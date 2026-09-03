Procuraduría abrirá 145 cargos en varias regiones: el salario base supera los $10 millones, conozca los requisitos y cómo participar

La Procuraduría General de la Nación abrirá del 7 al 18 de septiembre de 2026 las inscripciones para el Concurso Abierto de Méritos 02 de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La Procuraduría General de la Nación abrirá del 7 al 18 de septiembre de 2026 las inscripciones para su Concurso Abierto de Méritos, convocatoria No. 02 de 2026, con cargos de carrera en Bogotá y distintas regiones del país.

La postulación se realizará únicamente por la sede electrónica Mérito Construyendo Excelencia, desde las 8:00 a. m. del primer día hasta las 4:00 p. m. de la fecha de cierre.

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El proceso incluye, entre otros, 140 cargos de asesor para dependencias disciplinarias de juzgamiento y cinco vacantes de asesor en el Despacho del Procurador General, dentro del proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional. La asignación básica informada para estos empleos es de $10.403.514, correspondiente a la vigencia 2025.

La convocatoria busca proveer empleos de carrera mediante pruebas que evaluarán competencias laborales, conocimientos, aptitudes, habilidades y experiencia de los aspirantes. Para participar, los interesados deberán cumplir los requisitos académicos y profesionales de cada cargo, inscribirse en la plataforma habilitada y acreditar los documentos exigidos por la Resolución 076 de 2026.

La inscripción al concurso de la Procuraduría se hará solo en la sede electrónica Mérito Construyendo Excelencia, entre las 8:00 a. m. del primer día y las 4:00 p. m. del cierre - crédito Procuraduria General de la Nación

Fechas, horarios y canales de inscripción

El trámite se efectuará a través de la plataforma Mérito Construyendo Excelencia, en el portal www.meritoconstruyendoexcelencia.com.co. La Procuraduría indicó que las comunicaciones, novedades y notificaciones relacionadas con el concurso serán difundidas por ese sitio y por la página oficial de la entidad, www.procuraduria.gov.co.

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El aviso de la convocatoria también fue publicado en las sedes de las Procuradurías Regionales y Provinciales. Los aspirantes deberán consultar los canales institucionales durante todas las etapas del proceso para conocer decisiones, cronogramas y requerimientos.

La convocatoria está regulada por la Resolución 076 de 2026 y por la Resolución 212 de 2026. Los documentos presentados para acreditar estudios y experiencia deberán cumplir las condiciones definidas en el artículo 9 de la resolución que convoca el concurso.

Vacantes de asesor en juzgamiento disciplinario

Uno de los empleos ofertados corresponde al cargo de asesor, código y grado 1AS-19, del nivel jerárquico asesor. La convocatoria contempla 140 cargos en una planta global, principalmente en Procuradurías Delegadas, Regionales, Distritales y Provinciales con funciones disciplinarias de juzgamiento.

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Los cargos de asesor en juzgamiento disciplinario exigen título en Derecho, posgrado afín y un año de experiencia profesional o docente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mayor concentración de estos puestos se encuentra en Bogotá, donde habrá vacantes en las Procuradurías Delegadas Disciplinarias de Juzgamiento 1, 2, 3 y 4, además de Procuradurías Distritales de Juzgamiento. Los cargos también podrán ubicarse donde lo requiera la planta global de la entidad.

La convocatoria incluye vacantes en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Popayán, Villavicencio, Valledupar, Tunja, Sincelejo, Montería, Pasto, Neiva, Ibagué, Buenaventura, Ocaña, Puerto Asís e Istmina, entre otras.

También hay puestos en Procuradurías Regionales de Juzgamiento de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Valle y Vaupés.

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Los asesores de juzgamiento tendrán como propósito apoyar las actuaciones disciplinarias para que se desarrollen de acuerdo con las directrices, metodologías y normas vigentes. Entre sus funciones figuran proyectar decisiones, practicar y recaudar pruebas, tramitar recursos, atender solicitudes y registrar actuaciones en los sistemas de información de la entidad.

La asignación básica de los empleos ofertados en el concurso de méritos de la Procuraduría es de $10.403.514, según la vigencia 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Requisitos para los cargos disciplinarios

Para aspirar a las vacantes de asesor en el proceso disciplinario, se requiere:

Título universitario en Derecho.

Título de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Tarjeta profesional, cuando la ley la exija.

Mínimo un año de experiencia profesional o docente.

Las equivalencias entre estudios y experiencia se aplicarán según el artículo 20 del Decreto Ley 263 de 2000.

Conocimientos específicos requeridos:

Derecho constitucional.

Derecho disciplinario.

Derecho administrativo.

Derecho probatorio.

Derecho penal.

Derecho procesal.

Derechos humanos.

Derecho Internacional Humanitario.

Estatuto Anticorrupción.

Contratación estatal.

Vigilancia administrativa.

Economía.

Hacienda pública.

Ordenamiento territorial.

Competencias y conocimientos adicionales:

Manejo de herramientas ofimáticas.

Atención al usuario.

Elaboración de documentos.

Gestión documental.

Sistemas de gestión.

Gestión pública.

Conocimiento de la estructura y las funciones de la Procuraduría General de la Nación.

Las vacantes de asesor en juzgamiento de la Procuraduría estarán en Bogotá y en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Pereira - crédito redes sociales

Cinco cargos en el Despacho del Procurador General

La convocatoria también ofrece cinco cargos de asesor, código y grado 1AS-19, en el Despacho del Procurador General, dentro del proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional. Las vacantes se ubicarán inicialmente en Bogotá o donde se requiera dentro de la planta global.

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Para estos puestos se exige título universitario en Derecho o Ciencias Políticas, además de posgrado relacionado con las funciones del cargo. Los candidatos deberán tener un año de experiencia profesional o docente y presentar tarjeta profesional cuando sea necesaria.

Las personas seleccionadas apoyarán la elaboración de proyectos de ley, decretos, resoluciones, informes y estudios especiales. También podrán realizar seguimiento a proyectos legislativos, apoyar asuntos constitucionales y disciplinarios, participar en actividades de control interno, planeación, prevención, control de gestión y cooperación internacional.

Las pruebas del concurso evaluarán si los perfiles de los aspirantes corresponden con la naturaleza de los cargos y con el Manual Específico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales de la Procuraduría General de la Nación.

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