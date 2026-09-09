Colombia

Daniel Briceño insiste en responsabilizar a Fecode por los bajos resultados de Colombia en pruebas Pisa: “Recibe más recursos y los resultados empeoran”

El senador cuestionó un incremento de presupuesto para la agremiación de educadores y una disminución en el rendimiento académico nacional, según la medición internacional

El país obtuvo 381 puntos en esa competencia y mantuvo el sexto puesto entre las naciones latinoamericanas que participaron en la medición de 2025 - crédito Colprensa
El país obtuvo 381 puntos en esa competencia y mantuvo el sexto puesto entre las naciones latinoamericanas que participaron en la medición de 2025 - crédito Colprensa
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El senador Daniel Briceño atribuyó parte de la responsabilidad de los bajos resultados de Colombia en las últimas pruebas Pisa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Resulta que, en términos generales, el país obtuvo puntajes bajos y se ubicó por debajo del promedio de los países miembros, y ni siquiera el 1% de los estudiantes colombianos logró altos niveles en la prueba.

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Con gráficas como soporte, Briceño reaccionó en sus redes sociales a los resultados de la evaluación internacional con una propuesta de cambios en el sistema educativo.

“Colombia necesita evaluación docente por resultados, más colegios en concesión, voucher educativo y en general una modificación al modelo tradicional de educación”, escribió. En el mismo mensaje afirmó que “Fecode y el modelo actual fracasaron”.

: Los congresistas confrontaron sus diagnósticos sobre el rezago escolar, la brecha socioeconómica y las políticas que debería adoptar Colombia para elevar el aprendizaje - crédito @Danielbricen/X - @JenniferPedraz/X
: Los congresistas confrontaron sus diagnósticos sobre el rezago escolar, la brecha socioeconómica y las políticas que debería adoptar Colombia para elevar el aprendizaje - crédito @Danielbricen/X - @JenniferPedraz/X

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, cuestionó el análisis del congresista y señaló que la gráfica inicial compartida por Briceño hacía referencia al promedio de la Ocde, no a la evolución específica de Colombia.

“Usar un promedio global para hablar de los vergonzosos resultados de Colombia y culpar a Fecode es una interpretación amañada y maliciosa de los datos”, respondió Pedraza.

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La congresista sostuvo que el retroceso en los resultados educativos es un fenómeno que también se ha presentado en otros países. Entre los factores que mencionó figuran la interrupción de las clases durante la pandemia, el uso intensivo de pantallas, la reducción de la lectura en papel, la desigualdad en las aulas, el acoso escolar y una menor presencia de las familias " y los efectos de la crisis de 2008″.

De hecho, Pedraza cuestionó que el debate se concentre en medidas como los colegios en concesión o los subsidios educativos para las familias, en contraposición al mensaje político de Briceño.

“Para mejorar hay que centrarnos en los problemas reales, no en los que usted inventa para justificar la privatización de la educación. @FECODE y el magisterio llevan años peleando contra los recortes que impulsan gobiernos como los que usted ha respaldado. La comprensión lectora, al parecer, no parece fallarle solo a los estudiantes sino también a congresistas poco rigurosos como usted.”, escribió.

Briceño publicó cifras de Colombia y sostuvo que el deterioro viene de años atrás

En un nuevo mensaje, Daniel Briceño compartió una gráfica por áreas que compara los resultados de Colombia con el promedio de la Ocde. El legislador aseguró que el país no solo presenta dificultades en la medición más reciente, sino que arrastra resultados inferiores en las últimas dos décadas.

El congresista sostuvo que entre el 25% de estudiantes con mayores recursos y el 25% con menos recursos existe una diferencia de 93 puntos Pisa. También señaló que ningún estudiante colombiano alcanzó los niveles superiores en matemáticas y que el 1% lo hizo en lectura y ciencias, frente a proporciones más altas en el promedio de la organización multilateral.

El senador defendió la evaluación de docentes y los colegios en concesión, tras el cuestionamiento de Jennifer Pedraza a su lectura de las cifras educativas - crédito @Danielbricen/X
El senador defendió la evaluación de docentes y los colegios en concesión, tras el cuestionamiento de Jennifer Pedraza a su lectura de las cifras educativas - crédito @Danielbricen/X

“Que mundialmente esté cayendo —el país— no significa que no haya responsabilidad en las acciones de Fecode. Especialmente cuando no existen esos recortes de los que usted habla: a precios constantes de 2025 entre 2008 y 2025 el presupuesto del sector educación creció en 123%. Fecode recibe más recursos y los resultados empeoran ¿No tienen ninguna responsabilidad?“. cuestionó el senador.

Por su parte, Pedraza aseguró en los comentarios de la publicación que, pese a los resultados que efectivamente indiocan un retroceso en la calidad eduicatica en el país, “jamás me dedicaré a perseguir al magisterio organizado a quienes les debemos la Ley General de la Educación y la “bobadita” de la gratuidad de la educación básica y media".

En cuanto a los resultados, la evaluación incluyó a 7.268 estudiantes de 266 colegios, una muestra representativa de cerca de 597.500 jóvenes de 15 años. El país conservó el sexto puesto entre las naciones latinoamericanas participantes, la misma ubicación que tuvo en 2018 y 2022.

Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Matemática. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org
Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Matemática. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2015, 2018, 2022 y 2025. - crédito argentinosporlaeducacion.org

En matemáticas, Colombia obtuvo 381 puntos, dos menos que en 2022. El resultado superó el promedio regional de 373, pero quedó 82 puntos por debajo de la media de la organización, de 463. Además, siete de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel básico.

En lectura, el país obtuvo 399 puntos, 10 menos que en la anterior medición. La cifra estuvo 10 puntos por encima del promedio latinoamericano, aunque se ubicó 62 puntos por debajo del promedio.

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