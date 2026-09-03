Abelardo de la Espriella se reunió con la Corte Suprema y defendió la independencia judicial: “Las decisiones de los jueces serán respetadas”

Ante la Corte Suprema, Abelardo de la Espriella prometió respetar las decisiones de los jueces - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a la Corte Suprema de Justicia puso en la agenda institucional asuntos vinculados con la congestión judicial, el acceso a la justicia y la independencia de los jueces. El jefe de Estado llegó este 3 de septiembre de 2026, hacia las 9:00 a. m., para reunirse con los magistrados de la Sala Plena.

La Corte Suprema de Justicia informó a través de su cuenta oficial en X que recibió al jefe de Estado en visita oficial. Según la publicación, el encuentro incluyó una revisión de temas relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia y con iniciativas normativas que están pendientes de discusión.

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La Sala Plena abordó la congestión judicial y el acceso a la justicia

Uno de los asuntos tratados fue la congestión judicial, una situación que afecta los tiempos de respuesta de los despachos y el trámite de procesos en distintas instancias. Durante la reunión, las partes analizaron alternativas orientadas a mejorar las condiciones de acceso de los ciudadanos al sistema judicial.

La Corte señaló que los magistrados y el mandatario conversaron sobre “la búsqueda de fórmulas para mejorar el acceso a la justicia”.

Abelardo de la Espriella llevó a la Corte Suprema la discusión sobre congestión judicial y justicia agraria - crédito @CorteSupremaJ/X

También se discutió la ley para poner en marcha la Jurisdicción Agraria, una de las materias mencionadas por el alto tribunal en su reporte.

Tras lo anterior, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afirmó en un video publicado en su cuenta en X que su administración respetará las decisiones de los jueces y protegerá la autonomía de la rama judicial.

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El mandatario definió al alto tribunal como una institución “fuerte e independiente” y sostuvo que su funcionamiento representa una garantía para la estabilidad jurídica del país. En su mensaje, planteó que la separación de poderes debe regir la relación entre el Gobierno y los magistrados.

De la Espriella señaló que entiende la independencia judicial como un límite al ejercicio de la autoridad política. A su juicio, esa autonomía permite preservar las libertades y los derechos de la ciudadanía frente a eventuales decisiones de los gobiernos.

El jefe de Estado aseguró que acatará las determinaciones de los despachos judiciales, sin distinción de jerarquías. “Las decisiones de los jueces serán respetadas”, dijo al referirse tanto a los funcionarios de menor rango como a los magistrados de las altas cortes.

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El mandatario Abelardo de la Espriella descartó interferencias del Ejecutivo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También manifestó que el Ejecutivo no asumirá atribuciones que correspondan a los órganos de la justicia. Según expresó, las competencias de jueces y magistrados están delimitadas por la Constitución y la ley, por lo que deben mantenerse fuera de la intervención del Gobierno.

“La autonomía de esta rama será protegida”, afirmó De la Espriella en el mensaje dirigido a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El presidente agregó que su concepción institucional parte de la necesidad de que cada poder público actúe dentro de sus funciones.

En la publicación, el mandatario destacó el rol de la Corte en la preservación del orden jurídico. Para De la Espriella, una justicia con independencia frente al poder político constituye un elemento de respaldo para los ciudadanos.

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Esto dijo el magistrado Iván Mauricio Lenis tras reunión con Abelardo de la Espriella: “Nos expresó su total respaldo”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, informó que el alto tribunal y el presidente de la República Abelardo de la Espriella acordaron una agenda para enfrentar la congestión judicial y fortalecer los recursos de la rama judicial.

Reunión con Abelardo de la Espriella y la Corte Suprema - crédito @CorteSupremaJ/X

Tras una reunión entre ambas partes, Lenis señaló que existe disposición para mantener un diálogo institucional que permita a cada poder cumplir sus funciones. “La justicia está dispuesta a construir una relación armónica con el Estado”, afirmó ante periodistas.

El magistrado indicó que uno de los asuntos prioritarios será la alta litigiosidad, que ha incrementado la carga de los despachos y dificulta el acceso de los ciudadanos al sistema.

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La conversación incluyó dos iniciativas legislativas: la reglamentación y puesta en marcha de la jurisdicción agraria, además de una eventual modificación al procedimiento penal. Según Lenis, ambos proyectos cuentan con interés compartido entre el Ejecutivo y la Corte.

También abordaron la financiación del poder judicial. El presidente expresó respaldo a la autonomía e independencia de los jueces y asumió el compromiso de impulsar un mayor presupuesto para la rama. El concurso notarial tendrá una convocatoria próxima, dijo Lenis.

“El presidente también nos expresó su total respaldo porque la autonomía e independencia judicial y el ejercicio de la labor judicial requiere presupuesto y el presidente se ha comprometido con nosotros para fortalecer el presupuesto de la rama”, señaló Lenis.

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