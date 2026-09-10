Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió al alza, se cotiza en $3.120 y frena caída de los últimos días

El dólar abrió el 10 de septiembre en $3.120 en Colombia, por encima de la TRM oficial de $3.099,48 - crédito Reuters

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El dólar abrió este jueves 10 de septiembre en $3.120 en Colombia, $20,52 por encima de la TRM oficial de $3.099,48, y cortó así la caída reciente en una jornada marcada por la expectativa sobre datos de inflación en Estados Unidos y por la presión del petróleo, que volvió a ubicarse por encima de los USD 100 en medio de las tensiones en Oriente Medio.

En la apertura, la divisa tocó un mínimo de $3.112 y un máximo de $3.120. En ese tramo inicial se realizaron transacciones por USD 218,387 millones.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,79%, mientras que en el último año ha registrado una caída del -17,17%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en 5,56%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,55%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

El dólar no logró consolidarse por encima de $3.200 tras el repunte de agosto y en septiembre volvió a perder terreno frente al peso colombiano - crédito Banco de la República

Según los reportes de mercado, la tasa de referencia del jueves surgió de las operaciones realizadas el miércoles 9 de septiembre. Ese día, la moneda estadounidense abrió en $3.100 y cerró con un precio promedio de $3.099, con una variación de -0,28% frente al cierre anterior.

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Durante la rueda intradía del miércoles, la cotización marcó un máximo de $3.106,60 y un mínimo de $3.093,21. El volumen negociado fue de $1,23 billones en 1.976 operaciones.

Antes de esa sesión, el martes 8 de septiembre el mercado había operado con una TRM de $3.126,08. Esa tasa se mantuvo durante cuatro días consecutivos por el festivo del Labor Day en Estados Unidos, jornada en la que las negociaciones locales se realizaron en modalidad Next Day.

El movimiento reciente también dejó otra señal: la recuperación que había llevado al dólar por encima de los $3.200 a finales de agosto no logró consolidarse. Durante septiembre, la moneda volvió a perder terreno y el mercado empezó a medir hasta dónde puede extenderse la apreciación del peso colombiano.

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El petróleo volvió a superar los USD 100 y cambió el clima del mercado

El petróleo Brent superó los USD 100 y cambió el clima del mercado por las tensiones en Oriente Medio y el impacto de Irán en la oferta energética - crédito Europa Press

El petróleo Brent volvió a cotizar por encima de los USD 100 y superó los USD 102 por barril, un nivel que no se veía desde julio. Ese repunte ocurrió mientras los inversionistas evaluaban el impacto de una posible intensificación de la guerra impulsada por Irán y sus consecuencias sobre el mercado energético.

El encarecimiento del crudo suele dar respaldo al peso porque Colombia exporta crudo y recibe dólares por esas ventas. Al mismo tiempo, ese mismo aumento del precio puede cambiar de signo si el conflicto internacional lleva a los operadores a buscar refugio en la moneda estadounidense.

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La jornada comenzó además con los agentes pendientes de los primeros datos de inflación. Se esperaba el índice de precios al productor, con una previsión de aumento entre 0% y 0,4%, mientras el mercado seguía a la espera del dato del ITC que se conocería al día siguiente y de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos.

El presidente de Asoblokchain Colombia Camilo Suárez resumió esa combinación de fuerzas con una advertencia sobre el corto plazo: “El peso tiene un aliado poderoso: el petróleo. El Brent cerró el miércoles en USD 101,21 por barril. Como Colombia exporta crudo y recibe dólares por esas ventas, un petróleo alto suele darle respaldo a la moneda local. Pero aquí aparece el ‘pero’. Ese petróleo caro responde a una escalada del conflicto en Medio Oriente. Si aumenta el miedo en los mercados, muchos inversionistas buscan refugio en dólares y el movimiento puede darse la vuelta rápidamente”, dijo el experto a Infobae Colombia.

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Suárez agregó que el mercado también sigue de cerca las tasas de interés. “En Colombia, el Banco de la República mantiene su tasa en 12% y la inflación anual de agosto quedó en 6,24%. En Estados Unidos, los mercados siguen divididos sobre lo que hará la Reserva Federal la próxima semana, mientras esperan nuevos datos de inflación”.

El dólar se mantiene cerca de $3.100 y las cotizaciones finales pueden variar

Camilo Suárez afirmó que el petróleo alto respalda al peso colombiano, pero advirtió que una mayor aversión al riesgo puede fortalecer al dólar - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La TRM funciona como referencia oficial para el día, pero no equivale necesariamente al precio final al que una persona compra o vende divisas en bancos, casas de cambio, tarjetas o plataformas de remesas. Durante la jornada, algunas referencias financieras ubicaban el par USD/COP cerca de $3.111,77, por encima de la tasa certificada.

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De acuerdo con lo dicho por Suárez a Infobae Colombia, el mercado podía moverse durante el día en una franja aproximada entre $3.085 y $3.125. También señaló que un cierre entre $3.095 y $3.115 lucía posible si el petróleo se mantenía alto y no aparecía una noticia internacional capaz de disparar la demanda de dólares.

El directivo planteó además dos niveles de lectura inmediata para el mercado: perder nuevamente los $3.100 sería una señal de fortaleza del peso, mientras que recuperar con fuerza los $3.120 cambiaría el tono de la jornada. Añadió que, para quien necesita divisas para viajar, pagar una compra o cubrir una obligación, comprar por partes puede ser más prudente que intentar acertar con el precio mínimo.

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En el país, la sesión previa se había mantenido estable y con volatilidad ligera, con un cierre alrededor de $17 frente a la TRM. Los rendimientos globales, además, seguían en sus niveles más altos de los últimos años, un factor que mantenía a los operadores bajo una política más restrictiva frente al riesgo.