Petro se refirió a informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que negó la existencia del “voto fusil” en las elecciones: “Lo que sí hubo fue miles de votos robots”

Petro respalda informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que niega coacción armada en las elecciones presidenciales 2026 - crédito Presidencia

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) concluyó que las elecciones de 2026 en Colombia se desarrollaron sin “voto fusil”, en un clima de normalidad institucional y sin riesgos que comprometieran la realización de los comicios, aunque advirtió que buena parte de la legislación electoral quedó rezagada frente a la tecnología, los cambios demográficos y las nuevas estrategias de campaña.

El informe final, presentado por el jefe de la misión Esteban González Pons, también pidió revisar reglas de representación y participación: más de un cuarto de millón de jóvenes no pudieron votar pese a haber alcanzado la mayoría de edad, y la asignación de curules en la Cámara de Representantes sigue basada en el censo de 1985.

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Misión de la Unión Europea en Colombia desmintió el supuesto ‘voto fusil’ a favor de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito MOE EU

González Pons fue igualmente categórico sobre la incidencia de la violencia y la polarización en la jornada. “En ningún momento hemos visto en riesgo las elecciones en Colombia”, dijo, aunque la observación internacional sí registró presiones asociadas a la polarización y a la presencia de actores armados ilegales.

El organismo sugirió limitar la difusión de anuncios gubernamentales vinculados con la campaña durante los periodos electorales. Esa recomendación se integra a un diagnóstico más amplio: parte de la normativa vigente es anterior a la Constitución Política de 1991 y ya no responde a los desafíos tecnológicos actuales.

Tras los anuncios de la MOE UE, el expresidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre el “voto fusil” uno de los argumentos de sus opositores en la contienda electoral. A la par, aprovechó para cuestionar la victoria de Abelardo de la Espriella, señalando que fue fraude electoral producto de la vulneración del algoritmo de conteo de votos.

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre el “voto fusil” uno de los argumentos de sus opositores en la contienda electoral. - crédito @petrogustavo/X

“Aquí las mentiras abelardistas hablan del voto fusil que no existió y cuando los fusiles ilegales son los del narcotráfico. Pero lo que si hubo fue centenares de miles de votos robots, bots y votos de algoritmo”, escribió en su cuenta de X.

Gustavo Petro busca internacionalizar su teoría de un fraude en las elecciones y lanzó advertencia a los gobiernos de México y Brasil

El expresidente Gustavo Petro volvió a denunciar en México un supuesto fraude electoral en Colombia y advirtió que ese esquema, que atribuye al uso de algoritmos, bots e inteligencia artificial, podría extenderse a Brasil y a los comicios intermedios mexicanos de 2027. En efecto, sostuvo en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) que detrás de esas prácticas habría un sistema de “tecnofascismo” con efectos sobre la orientación política de América Latina.

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Gustavo Petro busca internacionalizar su teoría de un fraude en las elecciones y lanzó advertencia a los gobiernos de México y Brasil - créditos @petrogustavo/X | Raúl Arboleda / AFP | Brendan Smialowski / AFP

En su exposición, Petro aseguró que una red de 2 millones de bots habría intervenido en la conversación pública para favorecer a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales colombianas de 2026. No presentó pruebas públicas de esa afirmación ni detalló qué empresas tecnológicas, actores políticos o estructuras específicas estarían detrás de la presunta operación.

El exjefe de Estado situó esa denuncia en un marco regional. Dijo que el fenómeno podría trasladarse a las elecciones generales de Brasil previstas para el domingo 4 de octubre de 2026 y a las legislativas de México de 2027.

“México está en peligro y Brasil ya viene”, afirmó ante un auditorio compuesto en su mayoría por estudiantes. También sostuvo: “Es el sistema que se quiere expandir y no está bien”, dijo Petro.

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Durante su intervención en la Unam, el político colombiano afirmó que esa presunta operación estuvo bajo observación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, según dijo, está bajo la dirección del secretario Marco Rubio.

Petro fue más allá y aseguró que Donald Trump conocía la supuesta intervención digital. “Trump no puede decir que no sabía”, dijo al referirse al presidente de Estados Unidos, y mencionó una frase que le atribuyó sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella.

La denuncia se apoya en su cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones colombianas que llevaron al líder del movimiento político Defensores de la Patria a la Presidencia para el período 2026-2030. Desde entonces, ha respaldado al senador Iván Cepeda como referente opositor frente al nuevo gobierno.

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El exmandatario también incluyó a Perú y Chile dentro de ese mapa de expansión. A su juicio, dinámicas similares habrían incidido en el triunfo de Keiko Fujimori en Perú y en la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile.