera por firmar con un club en el mercado de fichajes.

Pocos minutos en 2026

E mediocampista acumula 13 partidos oficiales y 591 minutos de actividad durante 2026, una cifra que preocupa de cara a su contratación por el poco tiempo de juego y será un problema para el verde después de su presentación ante los hinchas.

El primer semestre de James Rodríguez en Minnesota United incluyó ocho encuentros, con participaciones tanto desde el banco de suplentes como en la formación inicial. El mediocampista no siempre fue titular y quedó fuera de algunas convocatorias por lesión, enfermedad o permisos especiales.

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En ese período, el colombiano disputó seis partidos por la MLS y dos por la US Open Cup, para un total de 276 minutos. Su paso por el conjunto estadounidense concentró toda su actividad de clubes en 2026, pero sin ser protagonista.

James Rodríguez completó ocho partidos y dos asistencias en tres meses con el Minnesota en la MLS y la US Open Cup - crédito Minnesota United

Con la selección Colombia, James tuvo un lugar sostenido en los compromisos oficiales del Mundial 2026. Fue titular en los cinco encuentros del certamen ante Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal, Ghana y Suiza.

El mediocampista se mantuvo como una de las alternativas ofensivas del entrenador Néstor Lorenzo. Los amistosos previos también le permitieron conservar ritmo competitivo antes de la cita mundialista frente a Croacia, Francia, Costa Rica y Jordania.

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