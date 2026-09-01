Colombia

“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo”: Abelardo de la Espriella respondió al llamado de una paciente con cáncer

La mujer de 29 años con cáncer de mama triple negativo denunció públicamente retrasos para acceder a su tratamiento. Tras su llamado de auxilio, el presidente confirmó la intervención del Gobierno

Valeria Pérez Jaramillo, desde la Clínica Imbanaco de Cali, agradece a todas las personas e instituciones que hicieron posible el inicio de su tratamiento - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el lunes 31 de agosto de 2026 la intervención directa del Gobierno nacional para garantizar la atención médica inmediata de Valeria Pérez Jaramillo, una paciente con cáncer que requería tratamientos especializados en el departamento del Valle del Cauca.

El pronunciamiento del mandatario se produjo en respuesta a un llamado público divulgado por la paciente a través de redes sociales, en el cual expuso los retrasos y obstáculos administrativos que enfrentaba para acceder a los procedimientos oportunos para el manejo de su diagnóstico de salud.

Tras la solicitud de auxilio difundida en la plataforma digital, la Presidencia de la República coordinó las gestiones administrativas con el Ministerio de Salud para facilitar el traslado y recepción de la paciente en una institución asistencial de alta complejidad ubicada en la ciudad de Cali.

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“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo en su valiente lucha contra el cáncer y actuamos de inmediato”, escribió el presidente De la Espriella en una publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X.

- crédito Isaac Bechara/Presidencia - @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente aseguró que la atención de Valeria Pérez fue priorizada por las autoridades sanitarias - crédito Isaac Bechara/Presidencia - @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado indicó que las acciones institucionales contaron con la participación de la cartera de Salud y de la red de prestadores para dar trámite prioritario al expediente médico de la joven, cuyo caso generó reacciones de respaldo entre usuarios del sistema sanitario.

“Gracias a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y al equipo especializado de la Clínica Imbanaco en Cali, su caso ya está siendo atendido con la prioridad que merece”, agregó el presidente en su declaración oficial.

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El mandatario concluyó su mensaje al señalar el compromiso estatal frente a las demandas de los ciudadanos afectados por fallas en la prestación de servicios en el territorio colombiano.

“Valeria no está sola. Este Gobierno estará a su lado y al de su familia en esta batalla. Proteger la vida de los colombianos es una prioridad absoluta del Tigre”, aseveró de la Espriella en la misma plataforma.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la intervención del Gobierno nacional en el caso de Valeria Pérez Jaramillo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la intervención del Gobierno nacional en el caso de Valeria Pérez Jaramillo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por su parte, Valeria Pérez Jaramillo publicó un video explicativo en el que confirmó su ingreso a las instalaciones de la Clínica Imbanaco de la capital vallecaucana y el inicio de los exámenes diagnósticos requeridos para su tratamiento.

“Hola, mi nombre es Valeria Pérez Jaramillo, como muchos me conocen. Anteriormente, hice un video solicitando ayuda para mi tratamiento. Hasta hoy le doy gracias primeramente a Dios, al señor presidente Abelardo De la Espriella, a su señora esposa, a la ministra de Salud, a la doctora Francia Nieto, de la SOS y a la veedora de Salud, Emma Vélez, de Cartago, Valle”, expresó la paciente de 29 años en el video.

La mujer señaló que en el centro médico recibió acompañamiento del personal clínico para dar apertura al esquema asistencial que tenía pendiente desde semanas atrás.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Valeria Pérez Jaramillo tiene 29 años y aseguró que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo hace cuatro años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Les cuento que en estos momentos me encuentro en la clínica Imbanaco de Cali. Acá me están realizando todos los exámenes pertinentes, me van a realizar mis procedimientos y mi debido tratamiento. Gracias a Dios, también agradecer a la clínica Imbanaco, que con todo su personal ha sido una estadía muy amena”, afirmó la joven durante su mensaje.

En la misma declaración, ella envió un mensaje dirigido a los usuarios que enfrentan dilaciones o trámites prolongados en el sistema de salud colombiano para acceder a procedimientos de alta complejidad.

El llamado que hizo Valeria Pérez al sistema de salud

Valeria Pérez Jaramillo dio a conocer su condición de salud mediante un video grabado para solicitar intervención urgente, en el que confirmó que es “una paciente oncológica” diagnosticada desde hace cuatro años con “cáncer de mama triple negativo, con metástasis pulmonar, ganglionar y pectoral”.

La joven denunció que el estancamiento de sus trámites administrativos ponía en riesgo directo su vida, al asegurar que “la SOS no ha autorizado” ni le ha “aplicado el tratamiento hace más de tres meses”, situación que permitía que la patología avanzara de manera acelerada mientras la entidad no le entregaba “ninguna información”.

Valeria Pérez, paciente de 29 años con cáncer de mama metastásico, hace un llamado desesperado - crédito @danniaocam/Instagram

En su testimonio, Pérez Jaramillo expuso la motivación personal que la llevaba a exigir la entrega de los insumos médicos, señalando que tiene “una hija de cuatro años” a la que desea “ver crecer”, meta que definió como “el mayor sueño” y el deseo de cualquier madre al “acompañar a sus hijos en todas las etapas de la vida”.

Finalmente, la mujer describió el impacto físico causado por la falta del esquema asistencial en su cuerpo, detallando que debe recurrir al uso de “morfina porque no aguanto mis dolores, estoy sentada o acostada porque no soy capaz de caminar y, debido a los dolores tan fuertes, tan crónicos, estoy tomando morfina. Por favor, a todas las personas que vean este video, me puedan colaborar y a la SOS que, por favor, haga entrega de mi medicamento y me puedan hacer mi debido tratamiento”.

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