Gustavo Petro respondió afirmaciones de que compró vivienda en La Calera con su nacionalidad italiana: “Estoy construyendo una casa para mí”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Guardar

El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a las versiones sobre una presunta compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca, y afirmó que adelanta la construcción de una propiedad para vivir tras dejar la Presidencia.

“En este momento estoy construyendo una casa para mí (sic)”, escribió en una publicación en X.

PUBLICIDAD

El mensaje fue difundido después de que el periodista Felipe Zuleta relatara en Blu Radio que Petro habría buscado adquirir una casa de alta gama en el conjunto residencial Arboreto, en La Calera.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a las versiones sobre una presunta compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca, y afirmó que adelanta la construcción de una propiedad para vivir tras dejar la Presidencia - crédito Europa Press

Según esa versión, el acercamiento inicial con una agencia inmobiliaria se habría hecho a través de un ciudadano italiano interesado en una vivienda dentro de ese complejo.

Petro no mencionó de forma expresa a La Calera, al conjunto Arboreto ni a una eventual utilización de su nacionalidad italiana. Sin embargo, nombró a Zuleta en su publicación y cuestionó las interpretaciones acerca de las limitaciones que podría enfrentar para arrendar o comprar una vivienda después de dejar el cargo.

PUBLICIDAD

El exmandatario sostuvo que los comentarios divulgados sobre su situación buscan afectar su vida personal y su derecho a recibir una pensión. “Un estudiante de comunicación se avergonzaría de escuchar a periodistas ya viejos y maduros hablando en esta comunicación (sic)”, afirmó.

También señaló que, tras un divorcio y el final de un mandato presidencial, una persona puede buscar una vivienda acorde con sus recursos. “Si un expresidente se ha divorciado y se retira de la presidencia, lo normal es que con su pensión arriende lo que él considera un buen lugar para vivir (sic)”, escribió.

Gustavo Petro señaló que, tras un divorcio y el final de un mandato presidencial, una persona puede buscar una vivienda acorde con sus recursos - crédito @petrogustavo/X

Petro dijo que debe vender su casa anterior por su divorcio y por la ley

En el tramo central de su mensaje, Petro aseguró que debe vender una vivienda que ya poseía debido a su divorcio y a obligaciones establecidas por la ley. Según explicó, los recursos que le correspondan sobre esa propiedad servirían como aporte para una nueva casa.

PUBLICIDAD

“En este momento estoy construyendo una casa para mí, porque ya tenía una y, por divorciarme y por la ley, debo venderla para, con mis derechos sobre ella de acuerdo a la ley, pensar en una nueva casa (sic)”, señaló.

El expresidente sostuvo que, al terminar su administración, cuenta con menos patrimonio que antes de asumir la Presidencia. Por esa razón, indicó que el dinero que reciba por la venta de su anterior vivienda sería una parte del pago de una propiedad de mayor valor.

“Como salgo con menos patrimonio con el que entré a la presidencia, pues es un aporte a una casa que tendría un valor mayor (sic)”, afirmó. No entregó detalles sobre el valor de la casa que vende, el costo de la nueva construcción ni su ubicación.

PUBLICIDAD

Petro también explicó cuáles serían las fuentes de ingresos con las que espera completar la financiación. “Creo que podré acabar de pagar otra vez mi nueva casa con las regalías de mis libros, mi pensión, conferencias que parece que van a hacer muchas (sic)”, escribió.

Además, dejó abierta la posibilidad de emprender una actividad comercial vinculada, según dijo, con “la vida y la belleza”. En ese punto, relacionó la idea con su visión de Colombia como destino turístico y afirmó que durante su Gobierno llegaron 12 millones de visitantes para conocer el país.

La referencia a la lista Ofac y a las restricciones para arrendar

El exmandatario también se refirió a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac). Petro sostuvo que esa decisión fue arbitraria y la relacionó con su posición sobre la guerra en Gaza.

PUBLICIDAD

“El que me hayan metido arbitrariamente a la lista Ofac por haber defendido que no mataran a 22.000 niños en Gaza no me hace mala persona. Defendí la vida, que es el principio fundamental”, manifestó.

Petro sostuvo que esa decisión fue arbitraria y la relacionó con su posición sobre la guerra en Gaza - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Sobre las consecuencias de esa medida, Petro afirmó que las restricciones se limitan a personas y empresas de Estados Unidos. “La lista Ofac solo le impide a personas naturales y jurídicas de los Estados Unidos hacer negocios conmigo (sic)”, escribió.

Según su interpretación, una eventual inclusión en la lista no le impediría alquilar una vivienda o viajar si el propietario, la agencia inmobiliaria o la compañía involucrada no tienen nacionalidad estadounidense. También aseguró que los ciudadanos colombianos pueden hacer negocios con él.

PUBLICIDAD

Petro atribuyó a Zuleta la difusión de una lectura diferente sobre los efectos de la lista. “Lo que hace Felipe Zuleta es hacer creer que la lista Ofac me impide arrendar una casa o me impide viajar”, afirmó.

El mensaje cerró con una descripción de sus hábitos personales. Petro indicó que le gusta caminar entre árboles y escuchar pájaros, actividades que realiza a solas porque le permiten reflexionar. “El pensamiento no le hace daño a nadie”, escribió.