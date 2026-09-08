Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 8 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 3.108,49 pesos colombianos, lo que representa una disminución del 0,63% respecto al precio de cierre anterior de 3.128,34 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 1,63%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 17,2%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando presiones en el mercado colombiano. La volatilidad actual del 5,55% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 13,55%, lo que indica una fase de mayor estabilidad en el intercambio de divisas.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Sinuano Día resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Experto explicó qué cambia con el decreto que levantó la suspensión del porte de armas en Colombia

La decisión firmada por Abelardo de la Espriella pone fin a una exigencia anual para ciertos solicitantes, sin modificar los controles legales vigentes

Experto explicó qué cambia con el decreto que levantó la suspensión del porte de armas en Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Barranquilla para reunirse con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella

El funcionario norteamericano fue recibido por autoridades locales y se trasladará al Batallón Paraíso, donde abordará cooperación bilateral, comercio y la emergencia causada por el sismo

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Barranquilla para reunirse con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe se refirió a los mensajes en su contra durante actividad escolar en Sincelejo: “Espero que yo pueda ir al colegio”

En un mensaje publicado en X, el exmandatario dijo que buscaría dialogar con alumnos, docentes y acudientes, luego de denuncias sobre pancartas con señalamientos políticos en una jornada del 1 de septiembre de 2026

Álvaro Uribe se refirió a los mensajes en su contra durante actividad escolar en Sincelejo: “Espero que yo pueda ir al colegio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

Ana del Castillo reveló su rutina de ejercicios para sus primeras semanas de embarazo: “Pa’ las que están preñá’”

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”

Entrenador del Sporting CP se cansó de las preguntas sobre el presente goleador de Luis Suárez: “Es como si acabara de salir de prisión”

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por la Champions League

Gustavo Puerta titular por primera vez con Olympiacos en Grecia: hora y dónde ver el partido vs. Volos