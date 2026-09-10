Al deporte no le iría bien en el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella: para el 2027 tendrá 40% menos de presupuesto

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano

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El exdirector del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá y miembro de la Comisión de Atletas, Javier Suárez, en sus redes sociales expuso el fuerte recorte presupuestal que enfrentará el deporte en Colombia para el 2027, luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella radicara su presupuesto general de la nación.

El también candidato al Concejo de Bogotá en las pasadas elecciones destacó que aunque el gobierno propuso un aumento del 10,3%, el deporte es el “gran perdedor” pues tendrá un recorte del 40% de los recursos económicos que apalancan programas de formación, competición, recreación, deporte escolar y participación en eventos internacionales.

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Post de Javier Suárez sobre el recorte presupuestal al deporte para el 2027 - crédito Instagram

“Mientras el Presupuesto 2027 total del gobierno crece un 10,3%, la cultura y el deporte reciben menos recursos. El deporte, el gran perdedor: El Ministerio del Deporte sufre un drástico recorte del 40,0%, lo que significa casi 200 mil millones de pesos menos que en 2026.

Además, programas vitales para el país se desploman: el presupuesto para recreación y actividad física cae un 62,5% y el de formación de deportistas disminuye un 34,7%.

La cultura también pierde: El Ministerio de las Culturas y cuatro entidades adscritas (incluyendo el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo y el ICANH) se enfrentan a una reducción consolidada del 5,3%“, escribió Suárez en su post de Instagram.

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En 2026 el presupuesto para el Ministerio del Deporte fue de 496.100 millones de pesos; el gobierno entrante para el 2027 asignó una cartera de 297.700 millones de pesos. Esto pone en riesgo la participación de deportistas en varios de los eventos que serán clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Colombia estará compitiendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2027 - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Según la información publicada por Revista La Liga, hay además una iniciativa legislativa que busca sumar unos 300.000 millones de pesos al monto planteado por el Ejecutivo, en un intento por corregir lo que varios sectores consideran insuficiente para atender las necesidades del sistema nacional del deporte.

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De acuerdo con los analistas políticos, 285.000 millones de pesos no alcanzan para cubrir las necesidades del sistema nacional del deporte. Esa evaluación choca con el compromiso del presidente de mejorar el apoyo a los deportistas, expresado en la campaña a la Presidencia.

Presupuesto de 2027: comisiones económicas definen fecha y hora para debatir sobre los $634,9 billones que propone el Gobierno

Las comisiones económicas del Congreso, de forma conjunta, debatirán y votarán el 14 de septiembre a las 14:00 la cifra definitiva del presupuesto de 2027, un proyecto del Gobierno por $634,9 billones que debe quedar fijado antes del 15 de septiembre para que la ley de apropiaciones avance hacia su primer debate unificado y llegue a plenarias en octubre.

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El Congreso deberá definir el monto consolidado del presupuesto antes del 15 de septiembre de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El plan oficial prevé además un techo de déficit fiscal de 9,4% del PIB para 2027, con una reducción gradual en los años siguientes hasta niveles cercanos al 2,3% del PIB, según las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo entregadas por el Ejecutivo.

La citación fue confirmada por el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Alexander Harley Bermúdez, como parte de la primera etapa del trámite legislativo antes de que venza el plazo máximo de la ley presupuestal.

Una vez los congresistas de Senado y Cámara aprueben el monto global, la ponencia pasará de inmediato a su primer debate unificado. Ese procedimiento deberá quedar votado por completo antes de terminar septiembre para abrir las discusiones de fondo en las plenarias de ambas corporaciones durante las primeras semanas de octubre.

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La propuesta radicada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella asciende a $634,9 billones para el ejercicio fiscal de 2027. Frente a los montos iniciales proyectados para la vigencia anterior, el aumento es de $59,9 billones.

De acuerdo con la publicación, ese incremento se orienta principalmente al pago de obligaciones acumuladas, la cobertura de pasivos institucionales y el saneamiento general de las finanzas públicas. Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, se indicó que la mayor parte del aumento responde a compromisos que habían quedado desfinanciados en sectores clave de la administración.