Cancillería aclaró finalmente qué pasará con los pasaportes en Colombia, tras la suspensión ordenada por el Tribunal de Cundinamarca: este es el documento

El expresidente Gustavo Petro insistió en defender el modelo de pasaportes que serían expedidos por la Imprenta Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió de manera cautelar el convenio con la Imprenta Nacional para adelantar el esquema de expedición de pasaportes, obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a adelantar un nuevo proceso para reemplazar el modelo que empezó a implementar el Gobierno de Gustavo Petro, con la Casa de la Moneda de Portugal.

Infobae Colombia conoció el documento enviado por Andrés Darío Sarmiento Lamus, jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del ministerio y su Fondo Rotativo, al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón: que hace parte de la Sección Primera Subsección B del referido tribunal. Y en el que, además de solicitar una aclaración del alcance de la decisión, anuncia medidas sobre el particular.

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En la misiva, el funcionario indicó que desde la Cancillería ya se adelantan “todos los trámites de carácter administrativo, presupuestal, contractual, operativo, tecnológico y logístico” para cumplir a la orden del tribunal y, de esta manera garantizar la continuidad del servicio. En ese sentido, calculan que los trámites requeridos podrían concluir en alrededor de tres meses.

La solicitud de la Cancillería tras la suspensión de los convenios suscritos por el Gobierno Petro

En cuanto a la precisión solicitada al organismo de justicia, el ministerio pidió que se aclara si puede personalizar las libretas de pasaportes ya recibidas por la Imprenta Nacional, mientras prepara una nueva contratación. La entidad expresó que con ello busca evitar interrupciones en la expedición del documento, mientras continúa su curso el proceso abierto por el Tribunal Administrativo.

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La petición hace parte de la acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que tuvo su decisión clave en el auto del 2 de septiembre que suspendió provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, además de los acuerdos derivados de los mismos.

La Cancillería pidió usar el inventario disponible por parte de la Imprenta Nacional mientras establece una solución a la suspensión del convenio existente - crédito Presidencia

En la determinación, el tribunal ordenó que las entidades competentes adopten medidas para asegurar la continuidad del servicio. La providencia dispuso: “La prestación continua, regular e ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes” no puede verse afectada por la medida cautelar dictada en este caso, en uno de los temas álgidos dejados por el pasado gobierno.

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¿Cuál es el inventario con el que cuenta la Imprenta Nacional?

Según el documento conocido por esta redacción, la Imprenta Nacional de Colombia dispone de un stock de libretas remitidas por la Casa de la Moneda de Portugal antes de que el Tribunal suspendiera los convenios. Esas libretas aún requieren ser personalizadas con la información de los usuarios, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su exposición ante el tribunal.

El Gobierno de Gustavo Petro defendió en su momento el nuevo modelo de pasaportes - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Asimismo, la Cancillería planteó que necesita utilizar el material que ya está disponible para sostener la expedición de pasaportes durante el período de tres meses que pidió de gracia para establecer un nuevo modelo en la expedición del documento en mención. De la misma forma, pidió al tribunal que aclare cómo debe proceder el Fondo Rotatorio junto con la Imprenta Nacional.

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Lo anterior frente a la personalización de las libretas, tras la suspensión de los convenios que sustentaban esa actividad. Con ello solicitó que, en consecuencia, el auto autorice el uso de las mismas hasta que concluyan los procedimientos administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar la continuidad del servicio.

En síntesis, este documento emitido por la Cancillería del Gobierno de Abelardo de la Espriella, El documento de la Cancillería reconoce, en la práctica, que la suspensión de los convenios con la Imprenta Nacional obliga a definir un nuevo proceso contractual y a aplicar medidas temporales para evitar interrupciones en la expedición de pasaportes en el territorio nacional.

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