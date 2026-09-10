Deportes

Gustavo Puerta ya tiene nuevo técnico: Olympiacos de Grecia hizo oficial la llegada del español Imanol Alguacil

El club griego oficializa al técnico español de 55 años tras la salida de José Luis Mendilibar y lo pone al mando del colombiano Gustavo Puerta, con estreno en casa ante el OFI Creta

-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram
El colombiano se quedó sin el técnico que lo llevó al Olympiacos-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram
Guardar

El Olympiacos anunció el 10 de septiembre de 2026 la contratación de Imanol Alguacil como nuevo entrenador y se convertirá en el técnico del colombiano Gustavo Puerta tras la destitución de José Luis Mendilibar.

De esta forma, el exentrenador de la Real Sociedad de España tendrá la posibilidad de dirigir al equipo más veces campeón de Grecia, y el exvolante del Racing de Santander se quedó sin la persona que lo llevó al cuadro de Atenas.

PUBLICIDAD

El técnico español dirigirá al cuadro más grande de Grecia-crédito @olympiacosfc/X
El técnico español dirigirá al cuadro más grande de Grecia-crédito @olympiacosfc/X

En un comunicado, el club detalló el perfil del DT:

“El Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil. El técnico, de 55 años, estuvo al frente del primer equipo de la Real Sociedad durante seis temporadas y media, desde 2018 hasta 2025, dirigiendo un total de 330 partidos. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Copa del Rey en 2021. Su último equipo antes del Olympiacos fue el Al Shabab de Arabia Saudí”.

Según la entidad griega, Alguacil dirigió a la Real Sociedad durante seis temporadas y media y llegó a 330 partidos en el banco. Su paso previo fue por Al Shabab, donde estuvo al frente en 24 encuentros.

PUBLICIDAD

El debut de Alguacil está previsto para este sábado como local frente al OFI, a las 11:00 a. m. (hora colombiana). Olympiacos marcha tercero en la liga de Grecia con 7 puntos.

El perfil de Imanol Alguacil, el nuevo técnico de Gustavo Puerta

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, en el estadio municipal de Montilivi-crédito David Borrat/EFE
El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, en el estadio municipal de Montilivi-crédito David Borrat/EFE

Imanol Alguacil asumió como entrenador del Olympiacos después de una trayectoria marcada por su identificación con la Real Sociedad, club en el que se formó como futbolista y construyó la mayor parte de su carrera en los banquillos.

Nació el 4 de julio de 1971 en Orio, Guipúzcoa (País Vasco). Como jugador actuó de lateral derecho y disputó nueve temporadas en la Primera División española, con pasos por la Real Sociedad y el Villarreal. Tras su retiro, orientó su carrera hacia la formación de futbolistas dentro de la estructura del club donostiarra.

Su recorrido como técnico comenzó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Dirigió equipos juveniles, pasó por el filial y adquirió experiencia en un modelo que prioriza el desarrollo de jugadores surgidos de la cantera. Esa etapa definió una de las características de su perfil: la confianza en los jóvenes y la búsqueda de una identidad de juego reconocible.

Alguacil llegó por primera vez al primer equipo en 2018, en una etapa transitoria. Regresó al cargo en diciembre de ese año y se mantuvo hasta el cierre de la temporada 2024-25. Durante ese ciclo, la Real Sociedad ganó la Copa del Rey 2019-20, cuya final se jugó en 2021 por el aplazamiento derivado de la pandemia de COVID-19. El conjunto vasco venció al Athletic Club y levantó un trofeo que puso fin a una larga espera institucional.

El técnico también condujo al equipo a la cuarta posición de LaLiga en la temporada 2022-23, resultado que le permitió disputar la Liga de Campeones. Bajo su mando, el club se instaló con frecuencia en las competiciones europeas y sostuvo una base con futbolistas de la cantera junto a incorporaciones de perfiles compatibles con su idea.

Después de dejar San Sebastián, aceptó su primera experiencia fuera de España en el Al-Shabab de Arabia Saudita. Su ciclo terminó en febrero de 2026, tras 24 partidos y un promedio de un punto por encuentro.

A sus 55 años, el entrenador vasco afronta en Grecia un desafío distinto: dirigir a Olympiacos, un club con exigencia de títulos locales y presencia internacional. Su principal antecedente es el trabajo de largo plazo que desarrolló en la Real Sociedad, donde combinó resultados, estabilidad y promoción de jugadores jóvenes.

Temas Relacionados

OlympiacosImanol AlguacilGustavo PuertaSuperliga de GreciaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará asegurar su pase a los octavos de final del torneo juvenil femenino más importante del planeta

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

Al deporte no le iría bien en el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella: para el 2027 tendrá 40% menos de presupuesto

En medio de los eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los deportistas en Colombia tendrán menos dinero para su preparación y participación

Al deporte no le iría bien en el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella: para el 2027 tendrá 40% menos de presupuesto

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

El futbolista colombiano jugará por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido será ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”

Los “Leones” remontaron un partido que se complicó con el autogol de Gonçalo Inácio en el estadio José Alvalade

Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Dominica Duque, la ex de Alejandro Estrada, tiene nueva pareja: la confirmó con fotos de su cumpleaños

Dominica Duque, la ex de Alejandro Estrada, tiene nueva pareja: la confirmó con fotos de su cumpleaños

El periodista José Fernando Patiño contó cómo se despidió de su padre tras morir en el terremoto en Cali: “Yo lo quería sacar vivo de los escombros”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ preocupa a sus seguidores: reapareció rapado y en silla de ruedas desde una clínica

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Un colombiano se sorprendió al encontrar en Rusia un barrio muy parecido a uno de Bogotá: “Increíble”

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

Al deporte no le iría bien en el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella: para el 2027 tendrá 40% menos de presupuesto

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”