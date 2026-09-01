Colombia

Paloma Valencia reaccionó al video de Isabel Zuleta en el que dijo que Gustavo Petro seguía siendo el presidente: “Tiene la obligación de...”

La excandidata presidencial y dirigente del Centro Democrático negó que hubiera existido fraude electoral, sostuvo que Abelardo de la Espriella, el nuevo mandatario, asumió con el reconocimiento de las instituciones y le reclamó a la congresista que cumpla con su deber constitucional de reconocerlo

Las senadoras tuvieron un cruce de palabras en las redes sociales. Fotos: Colprensa
Las senadoras tuvieron un cruce de palabras en las redes sociales. Fotos: Colprensa
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La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia le salió al cruce a la congresista Isabel Zuleta después de que la mujer, que hace parte de la bancada del Pacto Histórico, insistió en que Gustavo Petro “sigue siendo el presidente” de Colombia; todo esto en una visita en la que expresó su rechazo a que lo llamaran expresidente, pese a que entregó su mandato el 7 de agosto, tras salir de la Casa de Nariño.

Valencia, dirigente del Centro Democrático y cercana al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, respondió con tres reproches directos hacia la posición de la parlamentaria:negó cualquier fraude electoral, recordó que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia con aval institucional para ocupar el cargo, como se pudo ver en la ceremonia efectuada en Cali (Valle del Cauca), y le exigió a Zuleta reconocer al mandatario.

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Paloma Valencia y sus dardos a Isabel Zuleta
A través de su perfil de X, la senadora Paloma Valencia lanzó dardos a la congresista Isabel Zuleta, que insistió en que el expresidente Gustavo Petro sigue siendo el mandatario de los colombianos - crédito @petrogustavo/X

La controversia se encendió por un video grabado en Magdalena, en el que Zuleta aparece rodeada de ciudadanos en una construcción de madera y corrige a quienes se refieren a Petro como expresidente. En ese mismo registro fílmico, la senadora fue más allá y habló de “dos presidentes”: uno para “la clase popular” y otro para “los ricos”; al parecer refiriéndose al actual jefe de Estado, elegido para el periodo 2026-2030.

“No hay ninguna evidencia de un fraude electoral. Los únicos votos de origen ilícito son los que presionaron los violentos con sus fusiles y que acompañaron a su candidato”, expresó Valencia en respuesta a Zuleta, con la que ha protagonizado intensos debates en el órgano legislativo. En su pronunciamiento, la excongresista insistió en la necesidad de respetar la institucionalidad y reconocer al presidente.

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La exsenadora también cuestionó la negativa a reconocer al nuevo jefe de Estado. “Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia con el beneplácito de todas las instituciones. Usted juró defender la Constitución y la ley, y por lo tanto tiene la obligación de reconocer al primer mandatario”, dijo Valencia, que perdió en primera vuelta ante el llamado ‘Tigre’, que pasó a la definición con Iván Cepeda.

La congresista aseguró que no permitirá que llamen expresidente al líder del Pacto Histórico - crédito @Lenguaensalsada/X

¿Qué dijo Isabel Zuleta sobre Gustavo Petro?

En el video que desató la polémica, Zuleta formuló su postura sin matices, en un video que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito”, afirmó ante las personas presentes, y habló del legado político del exmandatario. “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente”, destacó la congresista del Pacto Histórico en su mensaje.

En ese sentido, explicó los motivos de su controversial posición. “¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”, se la escuchó decir ante la comunidad.

Zuleta también reiteró la denuncia de un supuesto fraude, aunque no fue capaz de comprobar cómo en las elecciones se registró alguna maniobra de ese tipo frente al triunfo de De la Espriella ante Cepeda.

Isabel Zuleta ya había pedido al Congreso de la República no posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente electo hasta que no examinen las pruebas que mostró Gustavo Petro por fraude electoral - crédito Mariano Vimos/Colprensa - Infobae Colombia - Iván Valencia/AP
Isabel Zuleta ya había pedido al Congreso de la República no posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente electo hasta que no examinen las pruebas que mostró Gustavo Petro por fraude electoral - crédito Mariano Vimos/Colprensa - Infobae Colombia - Iván Valencia/AP

“Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, reiteró. En su intervención, una de las frases que más repercusión tuvo fue la que trazó una división entre sectores sociales y autoridad política. “Aquí empieza el debate: la clase popular tiene un presidente (Petro). Que los ricos se queden con su presidente (Abelardo), que nosotros tenemos el nuestro”, aseveró la congresista.

En respuesta, Valencia lanzó una frase con la que intentó zanjar la discusión: la manera en que el petrismo se refiere a los exjefes de Estado.

Los que se inventaron tratar a los presidentes como expresidentes fueron ustedes, tratando de dañar a Uribe. Acostúmbrese a decirle expresidente a Petro”, remarcó la exsenadora, que en días pasados fue tema de conversación al indicar que el Centro Democrático no era un partido de derecha.

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