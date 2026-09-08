Colombia

Gustavo Petro respondió afirmaciones de que compró vivienda en La Calera con su nacionalidad italiana: “Estoy construyendo una casa para mí”

El exmandatario no mencionó el conjunto Arboreto ni el uso de su nacionalidad italiana, pero cuestionó los comentarios sobre el lugar donde viviría al salir de la Presidencia

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Guardar

El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a las versiones sobre una presunta compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca, y afirmó que adelanta la construcción de una propiedad para vivir tras dejar la Presidencia.

En este momento estoy construyendo una casa para mí (sic)”, escribió en una publicación en X.

PUBLICIDAD

El mensaje fue difundido después de que el periodista Felipe Zuleta relatara en Blu Radio que Petro habría buscado adquirir una casa de alta gama en el conjunto residencial Arboreto, en La Calera.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a las versiones sobre una presunta compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca, y afirmó que adelanta la construcción de una propiedad para vivir tras dejar la Presidencia - crédito Europa Press
El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a las versiones sobre una presunta compra de vivienda en La Calera, Cundinamarca, y afirmó que adelanta la construcción de una propiedad para vivir tras dejar la Presidencia - crédito Europa Press

Según esa versión, el acercamiento inicial con una agencia inmobiliaria se habría hecho a través de un ciudadano italiano interesado en una vivienda dentro de ese complejo.

Petro no mencionó de forma expresa a La Calera, al conjunto Arboreto ni a una eventual utilización de su nacionalidad italiana. Sin embargo, nombró a Zuleta en su publicación y cuestionó las interpretaciones acerca de las limitaciones que podría enfrentar para arrendar o comprar una vivienda después de dejar el cargo.

PUBLICIDAD

El exmandatario sostuvo que los comentarios divulgados sobre su situación buscan afectar su vida personal y su derecho a recibir una pensión. “Un estudiante de comunicación se avergonzaría de escuchar a periodistas ya viejos y maduros hablando en esta comunicación (sic)”, afirmó.

También señaló que, tras un divorcio y el final de un mandato presidencial, una persona puede buscar una vivienda acorde con sus recursos. “Si un expresidente se ha divorciado y se retira de la presidencia, lo normal es que con su pensión arriende lo que él considera un buen lugar para vivir (sic)”, escribió.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que, tras un divorcio y el final de un mandato presidencial, una persona puede buscar una vivienda acorde con sus recursos - crédito @petrogustavo/X

Petro dijo que debe vender su casa anterior por su divorcio y por la ley

En el tramo central de su mensaje, Petro aseguró que debe vender una vivienda que ya poseía debido a su divorcio y a obligaciones establecidas por la ley. Según explicó, los recursos que le correspondan sobre esa propiedad servirían como aporte para una nueva casa.

“En este momento estoy construyendo una casa para mí, porque ya tenía una y, por divorciarme y por la ley, debo venderla para, con mis derechos sobre ella de acuerdo a la ley, pensar en una nueva casa (sic)”, señaló.

El expresidente sostuvo que, al terminar su administración, cuenta con menos patrimonio que antes de asumir la Presidencia. Por esa razón, indicó que el dinero que reciba por la venta de su anterior vivienda sería una parte del pago de una propiedad de mayor valor.

“Como salgo con menos patrimonio con el que entré a la presidencia, pues es un aporte a una casa que tendría un valor mayor (sic)”, afirmó. No entregó detalles sobre el valor de la casa que vende, el costo de la nueva construcción ni su ubicación.

Petro también explicó cuáles serían las fuentes de ingresos con las que espera completar la financiación. “Creo que podré acabar de pagar otra vez mi nueva casa con las regalías de mis libros, mi pensión, conferencias que parece que van a hacer muchas (sic)”, escribió.

Además, dejó abierta la posibilidad de emprender una actividad comercial vinculada, según dijo, con “la vida y la belleza”. En ese punto, relacionó la idea con su visión de Colombia como destino turístico y afirmó que durante su Gobierno llegaron 12 millones de visitantes para conocer el país.

La referencia a la lista Ofac y a las restricciones para arrendar

El exmandatario también se refirió a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac). Petro sostuvo que esa decisión fue arbitraria y la relacionó con su posición sobre la guerra en Gaza.

“El que me hayan metido arbitrariamente a la lista Ofac por haber defendido que no mataran a 22.000 niños en Gaza no me hace mala persona. Defendí la vida, que es el principio fundamental”, manifestó.

Petro sostuvo que esa decisión fue arbitraria y la relacionó con su posición sobre la guerra en Gaza - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Petro sostuvo que esa decisión fue arbitraria y la relacionó con su posición sobre la guerra en Gaza - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Sobre las consecuencias de esa medida, Petro afirmó que las restricciones se limitan a personas y empresas de Estados Unidos. “La lista Ofac solo le impide a personas naturales y jurídicas de los Estados Unidos hacer negocios conmigo (sic)”, escribió.

Según su interpretación, una eventual inclusión en la lista no le impediría alquilar una vivienda o viajar si el propietario, la agencia inmobiliaria o la compañía involucrada no tienen nacionalidad estadounidense. También aseguró que los ciudadanos colombianos pueden hacer negocios con él.

Petro atribuyó a Zuleta la difusión de una lectura diferente sobre los efectos de la lista. “Lo que hace Felipe Zuleta es hacer creer que la lista Ofac me impide arrendar una casa o me impide viajar”, afirmó.

El mensaje cerró con una descripción de sus hábitos personales. Petro indicó que le gusta caminar entre árboles y escuchar pájaros, actividades que realiza a solas porque le permiten reflexionar. “El pensamiento no le hace daño a nadie”, escribió.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCasa de Gustavo PetroVivienda de Gustavo PetroExpresidente Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia

El presidente colombiano indicó “las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia

Gustavo Petro aseguró que alias Naín era un delincuente menor y presidente del Concejo de Bogotá le respondió fuerte: “Del lado de los bandidos”

El cabildante por el Centro Democrático Humberto ‘Papo’ Amín afirmó que para el exmandatario, el líder criminal Naín Andrés Pérez Toncel era un “delincuente de poca monta”

Gustavo Petro aseguró que alias Naín era un delincuente menor y presidente del Concejo de Bogotá le respondió fuerte: “Del lado de los bandidos”

ONU rechazó ataque armado contra cabildo indígena en Colombia: “Deben tomarse medidas para proteger a las autoridades”

La entidad pidió a las instituciones competentes prevenir nuevos ataques y adoptar medidas que garanticen la seguridad, la autonomía y el sistema de justicia de las comunidades indígenas

ONU rechazó ataque armado contra cabildo indígena en Colombia: “Deben tomarse medidas para proteger a las autoridades”

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

‘Influencer’ español se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

‘Influencer’ español se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Emmanuel Restrepo reveló por qué lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y aseguró que le da vergüenza: “Estaba muy estresado”

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

En video, así baila Jorge Barón el ‘Bby wow’ de Karol G: “Mi pupila, la rompiste”

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

El Bayern Múnich de Luis Díaz fue nominado como mejor equipo del 2026: estos son los clubes con los que compite la escuadra del colombiano

Luis Díaz nominado al Balón de Oro 2026: el otro colombiano y las estrellas contra las que compite el jugador de la selección Colombia y el Bayern Munich