Daniel Briceño defendió los colegios en concesión en respuesta a las críticas de Fecode: “Son más baratos y dan mejores resultados”

Daniel Briceño cuestionó los argumentos de Fecode sobre el sistema de escuelas en concesión - crédito Danielbricen/X

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El representante a la Cámara Daniel Briceño no se quedó callado frente a las críticas que lanzó la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para cuestionar el modelo de colegios en concesión —apoyado por el congresista del Centro Democrático— y sostuvo que, bajo este modelo, esas instituciones serían más fructíferas en términos educativos que los colegios oficiales de Bogotá.

La reacción surgió después de que un vocero de Fecode, a través de un video, calificara el modelo como un “negociazo” y afirmara que, aunque los edificios y los recursos son públicos, los privados que los administran reciben dividendos.

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Desde el sindicato educativo también se cuestionaron posibles diferencias en la matrícula, la atención a poblaciones diversas y las condiciones laborales de los docentes.

No obstante, Briceño les contestó a través de un extenso mensaje en su cuenta de X que: “Señores de Fecode, ustedes mienten. Los colegios en concesión son más baratos y dan mejores resultados. ¿A eso llaman negocio?”.

Los colegios en concesión son administrados por privados, y son instituciones con muy buenos resultados, que administran recursos públicos a través de la inclusión a sus colegios de niños de sectores vulnerables o de estratos 1 y 2 que residen en la zona de influencia de estos establecimientos educativos - crédito @Educacionbogota / X

Los costos de los colegios oficiales y los administrados en concesión

Cabe destacar que el modelo de colegios en concesión funciona en Bogotá desde 1999 y consiste en que el Distrito mantiene la propiedad de los colegios y financia su operación, mientras que entidades privadas se encargan de administrarlos y prestar el servicio educativo; la idea surgió como una alternativa para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación pública.

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De esta manera, el congresista aseguró que la canasta educativa en las instituciones bajo concesión cuesta $7.523.489 por estudiante, suma que incluye el Programa de Alimentación Escolar (PAE), acompañamientos de calidad y movilidad.

Según Briceño, esa cifra en los colegios oficiales asciende a $10.470.229 y que, aun así, con el nuevo modelo, el costo “sigue siendo menor” para el sistema educativo.

El legislador agregó que los datos contradicen los señalamientos del sindicato y que “hay concesiones capaces de hacer mejor el trabajo que ustedes insisten en desacreditar”, en especial, tras la evaluación docente que generó la publicación de los resultados de las pruebas Pisa, en las que el país obtuvo puntajes desfavorables.

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Daniel Briceño aseguró que esas instituciones cuestan menos que las oficiales y citó indicadores de graduación, acceso a educación superior y pruebas Saber - crédito @Danielbricen/X

El representante citó una evaluación de 35 colegios en concesión

En su respuesta, Briceño afirmó que la última evaluación de impacto comparó 35 colegios en concesión de Bogotá con igual número de instituciones oficiales que, según explicó, tenían condiciones similares de matrícula, tamaño, ubicación geográfica y contexto socioeconómico.

El funcionario sostuvo que los colegios en concesión registraron una eficiencia 78,7% superior para que sus egresados accedieran a la educación superior. También aseguró que alcanzaron resultados de graduación con una eficiencia 96,1% mayor por cada peso invertido.

Además, sostuvo que estudiar en una de estas instituciones se asoció con un aumento estimado de 10,63 puntos en el resultado global de las pruebas Saber. Sobre los procesos de evaluación interna, indicó que el 89,7% de los colegios en concesión realiza diagnósticos periódicos, frente al 55,6% de los establecimientos comparados.

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“Pueden intentar tergiversar los datos, pero no cambiarlos”, escribió el congresista y añadió: “No hay un solo indicador que les sirva para justificar su mediocridad”.

Esta fue la crítica de Fecode sobre la atención a estudiantes y las condiciones laborales

Y es que la explicación de Daniel Briceño surgió luego de la publicación de un video de Fecode, en el que un vocero sostuvo que las comparaciones de costos y resultados omiten cargas que asume el sistema público.

El sindicato cuestionó el modelo por la administración privada de recursos públicos ate presuntos "dividendos" obtenidos por los privados - crédito Fecode

“Y lo más curioso es que no necesitan vender ni un solo colegio. El edificio sigue siendo público, los estudiantes siguen siendo públicos, la plata sale de nuestros impuestos, pero un privado puede administrarlo y es el que se lleva los dividendos. ¿Y cómo nos venden esa idea? Con una palabra que suena maravillosa: eficiencia (...) No es que cuesten menos, antes quitan más. Quitan el PAE, quitan la planta docente, quitan la atención a poblaciones diversas y múltiples obligaciones que sí asume el sistema público”, afirmó.

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También señaló que existen investigaciones sobre colegios en concesión que han advertido diferencias en la matrícula y posibles prácticas de selección de estudiantes en algunos casos. De acuerdo con su intervención, esa situación podría incidir en los resultados y rankings de las instituciones.

“¿Y por qué pasa esto? Porque precisamente para mejorar los rankings y tener mejores estadísticas, ellos eligen a los estudiantes que consideran más aptos, como si la educación pública no fuera universal", explicó el vocero de la asociación.

El sindicato cuestionó, además, que operadores privados tengan influencia sobre la orientación pedagógica de colegios financiados con recursos públicos, y mencionó presuntas deficiencias en salarios, estabilidad, jornadas laborales y rotación de profesores dentro de ese modelo.

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