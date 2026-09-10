Gustavo Puerta ya tiene nuevo técnico: Olympiacos de Grecia hizo oficial la llegada del español Imanol Alguacil

El colombiano se quedó sin el técnico que lo llevó al Olympiacos-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

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El Olympiacos anunció el 10 de septiembre de 2026 la contratación de Imanol Alguacil como nuevo entrenador y se convertirá en el técnico del colombiano Gustavo Puerta tras la destitución de José Luis Mendilibar.

De esta forma, el exentrenador de la Real Sociedad de España tendrá la posibilidad de dirigir al equipo más veces campeón de Grecia, y el exvolante del Racing de Santander se quedó sin la persona que lo llevó al cuadro de Atenas.

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El técnico español dirigirá al cuadro más grande de Grecia-crédito @olympiacosfc/X

En un comunicado, el club detalló el perfil del DT:

“El Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil. El técnico, de 55 años, estuvo al frente del primer equipo de la Real Sociedad durante seis temporadas y media, desde 2018 hasta 2025, dirigiendo un total de 330 partidos. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Copa del Rey en 2021. Su último equipo antes del Olympiacos fue el Al Shabab de Arabia Saudí”.

Según la entidad griega, Alguacil dirigió a la Real Sociedad durante seis temporadas y media y llegó a 330 partidos en el banco. Su paso previo fue por Al Shabab, donde estuvo al frente en 24 encuentros.

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El debut de Alguacil está previsto para este sábado como local frente al OFI, a las 11:00 a. m. (hora colombiana). Olympiacos marcha tercero en la liga de Grecia con 7 puntos.

El perfil de Imanol Alguacil, el nuevo técnico de Gustavo Puerta

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, en el estadio municipal de Montilivi-crédito David Borrat/EFE

Imanol Alguacil asumió como entrenador del Olympiacos después de una trayectoria marcada por su identificación con la Real Sociedad, club en el que se formó como futbolista y construyó la mayor parte de su carrera en los banquillos.

Nació el 4 de julio de 1971 en Orio, Guipúzcoa (País Vasco). Como jugador actuó de lateral derecho y disputó nueve temporadas en la Primera División española, con pasos por la Real Sociedad y el Villarreal. Tras su retiro, orientó su carrera hacia la formación de futbolistas dentro de la estructura del club donostiarra.

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Su recorrido como técnico comenzó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Dirigió equipos juveniles, pasó por el filial y adquirió experiencia en un modelo que prioriza el desarrollo de jugadores surgidos de la cantera. Esa etapa definió una de las características de su perfil: la confianza en los jóvenes y la búsqueda de una identidad de juego reconocible.

Alguacil llegó por primera vez al primer equipo en 2018, en una etapa transitoria. Regresó al cargo en diciembre de ese año y se mantuvo hasta el cierre de la temporada 2024-25. Durante ese ciclo, la Real Sociedad ganó la Copa del Rey 2019-20, cuya final se jugó en 2021 por el aplazamiento derivado de la pandemia de COVID-19. El conjunto vasco venció al Athletic Club y levantó un trofeo que puso fin a una larga espera institucional.

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El técnico también condujo al equipo a la cuarta posición de LaLiga en la temporada 2022-23, resultado que le permitió disputar la Liga de Campeones. Bajo su mando, el club se instaló con frecuencia en las competiciones europeas y sostuvo una base con futbolistas de la cantera junto a incorporaciones de perfiles compatibles con su idea.

Después de dejar San Sebastián, aceptó su primera experiencia fuera de España en el Al-Shabab de Arabia Saudita. Su ciclo terminó en febrero de 2026, tras 24 partidos y un promedio de un punto por encuentro.

A sus 55 años, el entrenador vasco afronta en Grecia un desafío distinto: dirigir a Olympiacos, un club con exigencia de títulos locales y presencia internacional. Su principal antecedente es el trabajo de largo plazo que desarrolló en la Real Sociedad, donde combinó resultados, estabilidad y promoción de jugadores jóvenes.

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