Colombia

Funcionaria de la DIAN fue judicializada por presuntamente estafar a 5 personas con falsos remates de bienes en Tolima

La mujer habría utilizado su condición de servidora pública para convencer a las víctimas de que podía facilitarles la adquisición de viviendas, lotes y vehículos que supuestamente serían rematados por la entidad

La Fiscalía judicializa a una funcionaria de la DIAN por una presunta estafa en Tolima - crédito Fiscalía
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Un supuesto esquema de engaño que habría utilizado el nombre y la imagen institucional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) quedó al descubierto en Tolima, luego de las denuncias presentadas por cinco personas de Ibagué y Armero que aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de adquirir bienes que, según les habían informado, serían sometidos a remate.

Por estos hechos fue judicializada Mónica Paola Bonilla Valderrama, funcionaria de la DIAN a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima imputó el delito de estafa agravada.

La investigación señala que, entre 2017 y 2022, la procesada habría utilizado su cargo para generar confianza entre los afectados y hacerles creer que tenía la posibilidad de intervenir en trámites internos de la entidad.

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De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla Valderrama habría asegurado que podía gestionar ante un superior jerárquico la adquisición de determinados bienes a precios favorables y que, para garantizar que estos fueran separados, los interesados debían entregar previamente diferentes cantidades de dinero.

Las víctimas denuncian pagos cercanos a 300 millones por supuestas compras en remates atribuidos a la DIAN - crédito Fiscalía
Las víctimas denuncian pagos cercanos a 300 millones por supuestas compras en remates atribuidos a la DIAN - crédito Fiscalía

Según los elementos recopilados durante la investigación, la funcionaria habría ofrecido vehículos, lotes y viviendas que supuestamente estaban próximos a ser adjudicados mediante procesos de remate de la Dian.

La Fiscalía sostuvo durante la audiencia que la procesada habría aprovechado su condición de funcionaria para darle credibilidad a los ofrecimientos y mantener a las víctimas convencidas de que se encontraban ante negocios legítimos.

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Mónica Paola Bonilla, aprovechando su condición de funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, indujo y mantuvo en error a los señores, haciéndoles creer que tenía la posibilidad de gestionar con su superior jerárquico, con su jefe, para ellos la adquisición de unos bienes muebles e inmuebles que supuestamente serían objeto de remate por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, señaló la fiscal durante la audiencia.

La representante del ente investigador explicó que los supuestos bienes habrían sido presentados como oportunidades de compra a precios inferiores a los del mercado, pero que, según la investigación, las condiciones ofrecidas no correspondían a la realidad.

La justicia ordena cárcel para Mónica Paola Bonilla tras su captura en Bogotá - crédito Fiscalía

Víctimas habrían entregado cerca de $300 millones

Convencidas de que estaban participando en procesos reales, las cinco víctimas habrían realizado diferentes pagos a la procesada y las entregas se habrían hecho tanto mediante consignaciones a cuentas bancarias como en efectivo.

En total, el dinero comprometido estaría cercano a los 300 millones de pesos. Uno de los casos que hace parte de la investigación corresponde a una familia que habría entregado 85 millones de pesos con la intención de adquirir una vivienda que, supuestamente, aparecía dentro de un listado de bienes que serían rematados por la Dian. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el inmueble no estaba disponible bajo las condiciones que les habían presentado.

La investigación también apunta a que la utilización de documentación con apariencia oficial habría sido una de las estrategias empleadas para reforzar la confianza de los afectados y hacerles creer que los trámites tenían respaldo institucional.

Para ello les manifestó que existían vehículos, lotes, viviendas disponibles para la adjudicación mediante procedimientos adelantados por la Dian y con el fin de reservar o separar estos bienes era necesario efectuar diferentes pagos de dinero y tales afirmaciones resultaron contrarias a la realidad y fueron idóneas para generar en las víctimas esa falsa creencia de que los bienes ofrecidos efectivamente existían y podían ser adquiridos a través de Mónica”, agregó la fiscal.

Vista trasera de una persona con cabello castaño largo, camisa oscura de manga larga, esposada con grilletes metálicos en las muñecas, en una habitación oscura.
La funcionaria de la Dian que habría vendido remates fantasma en Tolima ya fue enviada a la cárcel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Como consecuencia de este error, las víctimas realizaron diferentes disposiciones patrimoniales a favor de la procesada mediante consignaciones efectuadas en las cuentas bancarias”, explicó la fiscal.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el uso de documentos que, presuntamente, tenían logotipos, membretes y otros signos distintivos de la Dian.

Según la Fiscalía, estos documentos habrían sido enviados a las víctimas con instrucciones para que los firmaran, les colocaran su huella y posteriormente los devolvieran por servicio de mensajería a la residencia de Bonilla Valderrama en Bogotá.

“Con el propósito de mantener a las víctimas en el error y generar esa apariencia de legalidad sobre los supuestos trámites, Mónica Bonilla les remitía documentación que contenía logotipos, membretes y signos distintivos de la Dian, indicándoles que debían ellos firmarlos, huellarlos y reenviarlos por servicio de mensajería a la dirección de su vivienda ubicada en Bogotá”, sostuvo la fiscal.

La funcionaria judicial agregó que dentro de los documentos aparecía el nombre de una mujer identificada como Leonor, quien para el momento de los hechos ya se encontraba pensionada y no ejercía funciones en la entidad.

“Dentro de los documentos aparecían estos dirigidos a una funcionaria de nombre Leonor, pese a que para la época de los hechos ya se encontraba pensionada y no ejercía funciones en la entidad, circunstancia que era conocida por la procesada”, manifestó la representante de la Fiscalía.

Vista trasera de una persona con camiseta rosa y jeans, manos esposadas. Un agente con uniforme oscuro sujeta su brazo. Fondo borroso.
La historia de las víctimas que pagaron por bienes inexistentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el ente investigador, la utilización de estos elementos habría contribuido a que las víctimas consideraran que los negocios ofrecidos tenían un carácter oficial y que el dinero entregado correspondía a trámites necesarios para separar los bienes.

La captura de Mónica Paola Bonilla Valderrama se realizó en Bogotá, mediante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó el cargo de estafa agravada que le fue imputado por la Fiscalía.

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Mónica Paola Bonilla ValderramaDianEstafa agravadaFalsa estafa de rematesColombia-Noticias

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