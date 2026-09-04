Alias ‘Bendito Menor’ habría muerto en operativo contra las ACSN en La Guajira

- crédito Colprensa/Policía Nacional

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Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, habría muerto durante un operativo de la Policía Nacional en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira. En la misma acción también habrían fallecido su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, y dos de sus escoltas, según la información conocida de manera preliminar.

De acuerdo con lo publicado por Blu Radio, Pérez Toncel, de unos 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, estructura antes conocida como ‘Los Pachenca’. También era identificado como jefe del frente Javier Cáceres, con influencia en zonas del norte del país.

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Su área de operación comprendía sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas urbanas y rurales de Magdalena, Cesar y La Guajira, con presencia reportada en municipios como Maicao. Las autoridades lo habían incluido entre sus objetivos de alto valor y ofrecían una recompensa de $500 millones por información que permitiera su captura o neutralización.

Un operativo policial nocturno con vehículos de la Policía Nacional y agentes uniformados en una calle. Se observa un grupo de oficiales, algunos armados. Un hombre vestido con camisa blanca y pantalón oscuro es escoltado por agentes de la policía. La operación culmina con la detención de Naín Andrés Pérez Toncel, también conocido como alias Naín. La escena transcurre en un entorno urbano.

Operativo con apoyo de inteligencia

Desde finales de agosto se había desplegado una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para ubicar a alias ‘Bendito Menor’. En esa ofensiva participaron unidades de la Dijín, con apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos, según el reporte conocido.

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El operativo se produjo mientras avanzaba el cerco contra las ACSN en el norte del país. En la zona de Riohacha se encontraban comandos especiales y unidades de la Dijín, en medio de la expectativa por los resultados de la operación.

También se esperaba que el presidente Abelardo de la Espriella llegara a La Guajira hacia las 5:00 de la madrugada para conocer de primera mano el balance de las acciones adelantadas contra esa organización criminal.

El mandatario había anticipado en sus redes sociales que este viernes habría “grandes noticias”, en medio de los operativos contra estructuras criminales. Según el balance citado, esas acciones dejan más de 30 combatientes abatidos durante las últimas semanas.

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Señalamientos contra alias ‘Naín’

A alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’ se le atribuían actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, microtráfico, lavado de activos, blanqueo de tierras y otras economías ilegales. Las autoridades lo consideraban una ficha clave dentro de la expansión de las ACSN en el Caribe colombiano.

También había sido señalado por su presunta responsabilidad en hechos violentos ocurridos en La Guajira, entre ellos una masacre en Maicao que dejó cinco personas muertas y dos heridas. Sin embargo, las ACSN negaron esa responsabilidad, por lo que ese señalamiento seguía sujeto a verificación de las autoridades.

Este sujeto estaría detrás del crimen contra cinco personas en el municipio guajiro, ocurrido en la noche del 9 de enero - crédito Captura de Pantalla Facebook

El cabecilla había adquirido notoriedad por sus publicaciones en redes sociales, donde exhibía armas, dinero, motocicletas y presencia territorial. Desde esas plataformas también lanzó amenazas contra figuras políticas, entre ellas el expresidente Gustavo Petro, y retos directos al presidente De la Espriella.

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En los últimos días ya habían circulado versiones sobre su posible muerte. Las ACSN negaron haber ordenado o ejecutado ese hecho, lo que aumentó la incertidumbre sobre su paradero antes del operativo reportado en Riohacha.

Ahora, las autoridades deberán establecer oficialmente la identidad de los fallecidos y las circunstancias exactas en las que se produjo la operación. Aunque la información preliminar apunta a que alias ‘Bendito Menor’ habría sido abatido, la confirmación plena dependerá de los procedimientos técnicos y judiciales correspondientes.

El caso representa uno de los golpes más relevantes contra las ACSN en el norte del país, por el perfil del señalado cabecilla y por la recompensa que pesaba sobre él. Mientras se conoce el informe oficial, el operativo en La Guajira queda bajo seguimiento por su posible impacto en la estructura criminal que opera en la Sierra Nevada, Magdalena, Cesar y La Guajira.

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