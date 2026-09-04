Colombia

Petro se refirió a informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que negó la existencia del “voto fusil” en las elecciones: “Lo que sí hubo fue miles de votos robots”

El expresidente de la República sostuvo que detrás de esas prácticas habría un sistema de “tecnofascismo” con efectos sobre la orientación política de América Latina

Petro volvió a cuestionar las irregularidades bajo su mandato que denuncia Abelardo de la Espriella en el ‘libro blanco’ - crédito Presidencia
Petro respalda informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que niega coacción armada en las elecciones presidenciales 2026 - crédito Presidencia
Guardar

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) concluyó que las elecciones de 2026 en Colombia se desarrollaron sin “voto fusil”, en un clima de normalidad institucional y sin riesgos que comprometieran la realización de los comicios, aunque advirtió que buena parte de la legislación electoral quedó rezagada frente a la tecnología, los cambios demográficos y las nuevas estrategias de campaña.

El informe final, presentado por el jefe de la misión Esteban González Pons, también pidió revisar reglas de representación y participación: más de un cuarto de millón de jóvenes no pudieron votar pese a haber alcanzado la mayoría de edad, y la asignación de curules en la Cámara de Representantes sigue basada en el censo de 1985.

PUBLICIDAD

Misión de la Unión Europea en Colombia desmintió el supuesto ‘voto fusil’ a favor de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito MOE EU

González Pons fue igualmente categórico sobre la incidencia de la violencia y la polarización en la jornada. “En ningún momento hemos visto en riesgo las elecciones en Colombia”, dijo, aunque la observación internacional sí registró presiones asociadas a la polarización y a la presencia de actores armados ilegales.

El organismo sugirió limitar la difusión de anuncios gubernamentales vinculados con la campaña durante los periodos electorales. Esa recomendación se integra a un diagnóstico más amplio: parte de la normativa vigente es anterior a la Constitución Política de 1991 y ya no responde a los desafíos tecnológicos actuales.

Tras los anuncios de la MOE UE, el expresidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre el “voto fusil” uno de los argumentos de sus opositores en la contienda electoral. A la par, aprovechó para cuestionar la victoria de Abelardo de la Espriella, señalando que fue fraude electoral producto de la vulneración del algoritmo de conteo de votos.

PUBLICIDAD

El expresidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre el “voto fusil” uno de los argumentos de sus opositores en la contienda electoral. - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre el “voto fusil” uno de los argumentos de sus opositores en la contienda electoral. - crédito @petrogustavo/X

“Aquí las mentiras abelardistas hablan del voto fusil que no existió y cuando los fusiles ilegales son los del narcotráfico. Pero lo que si hubo fue centenares de miles de votos robots, bots y votos de algoritmo”, escribió en su cuenta de X.

Gustavo Petro busca internacionalizar su teoría de un fraude en las elecciones y lanzó advertencia a los gobiernos de México y Brasil

El expresidente Gustavo Petro volvió a denunciar en México un supuesto fraude electoral en Colombia y advirtió que ese esquema, que atribuye al uso de algoritmos, bots e inteligencia artificial, podría extenderse a Brasil y a los comicios intermedios mexicanos de 2027. En efecto, sostuvo en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) que detrás de esas prácticas habría un sistema de “tecnofascismo” con efectos sobre la orientación política de América Latina.

créditos @petrogustavo/X | Raúl Arboleda / AFP | Brendan Smialowski / AFP
Gustavo Petro busca internacionalizar su teoría de un fraude en las elecciones y lanzó advertencia a los gobiernos de México y Brasil - créditos @petrogustavo/X | Raúl Arboleda / AFP | Brendan Smialowski / AFP

En su exposición, Petro aseguró que una red de 2 millones de bots habría intervenido en la conversación pública para favorecer a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales colombianas de 2026. No presentó pruebas públicas de esa afirmación ni detalló qué empresas tecnológicas, actores políticos o estructuras específicas estarían detrás de la presunta operación.

El exjefe de Estado situó esa denuncia en un marco regional. Dijo que el fenómeno podría trasladarse a las elecciones generales de Brasil previstas para el domingo 4 de octubre de 2026 y a las legislativas de México de 2027.

“México está en peligro y Brasil ya viene”, afirmó ante un auditorio compuesto en su mayoría por estudiantes. También sostuvo: “Es el sistema que se quiere expandir y no está bien”, dijo Petro.

Durante su intervención en la Unam, el político colombiano afirmó que esa presunta operación estuvo bajo observación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, según dijo, está bajo la dirección del secretario Marco Rubio.

Petro fue más allá y aseguró que Donald Trump conocía la supuesta intervención digital. “Trump no puede decir que no sabía”, dijo al referirse al presidente de Estados Unidos, y mencionó una frase que le atribuyó sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella.

La denuncia se apoya en su cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones colombianas que llevaron al líder del movimiento político Defensores de la Patria a la Presidencia para el período 2026-2030. Desde entonces, ha respaldado al senador Iván Cepeda como referente opositor frente al nuevo gobierno.

El exmandatario también incluyó a Perú y Chile dentro de ese mapa de expansión. A su juicio, dinámicas similares habrían incidido en el triunfo de Keiko Fujimori en Perú y en la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaVoto fusilFraude electoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las veces que Bendito Menor retó al Gobierno nacional y la sentencia de Abelardo de la Espriella: “Horas contadas”

Naín Pérez Toncel se ufanaba del poder que gozaba en la región Caribe, pero las mismas publicaciones que realizaba a través de redes sociales terminaron por rebosar la paciencia del “Tigre”, que antes de asumir de manera oficial como jefe de Estado señaló como una de sus primeras directrices ir tras el máximo cabecilla de las Acsn, y lo cumplió

Las veces que Bendito Menor retó al Gobierno nacional y la sentencia de Abelardo de la Espriella: “Horas contadas”

Ministro que no asista a debates del presupuesto podría quedarse sin plata, advirtió el Congreso al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Entendemos que no necesitan inversión”

La sesión en las Comisiones Económicas se levantó tras la falta de asistencia de varios funcionarios, y Alfredo Ape Cuello afirmó que la inasistencia se leerá como desinterés en la discusión

Ministro que no asista a debates del presupuesto podría quedarse sin plata, advirtió el Congreso al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Entendemos que no necesitan inversión”

Viña Machado reveló las complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo: “Tenía una trombosis”

Los intensos dolores de cabeza durante un rodaje en Yopal la llevaron a buscar atención médica, donde un equipo de especialistas detectó dos condiciones de alta gravedad

Viña Machado reveló las complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo: “Tenía una trombosis”

Habló la hermanda de ‘Bendito Menor’ y le hizo petición a Abelardo de la Espriella tras la muerte del cabecilla criminal: “Nadie nos dice”

Rosa María Pérez Toncel insistió en que el reconocimiento del cuerpo puede hacerse en La Guajira, donde existen los medios para los trámites forenses

Habló la hermanda de ‘Bendito Menor’ y le hizo petición a Abelardo de la Espriella tras la muerte del cabecilla criminal: “Nadie nos dice”

Abelardo de la Espriella dio detalles de la muerte de ‘Bendito Menor’ en La Guajira: “Hoy ha llegado el fin”

El mandatario compartió un mensaje minutos antes de la medianoche el jueves 3 de septiembre, cuando se llevaba a cabo el operativo en una de las viviendas del barrio Los Robles en Riohacha, y que dio de baja a uno de los criminales más temidos y buscados por las autoridades en el Caribe colombiano. La mañana del viernes dejó en claro que “la paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”

Abelardo de la Espriella dio detalles de la muerte de ‘Bendito Menor’ en La Guajira: “Hoy ha llegado el fin”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Viña Machado reveló las complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo: “Tenía una trombosis”

Viña Machado reveló las complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo: “Tenía una trombosis”

Juan Duque asistió en camiseta a la gala de los Premios Juventud y explicó qué pasó con la plata del traje

Cuánto cuesta una masterclass de cocina para prepararse para ‘MasterChef Celebrity’, según Tavo Bernate: “Un billete largo”

Karola se fue en contra del “Agropecuario”, luego de que este entrara a uno de sus en vivos: “Qué le pasa a este perro…”

Martha Restrepo tuvo una emergencia médica en pleno reto de campo en ‘MasterChef Celebrity’: “Se me empiezan a entumecer las manos”

Deportes

Richard Ríos reveló sus temores por su nueva etapa con el Al-Ittihad de Arabia Saudita: “No sé que encontraré”

Richard Ríos reveló sus temores por su nueva etapa con el Al-Ittihad de Arabia Saudita: “No sé que encontraré”

Fabián Bustos habló tras su salida de Millonarios y se refirió a la contratación de Alberto Gamero: “Fui muy leal”

El colombiano Álvaro Montero, gran figura de Boca en Argentina, recibió consejo del histórico Carlos Navarro Montoya: “Que no invente nada”

Gustavo Puerta fue convocado oficialmente a su primer partido con el Olympiacos de Grecia: este será su rival

Las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez, jugadoras del Real Madrid y el Chelsea, conocieron sus rivales en la Champions League Femenina