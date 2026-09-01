Videos | Encapuchados armados irrumpen en fincas y comercios en Zona Bananera para robar y extorsionar; ordenaron despliegue militar

La Gobernación del Magdalena convocó un Consejo de Seguridad después de denuncias sobre amenazas contra el sector bananero y un asalto cometido en Guacamayal - crédito @PdhalSN / X

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Hombres armados con fusiles entraron a fincas y establecimientos comerciales de Zona Bananera, en Magdalena, para cometer robos y presuntamente exigir pagos extorsivos a productores y trabajadores. Ante las denuncias, la Segunda Brigada desplegó cerca de 250 soldados y las autoridades instalaron un Consejo de Seguridad para definir medidas de respuesta.

Videos registrados por habitantes y cámaras de seguridad comenzaron a circular a través de redes sociales. En las imágenes aparecen sujetos encapuchados, con ropa oscura, chalecos y armas largas, que ingresan a predios rurales y comercios del municipio.

Uno de los registros muestra a varios hombres armados dentro de un establecimiento, donde se habrían apoderado de dinero. Otro video correspondería a una finca bananera, donde los responsables habrían llegado para intimidar a trabajadores y exigir el pago de extorsiones.

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Los hechos generaron temor entre habitantes de Guacamayal, Portón de Morán, Río Frío y Orihueca. En varios sectores disminuyó la circulación durante varias horas y numerosas familias optaron por permanecer en sus viviendas ante la incertidumbre sobre la presencia de los hombres armados.

Grabaciones difundidas durante el fin de semana revelaron entradas a predios agrícolas y negocios, un escenario que llevó a reforzar los operativos de Ejército, Policía y Gaula - crédito @PdhalSN / X

“Lo que asusta es verlos con fusiles, caminando y entrando como si tuvieran el control. La gente se guarda porque nadie sabe qué puede pasar ni quién puede quedar en medio”, dijo un habitante de la zona a El Tiempo, bajo reserva de su identidad.

El gremio bananero denunció presiones contra productores y trabajadores

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) alertó sobre las incursiones en predios rurales y afirmó que los hechos afectan el desarrollo de las actividades agrícolas en el municipio.

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El presidente del gremio, José Zúñiga Cotes, advirtió sobre la situación en Portón de Morán, Río Frío y Orihueca. Según expresó, hombres armados habrían irrumpido en fincas para detener labores y ejercer presiones extorsivas.

“¡Delicada situación de seguridad se viene presentando en Zona Bananera!”, manifestó Zúñiga Cotes al pedir al Ministerio de Defensa y al Gobierno nacional una respuesta inmediata para proteger a trabajadores, comunidades y productores.

Las incursiones quedaron registradas en videos de habitantes y cámaras de seguridad, donde se observan encapuchados con armas largas en predios rurales y negocios del Magdalena, según las denuncias difundidas en redes sociales - crédito @PdhalSN / X

Asbama recopiló videos, testimonios y denuncias para establecer la secuencia de los hechos y consolidar información sobre las presiones denunciadas por el sector bananero. La organización prevé emitir un pronunciamiento más detallado una vez reúna los elementos disponibles.

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La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada también alertó sobre un escenario de inseguridad que, según indicó, incluye asesinatos de administradores de fincas, incursiones armadas y robos a supermercados.

En una publicación difundida junto a uno de los videos, la plataforma señaló que una de las acciones podría estar relacionada con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn). Esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades, que deberán determinar quiénes participaron en las incursiones y si los hechos responden a una misma estructura criminal.

El Ejército desplegó 250 soldados en el municipio

La respuesta institucional incluyó el envío de aproximadamente 250 soldados, entre ellos integrantes de Fuerzas Especiales, el Gaula Militar y el Batallón de Alta Montaña, según confirmó la secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas.

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El Ejército desplegó cerca de 250 soldados en Zona Bananera, con Fuerzas Especiales, Gaula Militar y el Batallón de Alta Montaña, para reforzar la seguridad- crédito Ejército Nacional

Las autoridades realizaron una primera intervención en Guacamayal, con presencia de funcionarios de la Gobernación del Magdalena, Ejército, Policía Nacional y unidades especializadas contra la extorsión y el secuestro.

“Estamos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la seguridad en este municipio”, señalaron las autoridades durante el recorrido por el territorio, según un comunicado.

La Zona Bananera reúne extensas áreas rurales, fincas y corregimientos conectados por vías que atraviesan una de las principales zonas agrícolas del Magdalena. La dispersión de los predios plantea dificultades para mantener una vigilancia permanente y proteger al mismo tiempo a trabajadores, productores, comerciantes y comunidades rurales.

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El despliegue busca recuperar el control en sectores donde se reportaron las intimidaciones. Entre los hechos que analizan las autoridades también figura el robo a un supermercado Ara en Guacamayal, cometido por varios hombres armados. La Policía del Magdalena confirmó el hurto y avanza en la identificación de los responsables.

Consejo de Seguridad evalúa nuevas medidas tras los hechos delictivos

La Gobernación del Magdalena instaló un Consejo de Seguridad para evaluar el orden público en Zona Bananera y definir nuevas medidas frente a los grupos armados ilegales - crédito Gobernación del Magdalena

La Gobernación del Magdalena convocó el lunes 31 de agosto un Consejo de Seguridad en Zona Bananera con participación de la Alcaldía municipal, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y otros organismos responsables de la seguridad.

La reunión, encabezada por la Secretaría del Interior, busca revisar las condiciones de orden público, definir acciones de corto plazo y reforzar la presencia institucional en los corregimientos y áreas rurales del municipio.

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La gobernadora Margarita Guerra rechazó las incursiones y solicitó al Gobierno nacional fortalecer la presencia de la fuerza pública en el departamento. La mandataria pidió articular una respuesta frente a los grupos armados ilegales que operan en la región.

Mientras continúan las investigaciones, habitantes y trabajadores de las fincas esperan que el refuerzo no tenga un carácter temporal. “Aquí trabajamos todos los días y las fincas no se pueden trasladar para otro lado. Necesitamos poder salir a trabajar sin pensar que en cualquier momento van a aparecer hombres armados”, manifestó otro residente consultado por el medio citado.