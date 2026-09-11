Cali y Pereira rindieron sentido homenaje a las víctimas, a un mes del terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia: así fue el acto

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A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, las autoridades de Cali y Pereira —dos de las ciudades más golpeadas y con mayores cifras de víctimas fatales— realizaron actos de homenaje a las víctimas y reconocieron el trabajo de los equipos de emergencia.

En la capital del Valle del Cauca, se llevó a cabo un acto solemne en las horas de la mañana en el que sonaron 154 campanadas, una por cada persona que murió en la ciudad.

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La conmemoración en Cali tuvo lugar en la parroquia María Inmaculada, en el barrio Ciudad Capri. A las 7:34 a. m., la hora en que ocurrió el sismo, el alcalde Alejandro Eder inició el toque de las campanas.

Alejandro Eder dio 154 campanazos en honor a los fallecidos por el terremoto - crédito Alcaldía de Cali

El acto incluyó la lectura de los nombres de las víctimas que fueron ubicadas en una tabla de homenaje que se encontraba en el Ecoparque de la Biodiversidad COP16 en Pance; también se realizó la colocación de rosas blancas sobre el altar y la liberación de globos blancos.

Además, el acto contó con una reflexión del párroco Albert Madroñero Gutiérrez sobre la recuperación tras la emergencia que también dejó más de 1.600 heridos y 24 edificios colapsados en la ciudad, según el balance oficial.

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El sacerdote Madroñero explicó el sentido de la ceremonia: “Es hacer memoria, recordar a nuestros seres queridos; recordar el momento, pero también avivar la esperanza”.

El religioso agregó que las flores y la oración debían servir para fortalecer a la comunidad: “Podemos seguir adelante porque tenemos las capacidades”.

Uno de los momentos más conmovedores fue el homenaje de la Alcaldía de la capital vallecaucana a Ana María Saavedra, la trilliza y única sobreviviente de su familia, que perdió a sus padres, sus dos hermanas y un tío durante la tragedia.

Otro momento fue de siembra de 154 guayacanes en el Ecoparque de la Biodiversidad, en honor a cada una de las personas que perdieron la vida y como un recordatorio para sus familias.

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“Que cada árbol florezca como símbolo de memoria, esperanza y vida. Que entre sus flores permanezcan los nombres, las historias y el recuerdo de quienes ya no están con nosotros”, escribió el alcalde Eder.

Cerca de 20.000 familias seguían evacuadas en Cali

Durante el homenaje, el alcalde Eder informó que 100 edificaciones estaban en alto riesgo de demolición. Una de ellas ya tenía autorización para ser demolida, de acuerdo con el mandatario.

También indicó que cerca de 20.000 familias, en su mayoría de clase media, permanecían evacuadas de sus viviendas un mes después del desastre.

Eder destacó la intervención de los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y los voluntarios que participaron en la atención de la emergencia. Según dijo, las tareas de búsqueda, rescate y recuperación concluyeron en 11 días.

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Este fue el evento que realizó la Policía Nacional a un mes del terremoto del 10 de agosto - crédito Policía Nacional

“Unidos somos más fuertes. Los caleños somos uno solo, un solo pueblo”, afirmó el alcalde durante el acto.

Entre los asistentes estuvo Victoria Castrillón, que se refirió a las pérdidas que enfrentaron familias de la ciudad. “A los dos minutos no tienes nada: mueren tus familiares y te quedas solo con lo que llevabas puesto”, expresó.

La Policía de Pereira hizo una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio

En Pereira, fue la Policía Nacional la que rindió homenaje a las víctimas con una ofrenda floral y un minuto de silencio. La institución acompañó a las familias afectadas y recordó a los agentes que participaron en las labores de respuesta.

La Policía informó que cerca de 2.500 uniformados atendieron la emergencia desde el primer momento. Los agentes apoyaron las tareas en calles, zonas con escombros y estructuras afectadas, además de labores de seguridad y acompañamiento durante las demoliciones.

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Este fue el evento que realizó la Policía Nacional a un mes del terremoto del 10 de agosto - crédito Policía Nacional

El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, expresó su reconocimiento a los equipos que participaron en rescates y en el apoyo a la población.

“Mi total respeto, además de todos los policías que han apoyado la seguridad, evitando el hurto, acompañando el proceso de demoliciones”, afirmó el oficial.

Ochoa envió además un mensaje a las personas que perdieron familiares durante el terremoto: “La Policía siempre estará para ustedes, los colombianos, para toda nuestra patria”.