Colombia

Catherine Juvinao se desmarcó de la alianza entre Claudia López y Gustavo Petro: “No puedo traicionar a las personas que me reeligieron”

La congresista aseguró que respeta a la exalcaldesa, pero recordó que se apartó de la izquierda petrista

Claudia López y Gustavo Petro volvieron a unirse, pese a las diferencias. Juvinao se desligó de la alianza por su coherencia con sus votantes - crédito Catherine Juvinao, representante a la Cámara de Alianza Verde, pidió al CNE suspender provisionalmente la Resolución 01 de 2026 del partido, mientras estudia su impugnación - crédito Colprensa, Prensa Claudia López y Presidencia de Colombia
Claudia López y Gustavo Petro volvieron a unirse, pese a las diferencias. Juvinao se desligó de la alianza por su coherencia con sus votantes - crédito Catherine Juvinao, representante a la Cámara de Alianza Verde, pidió al CNE suspender provisionalmente la Resolución 01 de 2026 del partido, mientras estudia su impugnación - crédito Colprensa, Prensa Claudia López y Presidencia de Colombia
Guardar

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López y su nueva alianza con el expresidente Gustavo Petro no gustó del todo, teniendo en cuenta las múltiples tensiones que surgieron entre ellos durante la administración del exmandatario. Esa relación agridulce ahora parece tener un impulso nuevo, pero, a juicio de algunas figuras políticas del país, no las representa.

Así lo indicó la congresista Catherine Juvinao. La legisladora negó hacer parte de ese nuevo proyecto que tienen la exmandataria local y el ex jefe de Estado. Recordó que, en su momento, impulsó la escisión del partido Alianza Verde, porque considera que hay alternativas políticas que van más allá de dos posturas ya establecidas.

PUBLICIDAD

No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde: porque mi apuesta es construir, con convicción y consistencia, una alternativa libre e independiente para una ciudadanía que hoy no se resigna ante dos polos que no la representan”, precisó la representante a la Cámara en una publicación en su cuenta de X.

Juvinao aseguró que siente cariño y respeto por Claudia López, pero no respaldo su apoyo a Petro - crédito Europa Press
Juvinao aseguró que siente cariño y respeto por Claudia López, pero no respaldo su apoyo a Petro - crédito Europa Press

Juvinao aseguró que siente respeto y cariño por Claudia López. Sin embargo, explicó que no está dispuesta a sumarse a su alianza con Petro porque no tiene una postura afín a la izquierda petrista y sus votantes lo tienen claro.

PUBLICIDAD

No puedo traicionar a las personas que me reeligieron, justamente, porque me desmarqué de un proyecto de izquierda petrista absolutamente corrupto, autoritario y mediocre”, precisó.

Añadió: “Creo de corazón que, junto a la ciudadanía independiente, tenemos el deber ético y político de disputarnos un espacio distinto. Nuestra democracia lo exige y el país lo necesita. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero en política NO TODO VALE. Y estoy dispuesta a honrar, hasta el final, esa promesa”.

La congresista Catherine Juvinao aseguró que no hace parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia López - crédito @CathyJuvinao/X
La congresista Catherine Juvinao aseguró que no hace parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia López - crédito @CathyJuvinao/X

El anuncio de la alianza

El reencuentro entre Claudia López y el expresidente Petro fue anunciado por el mismo ex jefe de Estado. Publicó en sus redes sociales una foto con la exalcaldesa y compartió un mensaje relacionado con el acercamiento que logró con López, luego de que durante un largo tiempo ambos criticaran sus acciones y toma de decisiones.

Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, precisó el exmandatario en la red social X.

Gustavo Petro @petrogustavo/X
Gustavo Petro volvió a generar alianzas con Claudia López - crédito @petrogustavo/X

La exmandataria local también se pronunció sobre la publicación del ex jefe de Estado. Aseguró que tanto ella como su esposa, Angélica Lozano, han sido blanco de señalamientos infundados durante años y responsabilizó a la derecha “mafiosonga y fascista”

En ese sentido, explicó las razones por las cuales decidió volver a empezar una alianza con el ex jefe de Estado, pese las diferencias que en algún momento los llegaron a separar. Según precisó, se trata de cumplir un objetivo: reconstruir.

No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos. Sé que a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud. Así que mejor conversémoslo live esta noche 7:30pm en mis redes, con afecto y franqueza, como siempre.Los espero! Abrazos!”, indicó.

Claudia López reconoció que el reencuentro genera opiniones encontradas entre sus seguidores, pero defendió la necesidad de reconstruir puentes y confianza - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López reconoció que el reencuentro genera opiniones encontradas entre sus seguidores, pero defendió la necesidad de reconstruir puentes y confianza - crédito @ClaudiaLopez/X

En diálogo con Caracol Radio, Claudia López reafirmó su postura. “A pesar de todos los errores, particularmente su falta de transparencia, su abuso de poder y corrupción desde el Gobierno, a pesar de eso, no son dos extremos ideológicos equivalentes, ni visiones del país equivalentes, ni formas de gobierno equivalentes. Lo que tenemos al frente es una derecha mafiosonga, autoritaria y fascista”, indicó.

Temas Relacionados

Claudia LópezCatherine JuvinaoGustavo PetroAlianza VerdeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Encuesta revela el contraste de la economía en Colombia: pesimismo hoy y esperanza para los próximos meses

Los resultados de la medición de AtlasIntel y Bloomberg muestran una brecha entre la valoración del momento actual y las expectativas de los ciudadanos, con diferencias marcadas entre la economía nacional, el empleo y las finanzas de los hogares

Encuesta revela el contraste de la economía en Colombia: pesimismo hoy y esperanza para los próximos meses

Amaranto Perea, DT del Independiente Medellín, habló de cómo se dio el acercamiento con Jackson Martínez para su posible llegada al equipo

El delantero colombiano ya vistió la camiseta del “Poderoso”, lo hizo entre los años 2004, cuando debutó como profesional, y 2009, para luego salir a Jaguares de México

Amaranto Perea, DT del Independiente Medellín, habló de cómo se dio el acercamiento con Jackson Martínez para su posible llegada al equipo

Hay fecha para el inicio de la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: “Esperamos empezar trabajos”

El Idrd entregó detalles sobre los permisos que faltan por aprobarse para comenzar con la obra en la estructura, que será justo al lado del actual escenario deportivo

Hay fecha para el inicio de la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: “Esperamos empezar trabajos”

Ocho capitales están en alerta roja por desabastecimiento de agua e incendios ante El Niño, según Asocapitales

El Ideam proyecta que las condiciones asociadas al fenómeno podrían mantenerse hasta comienzos de 2027 y advierte que el episodio tendría una intensidad excepcional durante los últimos meses de este año

Ocho capitales están en alerta roja por desabastecimiento de agua e incendios ante El Niño, según Asocapitales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Virus, los 40 años de ‘Locura’, y el recuerdo de Federico Moura: “Hoy la gente lo admira, pero él en vida no llegó a vivir tanto ese respeto”

Los de Adentro ‘se bajó’ del Festival Cordillera 2026: ya se anunció su reemplazo y los cambios en la programación

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Deportes

Amaranto Perea, DT del Independiente Medellín, habló de cómo se dio el acercamiento con Jackson Martínez para su posible llegada al equipo

Amaranto Perea, DT del Independiente Medellín, habló de cómo se dio el acercamiento con Jackson Martínez para su posible llegada al equipo

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Hay fecha para el inicio de la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: “Esperamos empezar trabajos”

James Rodríguez será inscrito por Atlético Nacional gracias al cupo que dejó Simón García, pero no está definido si usará el ‘10′

Patrio Camps, ex asistente técnico de la selección Colombia, opinó sobre lo que necesita James Rodríguez para rendir en “un nivel increíble”