Lalis arremetió contra Juliana Guerrero, quien aceptó cargos por utilizar títulos falsos para ser viceministra: “Ella no representa las luchas históricas”

“Son principios y valores”, la crítica de Lalis a quienes respaldaron a Juliana Guerrero - crédito @infopresidencia/X - @smilelalis/X

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La representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, cuestionó públicamente a quienes defendieron a Juliana Guerrero tras la polémica exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro aceptar responsabilidad por fraude procesal en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, por hechos relacionados con la obtención irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

La congresista del Pacto Histórico rechazó que la edad sea utilizada como explicación y afirmó que el debate debe centrarse en la responsabilidad individual.

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“No es que era muy joven”, escribió la legisladora en una publicación. Beltrán Palomares sostuvo que comenzó su actividad política a temprana edad y que esa circunstancia no justifica las conductas atribuidas a Guerrero.

La representante señaló que el caso no puede reducirse a una discusión generacional. “Jamás se me pasó por la cabeza hacer eso”, expresó.

Lalis cuestionó la defensa de Juliana Guerrero y rechazó que la edad sea una excusa - crédito @smilelalis/X

La congresista vinculó su crítica con lo que consideró elementos de formación personal. “Son principios, valores, educación”, manifestó al cuestionar las explicaciones formuladas alrededor de Guerrero.

En su pronunciamiento, Lalis sostuvo que la joven no encarna las causas que distintos sectores han defendido durante años. “No representa las luchas históricas que nos hemos dado”, afirmó.

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Beltrán Palomares describió el episodio como una carga para quienes se identifican con esas reivindicaciones. Según expuso, la controversia afecta una trayectoria colectiva que, a su juicio, fue construida por personas que defendieron esas causas con persistencia.

La legisladora también apuntó contra las personas que decidieron respaldar a Juliana Guerrero. En su publicación aseguró que esa defensa se mantuvo “a capa y espada”, aun cuando, según afirmó, dejó en un segundo plano a quienes han sostenido esas banderas.

“Es una mancha enorme”, señaló Beltrán Palomares al referirse al impacto que atribuye a la polémica. La congresista planteó que el apoyo público a Guerrero generó malestar entre personas que se consideran parte de las causas mencionadas.

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Lalis calificó como una “mancha enorme” la defensa pública de Juliana Guerrero - crédito Lalis/Facebook

Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía por títulos académicos irregulares

Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por la obtención irregular de dos títulos académicos, según se conoció durante una audiencia de acusación celebrada el miércoles 9 de septiembre ante un juez penal de conocimiento de Bogotá.

La joven de 24 años, quien estuvo vinculada al gobierno de Gustavo Petro, participó de manera virtual en la diligencia. Allí, el ente acusador formalizó los términos de la negociación que alcanzó con su defensa por los delitos de fraude procesal y falsificación ideológica en documento público.

La fiscal Jessica Montealegre sostuvo que Guerrero conocía las irregularidades relacionadas con los diplomas expedidos por la Fundación Universitaria San José. “Tenía pleno conocimiento”, afirmó durante su intervención.

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De acuerdo con la exposición de la representante de la Fiscalía, la procesada no reunió las condiciones exigidas para obtener los certificados. “Nunca cumplió con los requisitos”, señaló Montealegre ante el juzgado.

El caso involucra un diploma como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública. La acusación sostiene que Guerrero no asistió a clases, no presentó exámenes ni completó las pruebas académicas necesarias.

En su intervención durante la audiencia judicial, la exfuncionaria pidió perdón a sus familiares, allegados y personal del centro universitario - crédito Captura de Video

“Juliana Guerrero no fue a clase nunca”, manifestó la fiscal. La funcionaria también indicó que la joven no presentó pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), según la lectura del escrito de acusación.

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La entidad investigadora señaló que Guerrero cursó ocho semestres en una universidad del Cesar. Al llegar a Bogotá, habría buscado homologar esa trayectoria mediante actuaciones que ahora hacen parte del proceso judicial.

La Fiscalía indicó que, a mediados de 2025, Guerrero cargó dos hojas de vida diferentes ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los documentos hacían parte de su aspiración al puesto de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de Igualdad.

En una primera versión, figuraba un estudio de pregrado en Contabilización de las Operaciones Comerciales, obtenido en 2018, junto con formación realizada en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) entre 2017 y 2018.

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Después presentó otra hoja de vida que incluía títulos de Contaduría Pública y Contabilizaciones de las Operaciones Comerciales. “Eran falsos”, precisó la fiscal sobre esos soportes.

Tras la aceptación de cargos y los términos del preacuerdo, la Fiscalía redujo el grado de participación de Guerrero de autora a cómplice en el delito de fraude procesal. El acuerdo contempla una pena máxima de tres años de prisión, multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.