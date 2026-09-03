No hubo “voto fusil” en las elecciones de 2026 en Colombia, aseguró la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea

El informe final de la MOE UE sobre Colombia incluyó 15 recomendaciones para actualizar una legislación electoral que no responde a los cambios tecnológicos ni a la distribución actual de la población - crédito MOE

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El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre los comicios presidenciales y al Congreso en Colombia fue presentado por Esteban González Pons, jefe de la misión.

En su diagnóstico, el organismo internacional destacó que las votaciones de 2026 se realizaron en un clima de normalidad institucional, a pesar de las dificultades propias del contexto social y político.

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La evaluación de la MOE UE sostiene que Colombia celebró unas elecciones pacíficas, transparentes y bien gestionadas. González Pons puntualizó que “la democracia es parte del ADN de Colombia”, reafirmando la legitimidad del proceso, aun frente a la polarización y la presencia de grupos armados.

Las autoridades electorales internacionales constataron que, aunque hubo presiones por la polarización y la existencia de actores armados ilegales, no identificaron riesgos que comprometieran la realización de las elecciones. El propio González Pons fue enfático: “En ningún momento hemos visto en riesgo las elecciones en Colombia”.

La Unión Europea afirmó que las instituciones democráticas de Colombia resistieron la desinformación, la polarización y la presencia de grupos armados ilegales durante las elecciones de 2026 - crédito @moeuecolombia26/X

Recomendaciones para el sistema electoral y el papel de las redes sociales

Uno de los ejes del informe se centró en el impacto de las redes sociales como escenario principal de la campaña. La MOE UE recomendó que se legisle para regular estos espacios digitales y se exija a las plataformas revelar quién contrata publicidad política y los montos invertidos. El objetivo es que autoridades, partidos y ciudadanía puedan fiscalizar esos gastos y conocer la procedencia de los recursos.

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De forma complementaria, la Misión sugirió mantener el rol de los medios tradicionales y garantizar que los partidos y candidaturas dispongan de una cobertura plural. También propusieron limitar la difusión de anuncios gubernamentales relacionados con la campaña durante los periodos electorales.

La revisión del organismo europeo destaca la necesidad de actualizar la legislación electoral colombiana. El informe advierte que parte de la normativa vigente es anterior a la Constitución de 1991 y no responde a los retos tecnológicos actuales.

Durante el proceso de observación, la Misión desplegó cerca de 150 observadores y 36 miembros del Parlamento Europeo. Este fue el mayor despliegue realizado hasta la fecha por la organización en Colombia.

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El informe pidió reforzar los controles al dinero electoral, exigir reportes previos en Cuentas Claras y coordinar a las autoridades para prevenir recursos ilícitos en las campañas - crédito @moeuecolombia26/X

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea propuso elevar la cuota de participación de las mujeres en las listas al Congreso. Se sugiere pasar del 30% actual a la paridad, e instaurar la alternancia de género, como lo estipula la Constitución. Según González Pons, “se trata de que el acceso igualitario de las mujeres a los cargos electos no sea solo formalmente reconocido sino que efectivamente garantizado”.

En relación con la participación de los jóvenes, la MOE UE recomendó modificar la legislación para que los ciudadanos que estén próximos a cumplir los 18 años sean incluidos en el censo electoral. El informe señaló que más de un cuarto de millón de jóvenes no pudieron votar en las elecciones recientes pese a tener la mayoría de edad.

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Transparencia y reformas administrativas

En materia de transparencia financiera, la MOE UE pidió reforzar el control sobre los recursos de las campañas. Entre las medidas sugeridas, propusieron que los informes económicos sean obligatorios antes de la jornada electoral y que se mejore la coordinación entre los organismos responsables para prevenir el ingreso de fondos ilícitos.

Además, la Misión señaló que la asignación de curules en la Cámara de Representantes debe actualizarse de acuerdo con los datos actuales de población. “El actual reparto se sigue basando en el censo de 1985, pero la población de Colombia y su distribución territorial ha cambiado mucho. La representación política debería reflejar la Colombia de hoy y no la de hace 40 años”, enfatizó González.

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En cuanto a la revocatoria de candidaturas, pidieron establecer plazos claros para que los candidatos rechazados puedan ser reemplazados oportunamente y no se afecte la competencia electoral.