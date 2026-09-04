Estos son los cambios en los trámites del nuevo Sisbén que empezaron a regir desde septiembre en Bogotá

Bogotá cambió desde el 1 de septiembre de 2026 la entrega de soportes del Sisbén y priorizó el correo electrónico y los mensajes de texto - crédito Sisbén

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Desde el 1 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Planeación cambió en Bogotá la forma de tramitar el Sisbén: los soportes, certificados y constancias se entregarán de manera prioritaria por correo electrónico o mensaje de texto, una modificación ligada a la digitalización del servicio que busca reducir desplazamientos y uso de papel sin eliminar la atención presencial ni alterar por sí misma la clasificación socioeconómica.

La decisión llega en medio de una alta demanda. Durante el primer semestre de 2026, la ciudad recibió más de 76.000 solicitudes de nuevas encuestas y cerca de 42.000 actualizaciones de información de hogares.

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De acuerdo con la entidad, en ese mismo periodo 212.082 personas acudieron presencialmente a los puntos de atención y se registraron 119.155 trámites relacionados con el Sisbén. También se habían impreso alrededor de 161.946 reportes de solicitud, un volumen que explica el giro hacia la entrega electrónica.

El cambio cubre las solicitudes de encuesta por primera vez, los reportes de cambio de dirección, la inclusión o retiro de integrantes del hogar y otras actualizaciones de datos. En esos casos, la radicación continúa, pero la confirmación y el seguimiento llegarán al correo electrónico o al celular registrado por el solicitante.

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La Secretaría Distrital de Planeación vinculó la digitalización del Sisbén a la reducción de desplazamientos y del uso de papel sin eliminar la atención presencial - crédito DNP

La consulta y expedición del certificado de clasificación también tendrá como canal prioritario la plataforma web. El documento podrá descargarse, guardarse en un celular o computador y enviarse directamente a la entidad que lo requiera, sin depender de una copia impresa.

La modificación no obliga a todos los usuarios a usar medios electrónicos. Quienes no tengan acceso a internet, carezcan de correo electrónico o enfrenten dificultades para consultar soportes digitales podrán pedir comprobantes físicos.

La medida, según la Secretaría Distrital de Planeación, busca evitar que la transición tecnológica excluya a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con limitaciones para usar plataformas electrónicas. La digitalización cambia el canal de entrega de los documentos, pero no suprime la atención en ventanilla.

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Ese punto también responde una duda central de los usuarios: recibir un certificado por correo o solicitarlo en físico no cambia el grupo asignado en el Sisbén. Cualquier modificación de clasificación depende de la información socioeconómica actualizada, de los registros administrativos usados en la evaluación y de los procedimientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Quienes pidan una encuesta por primera vez deberán seguir presentando los documentos requeridos en un punto autorizado. Para esos trámites se exigen los documentos de identidad de los integrantes del hogar, un recibo reciente de servicio público de la vivienda, un número de celular activo y, si se dispone de uno, un correo electrónico válido.

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La consulta y expedición del certificado de clasificación del Sisbén tendrá como canal prioritario la plataforma web para descargarlo y enviarlo a otras entidades - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La ciudad conserva 17 puntos de atención para recibir solicitudes, reportar cambios en la conformación del hogar y orientar sobre inconsistencias. Entre ellos figuran los SuperCade de Suba, Las Américas, Bosa, 20 de Julio, Manitas, Engativá y CAD.

La atención funciona de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p. m.. Los sábados, las sedes habilitadas prestan servicio de 8:00 a. m. a 12:00 p. m..

Antes de desplazarse, los ciudadanos pueden verificar qué servicio está disponible en cada punto, porque no todas las gestiones se resuelven con una encuesta. Algunas inconsistencias requieren contrastar información procedente de registros administrativos de otras entidades.

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La Ventanilla Única o Ventanilla Social también puede ofrecer orientación inicial en reclamaciones relacionadas con esos registros. Esa revisión busca validar los datos con la entidad que los originó y no implica necesariamente programar una nueva visita al hogar.

Bogotá mantiene 17 puntos de atención del Sisbén, incluidos los SuperCade de Suba, Las Américas, Bosa, 20 de Julio, Manitas, Engativá y CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

El cambio distrital ocurre al mismo tiempo que avanza la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), pero ambos procesos no son equivalentes. Bogotá está modificando la forma de tramitar solicitudes y entregar soportes, mientras el RUI transforma de manera progresiva el mecanismo de focalización de programas y subsidios.

El RUI es administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y utiliza la información consolidada en el Registro Social de Hogares. Esa plataforma integra datos del Sisbén y de registros administrativos para estimar los ingresos y las condiciones de personas y hogares.

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Durante la transición, el Sisbén seguirá funcionando y continuará aportando información. Sus encuestas seguirán siendo necesarias cuando los registros administrativos no permitan establecer con suficiente precisión las condiciones socioeconómicas de una familia o cuando ciertos cambios deban documentarse con los procedimientos definidos por las autoridades.

El DNP amplió hasta el 31 de octubre de 2026 el periodo para que las entidades responsables de programas sociales adapten sus procesos al RUI. Ese plazo no obliga a los ciudadanos a hacer un traslado ni implica una inscripción individual automática.

Tampoco significa que el registro o la clasificación otorguen por sí mismos un subsidio. Cada programa conserva sus propios requisitos de ingreso y permanencia, sus criterios de focalización, su disponibilidad presupuestal y su calendario.

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Para los usuarios, el cambio inmediato consiste en que los soportes del trámite se entregarán prioritariamente por medios electrónicos, con la alternativa presencial todavía disponible. La recomendación oficial es mantener actualizados el número de celular y el correo electrónico, revisar los datos del hogar y usar únicamente canales oficiales y gratuitos.