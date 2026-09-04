Colombia

Ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo reportado como desaparecido en Medellín habría sido hallado sin vida en Córdoba

Según los reportes preliminares por parte de las autoridades colombianas, el cuerpo del consultor gastronómico se halló en un departamento vecino a la capital de Antioquia: Córdoba

créditos @pablocarrizohryc/IG | Alcaldía de Medellín | red social Facebook
Carrizo tenía como destino final Cartagena de Indias, donde visitaría a su hija y exesposa - créditos @pablocarrizohryc/IG | Alcaldía de Medellín | red social Facebook
Guardar

Las autoridades colombianas confirmaron el viernes 4 de septiembre que el ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo fue hallado sin vida tras un accidente de tránsito en la vía a Montería, Córdoba, entre los municipios de Buenavista y La Apartada.

El consultor gastronómico y empresario era buscado desde agosto, luego de que se perdiera contacto con él en Medellín.

PUBLICIDAD

Según informó Caracol Radio, Carrizo había sido reportado como desaparecido después de salir de un hotel ubicado en El Poblado, en el sur de Medellín.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien residió en nuestro país y mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y acompañamiento a su hija, exesposa, familiares y seres queridos en este difícil momento”, asi lo confirmó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, y que venía acompañando las labores de búsqueda del argentino.

El argentino dijo que viajaría hacia Cartagena, donde residen su exesposa y la hija de ambos, pero no llegó a ese destino.

La alerta por su paradero se había activado ante las autoridades de Medellín mediante la ruta urgente de búsqueda de personas desaparecidas.

“Empecé a averiguar y luego cuando vi que nadie sabía y bajo la preocupación de la hija y de la exesposa empecé a estar en contacto con las autoridades”, había señalado Juan Pablo Zapata uno de sus amigos más cercanos en diálogo con La Nación, antes de confirmarse el hallazgo.

PUBLICIDAD

Carrizo había dejado su alojamiento el 18 de agosto

Pablo Emilio Carrizo se hospedó durante cerca de un mes y medio en un hotel de Medellín, de acuerdo con el reporte.

El 18 de agosto abandonó el establecimiento y afirmó que se trasladaría a Cartagena.

Su desaparición generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas, ya que dejó de comunicarse con su hija, una situación que, según allegados, no era habitual.

El informe también indicó que, durante la semana posterior a su salida del hotel, Carrizo habría permanecido allí junto a una ciudadana extranjera, y de momento no se difundieron mayores detalles sobre ese dato ni sobre el recorrido que realizó antes del accidente en Montería.

La familia había denunciado su desaparición en Medellín

Carrizo trabajaba como consultor para restaurantes, bares y hoteles. En el momento de su desaparición realizaba una asesoría para un hotel en Medellín.

Durante varios años se desempeñó como representante de marcas de lujo de la compañía Diageo en Colombia. Desde hacía cinco años ejercía de manera independiente y solía viajar entre Bogotá y Medellín por motivos laborales.

Temas Relacionados

Pablo Emilio CarrizoCiudadano argentinoHallado muertoAccidente de tránsitoMonteríaDesaparecido en ColombiaMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de septiembre

Tensión en ‘Yo Me Llamo’ por reacción de Amparo Grisales ante imitador de Daddy Yankee: la jurado se levantó de la mesa en plena presentación

Su gesto se produjo en medio de la actuación de un concursante que no logró convencerla con su interpretación del repertorio del cantante puertorriqueño

Tensión en ‘Yo Me Llamo’ por reacción de Amparo Grisales ante imitador de Daddy Yankee: la jurado se levantó de la mesa en plena presentación

Álvaro Uribe llegó a la indagatoria ante la Fiscalía por su presunta implicación en la masacre de El Aro y La Granja: “No he sido un asesino”

El exjefe de Estado ratificó su inocencia de las acusaciones que lo vinculan con grupos paramilitares

Álvaro Uribe llegó a la indagatoria ante la Fiscalía por su presunta implicación en la masacre de El Aro y La Granja: “No he sido un asesino”

Las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez, jugadoras del Real Madrid y el Chelsea, conocieron sus rivales en la Champions League Femenina

Las figuras de la selección Colombia femenina, a la espera de la recuperación de una lesión, ya conocen a sus rivales en la fase de liga del torneo de clubes femenino más importante del planeta

Las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez, jugadoras del Real Madrid y el Chelsea, conocieron sus rivales en la Champions League Femenina

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Tensión en ‘Yo Me Llamo’ por reacción de Amparo Grisales ante imitador de Daddy Yankee: la jurado se levantó de la mesa en plena presentación

Tensión en ‘Yo Me Llamo’ por reacción de Amparo Grisales ante imitador de Daddy Yankee: la jurado se levantó de la mesa en plena presentación

Maluma y Beyoncé unieron sus voces en inesperada colaboración con influencias latinas: así suena ‘Cuerpo (Tumbao)’

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas

Shakira, Karol G, Beéle y Ovy On The Drums se destacaron en la entrega de los Premios Juventud 2026

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

Deportes

Alberto Gamero regresó a Millonarios: así fue el primer ciclo del técnico samario con el cuadro Embajador, le ganó un título a Atlético Nacional

Alberto Gamero regresó a Millonarios: así fue el primer ciclo del técnico samario con el cuadro Embajador, le ganó un título a Atlético Nacional

Alberto Gamero regresó a Millonarios y así fue la presentación: “Volver no siempre es empezar de nuevo”

Franco Fagúndez es el segundo delantero extranjero más influyente del fútbol colombiano: este cambio con Santa Fe lo llevó a ser goleador

Sebastián Montoya no se rinde en la Fórmula 2, pese a los problemas con el equipo: “Esta temporada no se ha cerrado”

Carlos Queiroz, extécnico de Colombia, volverá a dirigir una selección tras el Mundial 2026: “La misión continúa”