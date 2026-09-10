Colombia

Capturaron en Medellín a un colombo-canadiense requerido por Estados Unidos: tendría nexos con el Clan del Golfo

Daniel Uribe Jaramillo tendría cerca de 10 años de trayectoria criminal y sería investigado por narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos

El ciudadano colombo-canadiense, de 37 años, es señalado por integrar una red transnacional de narcotráfico con presuntos vínculos con el Clan del Golfo, Sebastián Marset y organizaciones asentadas en China - crédito Fiscalía
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La captura de Daniel Uribe Jaramillo, ciudadano colombo-canadiense de 37 años, se produjo en Medellín durante una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Las autoridades lo señalan de integrar una red transnacional de narcotráfico con presuntos vínculos con el Clan del Golfo, el uruguayo Sebastián Marset y organizaciones asentadas en China.

Tropas de la Séptima División del Ejército ubicaron al hombre luego de labores de inteligencia que permitieron establecer que se encontraba en la capital antioqueña. Según la información oficial, Uribe Jaramillo intentaba mantenerse fuera del alcance de las autoridades mientras avanzaba un proceso en su contra por una solicitud de extradición de Estados Unidos.

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El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los procedimientos judiciales y diplomáticos correspondientes al requerimiento internacional.

La investigación lo ubica en el componente financiero y logístico del Clan del Golfo

De acuerdo con las autoridades colombianas y estadounidenses, Daniel Uribe Jaramillo tendría cerca de 10 años de trayectoria criminal y sería investigado por narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

Ejército, Fiscalía y DEA ubicaron al colombo-canadiense, investigado por su posible papel en rutas marítimas, finanzas ilegales y comercialización de sustancias prohibidas - crédito Ejército Nacional

La Fiscalía lo señala como un presunto enlace del Clan del Golfo para la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilegales desde Colombia hacia mercados internacionales. El expediente apunta a que habría tenido participación en la coordinación de envíos marítimos con destino a Estados Unidos, China y Países Bajos.

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Las autoridades también indagan su supuesto papel dentro del subsistema de finanzas ilegales de esa organización armada. Esa línea busca establecer cómo se habrían movido y ocultado los recursos derivados del tráfico internacional de drogas, así como los contactos utilizados para garantizar el traslado de cargamentos fuera del país.

El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, indicó que la captura fue resultado de un trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la DEA.

“Con esta captura se afecta de manera contundente al Clan del Golfo, ya que este sujeto era el encargado de enviar grandes cargamentos de estupefacientes a Estados Unidos y Europa”, afirmó el oficial.

Las autoridades le atribuyen el envío de más de tres toneladas de cocaína

La captura de Daniel Uribe Jaramillo se produjo en Medellín en un operativo conjunto del Ejército, la Fiscalía y la DEA - crédito Ejército Nacional
La captura de Daniel Uribe Jaramillo se produjo en Medellín en un operativo conjunto del Ejército, la Fiscalía y la DEA - crédito Ejército Nacional

Según los datos conocidos por la Fiscalía, a Uribe Jaramillo se le atribuye el envío de más de tres toneladas de cocaína mediante veleros y contenedores. Los cargamentos habrían sido detectados por autoridades internacionales durante procedimientos realizados fuera de Colombia.

La investigación plantea que el ciudadano colombo-canadiense habría servido de articulador entre estructuras narcotraficantes locales y redes con presencia en otros países. Los investigadores buscan determinar el alcance de sus contactos, su capacidad para negociar rutas y el papel que habría tenido en las operaciones de lavado de activos.

Además de los envíos de cocaína, las autoridades informaron que en procedimientos realizados en Estados Unidos fueron incautados 500.000 dólares en efectivo y documentos o elementos relacionados con la presunta comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas.

La aparición del fentanilo dentro de la investigación abre otra línea sobre las posibles conexiones de la organización con proveedores e intermediarios internacionales. La información oficial sostiene que Uribe Jaramillo estaría relacionado con organizaciones criminales en China para el ingreso de fentanilo, ketamina y precursores químicos a Norteamérica.

Las autoridades investigan a Daniel Uribe Jaramillo por narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos en una red con vínculos con el Clan del Golfo - crédito Ejército Nacional
Las autoridades investigan a Daniel Uribe Jaramillo por narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos en una red con vínculos con el Clan del Golfo - crédito Ejército Nacional

El expediente menciona posibles contactos con Sebastián Marset

Entre los elementos que analizan las autoridades figura una presunta conexión con Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo señalado en investigaciones internacionales por actividades de tráfico de drogas.

Según el material entregado por la Fiscalía, Uribe Jaramillo habría mantenido nexos con la estructura de Marset, a la que se vincula con el envío de estupefacientes por vía marítima hacia Estados Unidos y Europa. Las pesquisas intentan establecer si esas relaciones correspondían a alianzas operativas, intercambios logísticos o movimientos de dinero vinculados al negocio ilegal.

El nombre de Marset ha sido mencionado en distintos procesos judiciales de la región, entre ellos las pesquisas por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú, Cartagena.

Primer plano de Sebastián Marset, un hombre de piel clara con barba corta, camisa blanca y tatuajes en los brazos, frente a grandes cascadas y vegetación
El expediente sobre Daniel Uribe Jaramillo analiza una presunta conexión con Sebastián Marset en operaciones de tráfico de drogas por vía marítima - crédito X

Hay versiones distintas sobre la corte de Estados Unidos que lo requiere

La información oficial divulgada por el Ejército Nacional indica que el detenido deberá responder ante una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. No obstante, otros datos incluidos en los reportes sobre el caso señalan que la solicitud de extradición provendría de la Corte Federal del Distrito Medio de Florida.

Esa diferencia deberá ser precisada por la Fiscalía durante el trámite de formalización del pedido de extradición. Las autoridades colombianas comunicarán la captura a la Embajada de Estados Unidos por los canales diplomáticos establecidos. Mientras ese proceso avanza, Uribe Jaramillo permanecerá bajo disposición de la Fiscalía.

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