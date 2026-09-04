Ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo reportado como desaparecido en Medellín habría sido hallado sin vida en Córdoba

Carrizo tenía como destino final Cartagena de Indias, donde visitaría a su hija y exesposa - créditos @pablocarrizohryc/IG | Alcaldía de Medellín | red social Facebook

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Las autoridades colombianas confirmaron el viernes 4 de septiembre que el ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo fue hallado sin vida tras un accidente de tránsito en la vía a Montería, Córdoba, entre los municipios de Buenavista y La Apartada.

El consultor gastronómico y empresario era buscado desde agosto, luego de que se perdiera contacto con él en Medellín.

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Según informó Caracol Radio, Carrizo había sido reportado como desaparecido después de salir de un hotel ubicado en El Poblado, en el sur de Medellín.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien residió en nuestro país y mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y acompañamiento a su hija, exesposa, familiares y seres queridos en este difícil momento”, asi lo confirmó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, y que venía acompañando las labores de búsqueda del argentino.

El argentino dijo que viajaría hacia Cartagena, donde residen su exesposa y la hija de ambos, pero no llegó a ese destino.

La alerta por su paradero se había activado ante las autoridades de Medellín mediante la ruta urgente de búsqueda de personas desaparecidas.

“Empecé a averiguar y luego cuando vi que nadie sabía y bajo la preocupación de la hija y de la exesposa empecé a estar en contacto con las autoridades”, había señalado Juan Pablo Zapata uno de sus amigos más cercanos en diálogo con La Nación, antes de confirmarse el hallazgo.

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Carrizo había dejado su alojamiento el 18 de agosto

Pablo Emilio Carrizo se hospedó durante cerca de un mes y medio en un hotel de Medellín, de acuerdo con el reporte.

El 18 de agosto abandonó el establecimiento y afirmó que se trasladaría a Cartagena.

Su desaparición generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas, ya que dejó de comunicarse con su hija, una situación que, según allegados, no era habitual.

El informe también indicó que, durante la semana posterior a su salida del hotel, Carrizo habría permanecido allí junto a una ciudadana extranjera, y de momento no se difundieron mayores detalles sobre ese dato ni sobre el recorrido que realizó antes del accidente en Montería.

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La familia había denunciado su desaparición en Medellín

Carrizo trabajaba como consultor para restaurantes, bares y hoteles. En el momento de su desaparición realizaba una asesoría para un hotel en Medellín.

Durante varios años se desempeñó como representante de marcas de lujo de la compañía Diageo en Colombia. Desde hacía cinco años ejercía de manera independiente y solía viajar entre Bogotá y Medellín por motivos laborales.