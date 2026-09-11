Colombia

Encuesta revela el contraste de la economía en Colombia: pesimismo hoy y esperanza para los próximos meses

Los resultados de la medición de AtlasIntel y Bloomberg muestran una brecha entre la valoración del momento actual y las expectativas de los ciudadanos, con diferencias marcadas entre la economía nacional, el empleo y las finanzas de los hogares

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
El 51% de los encuestados considera mala la situación económica actual del país, según la medición de agosto -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Las expectativas de los colombianos sobre la economía parecen ser menos pesimistas que la valoración que hacen del presente. Esa diferencia aparece en la edición de agosto de Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel y Bloomberg, que consultó a cerca de 2.000 adultos en distintas regiones del país sobre sus perspectivas para los próximos meses.

Aunque el panorama inmediato recibe una calificación desfavorable, 50% de los participantes cree que la economía nacional mejorará durante los siguientes seis meses. En sentido contrario, 35% anticipa un deterioro y 15% considera que no habrá cambios. La lectura sobre la situación actual es más crítica: 51% la califica como mala, frente a 36% que la considera buena y 13% que respondió que no sabe.

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Salario en Colombia
La mitad de los participantes espera que la economía colombiana mejore durante los próximos seis meses - crédito Colprensa

El mercado laboral sigue una tendencia parecida. Para el 55% de los encuestados, su situación actual es mala, mientras que el 27% la evalúa positivamente y el 18% no sabe cómo calificarla. Sin embargo, al mirar hacia el próximo semestre, las respuestas vuelven a mostrar una expectativa más favorable: 52% espera una mejoría, 34% prevé un empeoramiento y 14% calcula que permanecerá igual.

La percepción cambia cuando la pregunta se concentra en la economía de los hogares. Allí, 54% considera buena la situación económica actual de su familia, mientras 34% la describe como mala y 13% no tiene una valoración definida.

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Colombianos ven con más optimismo el futuro de la economía

Las perspectivas familiares para los siguientes seis meses mantienen ese tono relativamente optimista. Un 52% espera que sus condiciones económicas mejoren, 27% cree que empeorarán y 21% no anticipa modificaciones. Así, la percepción sobre el entorno nacional y laboral contrasta con una valoración más positiva de la realidad económica del propio hogar.

Solo el 10,12% de los trabajadores en Colombia recibe exactamente el salario mínimo, según cifras del Dane - crédito Colprensa
El mercado laboral concentra una percepción negativa, aunque más de la mitad de los encuestados espera una mejoría en el corto plazo - crédito Colprensa

Los resultados también tienen reflejo en el Índice de Confianza del Consumidor de AtlasIntel. En la escala ajustada utilizada por el reporte, el indicador general alcanzó 3,1 puntos. La medición correspondiente a la situación actual fue de -7,7 puntos, mientras que el componente de expectativas llegó a 11,2 puntos.

La diferencia entre ambos componentes resume una de las principales señales de la medición: los consumidores evalúan con mayor preocupación el momento presente, pero proyectan un escenario más favorable para los meses siguientes.

El informe señala que el Índice de Confianza del Consumidor reúne siete indicadores. Estos consideran la situación económica del país, las condiciones de las familias y el mercado laboral, además de las expectativas sobre esos aspectos y la intención de comprar bienes duraderos.

En su escala original, las mediciones superiores a 100 corresponden a una percepción favorable, mientras los resultados inferiores reflejan una valoración desfavorable.

La situación económica de las familias recibió una valoración más favorable frente a la percepción sobre el panorama nacional -crédito Henry Romero/REUTERS
La situación económica de las familias recibió una valoración más favorable frente a la percepción sobre el panorama nacional -crédito Henry Romero/REUTERS

El comportamiento previsto para las compras de bienes duraderos aparece más dividido. El gráfico correspondiente a agosto sitúa alrededor de 34 % la proporción de personas que espera comprar más, mientras cerca de 33 % anticipa reducir sus compras.

Un porcentaje similar prevé mantener sus decisiones de consumo, lo que muestra una distribución bastante cercana entre las distintas posiciones.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 y contó con la participación de 1.904 adultos en Colombia. AtlasIntel utilizó la metodología Random Digital Recruitment para conformar la muestra y reportó un margen de error de +2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95 %. Para ajustar la representación de los participantes, la muestra fue postestratificada según variables como sexo, edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral anterior.

Los datos dejan una fotografía con dos lecturas. Por un lado, la mayoría de los consultados mantiene una evaluación negativa de la economía nacional y del mercado laboral en el presente. Por otro lado, las respuestas sobre el futuro inmediato muestran que una parte importante espera cambios positivos, especialmente cuando la pregunta se refiere a la economía del país o a las condiciones de sus propios hogares.

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