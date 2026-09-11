Catherine Juvinao se desmarcó de la alianza entre Claudia López y Gustavo Petro: “No puedo traicionar a las personas que me reeligieron”

Claudia López y Gustavo Petro volvieron a unirse, pese a las diferencias. Juvinao se desligó de la alianza por su coherencia con sus votantes - crédito Catherine Juvinao, representante a la Cámara de Alianza Verde, pidió al CNE suspender provisionalmente la Resolución 01 de 2026 del partido, mientras estudia su impugnación - crédito Colprensa, Prensa Claudia López y Presidencia de Colombia

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La exalcaldesa de Bogotá Claudia López y su nueva alianza con el expresidente Gustavo Petro no gustó del todo, teniendo en cuenta las múltiples tensiones que surgieron entre ellos durante la administración del exmandatario. Esa relación agridulce ahora parece tener un impulso nuevo, pero, a juicio de algunas figuras políticas del país, no las representa.

Así lo indicó la congresista Catherine Juvinao. La legisladora negó hacer parte de ese nuevo proyecto que tienen la exmandataria local y el ex jefe de Estado. Recordó que, en su momento, impulsó la escisión del partido Alianza Verde, porque considera que hay alternativas políticas que van más allá de dos posturas ya establecidas.

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“No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde: porque mi apuesta es construir, con convicción y consistencia, una alternativa libre e independiente para una ciudadanía que hoy no se resigna ante dos polos que no la representan”, precisó la representante a la Cámara en una publicación en su cuenta de X.

Juvinao aseguró que siente cariño y respeto por Claudia López, pero no respaldo su apoyo a Petro - crédito Europa Press

Juvinao aseguró que siente respeto y cariño por Claudia López. Sin embargo, explicó que no está dispuesta a sumarse a su alianza con Petro porque no tiene una postura afín a la izquierda petrista y sus votantes lo tienen claro.

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“No puedo traicionar a las personas que me reeligieron, justamente, porque me desmarqué de un proyecto de izquierda petrista absolutamente corrupto, autoritario y mediocre”, precisó.

Añadió: “Creo de corazón que, junto a la ciudadanía independiente, tenemos el deber ético y político de disputarnos un espacio distinto. Nuestra democracia lo exige y el país lo necesita. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero en política NO TODO VALE. Y estoy dispuesta a honrar, hasta el final, esa promesa”.

La congresista Catherine Juvinao aseguró que no hace parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia López - crédito @CathyJuvinao/X

El anuncio de la alianza

El reencuentro entre Claudia López y el expresidente Petro fue anunciado por el mismo ex jefe de Estado. Publicó en sus redes sociales una foto con la exalcaldesa y compartió un mensaje relacionado con el acercamiento que logró con López, luego de que durante un largo tiempo ambos criticaran sus acciones y toma de decisiones.

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“Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, precisó el exmandatario en la red social X.

Gustavo Petro volvió a generar alianzas con Claudia López - crédito @petrogustavo/X

La exmandataria local también se pronunció sobre la publicación del ex jefe de Estado. Aseguró que tanto ella como su esposa, Angélica Lozano, han sido blanco de señalamientos infundados durante años y responsabilizó a la derecha “mafiosonga y fascista”

En ese sentido, explicó las razones por las cuales decidió volver a empezar una alianza con el ex jefe de Estado, pese las diferencias que en algún momento los llegaron a separar. Según precisó, se trata de cumplir un objetivo: reconstruir.

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“No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos. Sé que a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud. Así que mejor conversémoslo live esta noche 7:30pm en mis redes, con afecto y franqueza, como siempre.Los espero! Abrazos!”, indicó.

Claudia López reconoció que el reencuentro genera opiniones encontradas entre sus seguidores, pero defendió la necesidad de reconstruir puentes y confianza - crédito @ClaudiaLopez/X

En diálogo con Caracol Radio, Claudia López reafirmó su postura. “A pesar de todos los errores, particularmente su falta de transparencia, su abuso de poder y corrupción desde el Gobierno, a pesar de eso, no son dos extremos ideológicos equivalentes, ni visiones del país equivalentes, ni formas de gobierno equivalentes. Lo que tenemos al frente es una derecha mafiosonga, autoritaria y fascista”, indicó.

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